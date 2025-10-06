Уже к 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет! А какие последствия это будет иметь? Разбираемся!

Более 25% населения России к 2030 году будет старше 60 лет. Такие цифры в конце сентября обнародовал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Более того, к 2046 году доля россиян 60+ может составить уже больше 30%! Полвека назад их доля составляла всего 12%. Очевидно, что столь радикальные изменения в обществе должны иметь серьезные последствия. Но что именно это за последствия? Разбираемся вместе с экономистами, демографами, социологами и специалистами по государственному управлению.
«Население в возрасте 60 лет и старше в РФ: прогноз 2030 год — 25,4%; прогноз 2046 год — 30,4%», — такие данные содержались в презентации министра здравоохранения Михаила Мурашко во время его выступления на форуме «Знание. Первые».
Проще говоря, власти ожидают, что уже к концу десятилетия каждый четвертый россиянин разменяет седьмой десяток. К 2046 году почти треть россиян будет старше 60 лет.
Эти цифры согласуются с ожиданиями Росстата. Согласно официальному демографическому прогнозу статистического ведомства, россияне пенсионного возраста будут составлять 23% населения. Различие с презентацией Мурашко объясняется тем, что мужчины в России выходят на пенсию в 65 лет, а не в 60. Соответственно, условный житель Петербурга, которому в 2030-м исполнится 62, в презентацию министра попадает, а вот в прогноз по пенсионерам от Росстата — нет.
В целом, объясняет Елена Чурилова, старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ, подобное старение населения — не новость. В ЕС люди 60+ составляют уже 27% населения (здесь Россия даже слегка отстает). Однако все еще такой рост доли пожилых — это фундаментальный сдвиг в том, как выглядит общество, что, безусловно, не может пройти незаметно.
Елена Чурилова
Старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ:
«В России в начале 1950-х доля населения старше 60 лет составляла 8%. К началу 1970-х она увеличилась до 12%, к началу 1990-х – до 16%, к началу 2000-х до 18%, а сейчас составляет 24%».
Последствие 1: Возможный рост налогов
Чем выше в стране доля пожилых, тем больше людей будет получать пенсию. При этом количество работников, отчисляющих взносы в Пенсионный фонд России (ПФР), напротив, будет снижаться. Все это может привести к дефициту ПФР.
И это еще не все. Старение населения будет требовать все больших расходов на медицину. Как рассказывает Елена Чурилова, согласно последним исследованиям, для 65-летних россиян ожидаемая продолжительность здоровой жизни (то есть хорошего самочувствия и отсутствия ограничений на работу и отдых) составляет от 1,3 года до 9 лет у мужчин и от 0,9 до 12 лет у женщин — в зависимости от подхода. По окончании этого срока большинство людей не смогут продолжать работу, и им потребуется уход.
Елена Чурилова
Старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ:
«Это глобальный вызов для системы здравоохранения — ее придется перестроить таким образом, чтобы люди, подходящие к пенсионному возрасту, сохраняли активный образ жизни, профилактировали хронические заболевания и сохраняли функциональный статус».
Чтобы удовлетворять растущие потребности пенсионной системы и системы здравоохранения, правительству где-то необходимо будет искать дополнительные средства. Это может быть повышение пенсионного возраста, сокращение социальных обязательств или рост налогов.
«Каждый из путей вызовет недовольство той или иной части общества, — объясняет Юлия Раскина, доцент Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб. — Повышением налогов будут недовольны работающие граждане и работодатели, повышением пенсионного возраста — прежде всего люди предпенсионного возраста. Будут недовольны мужчины (в России высокая смертность мужчин трудоспособного возраста, и у многих возникает чувство несправедливости: “не доживем до пенсии”). Женщины, впрочем, тоже вряд ли будут довольны, так как для них повышение пенсионного возраста — это дополнительный удар по совмещению работы и ухода и за престарелыми родственниками, и за внуками. Уже состоявшиеся пенсионеры будут недовольны сокращением “щедрости” пенсионных выплат».
Последствие 2: Рост напряжения между поколениями
Однако и рост налогов, и повышение пенсионного возраста могут не полностью решить проблему. Сохранение даже текущих социальных обязательств будет все острее конкурировать со вложениями в проекты, связанные с развитием, полагает Юлия Раскина из ЕУСПб. «Возможно снижение инвестиций в инфраструктуру, оборону, образование, если часть ресурсов уйдет на социальные нужды (пенсии, здравоохранение). Это создает риск "ужатия будущего развития" ради удовлетворения текущих обязательств», — говорит она.
Это тем более вероятно, полагает Раскина, что по мере роста доли пенсионеров они будут составлять все более влиятельную группу избирателей. Эта группа с высокой долей вероятности будет более консервативна, считает социолог Московской международной высшей школы бизнеса Игорь Олейников.
«Вполне очевидно, что чем старше становится человек, тем в среднем он меньше стремится к переменам, тем он становится консервативнее, — развивает свою мысль Олейников. — Человек, приближающийся к глубокому пенсионному возрасту, часто не видит необходимости и не способен реализовать какие-то серьезные изменения. Соответственно, чем старше население, тем оно менее мобильно. Россияне постепенно начнут реже менять работу, реже разводиться, жениться, заводить детей. Стандартом все больше будет стремление к сохранению статус-кво».
Однако все это не порадует молодых людей. Такое положение «чревато поляризацией поколений и межпоколенческими конфликтами, — предполагает Юлия Раскина. — В обществе может нарастать давление молодых в пользу "справедливого перераспределения ресурсов" (то есть росту расходов на образование и субсидирование жилья) против перераспределения в пользу пожилых».
Последствие 3: Молодым станет (еще) сложнее копить
Недовольство молодых и, если взять шире, всех трудоспособных людей будет тем более объяснимо, учитывая, что нагрузка на них будет заметно расти. Причем в самых разных смыслах. Так, старение населения будет увеличивать дефицит на рынке труда — с одной стороны, это значит, что в некоторых отраслях экономики зарплаты продолжат расти, разгоняя инфляцию. При этом в других сферах доходы могут отставать.
«По мнению некоторых экономистов, эра низкой инфляции закончилась, — говорит профессор Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб Юлия Вымятнина. — Помимо роста зарплат, проинфляционный эффект будет оказывать и высокая доля пожилого населения самого по себе — далеко не все они смогут или захотят работать, но при этом будут потреблять товары и услуги. Правда, значимый проинфляционный эффект высокой доли пожилого населения будет скорее проявляться в развитых странах, к которым Россия пока по своей экономической динамике не относится. Тем не менее с изменением пенсионного возраста и возможностей по уходу за пожилыми родственниками в семье, ситуация будет и у нас меняться в эту сторону».
Сдвиг в возрасте рождения детей будет приводить к тому, что и в 30, и в 40 лет работающие люди будут часто оставаться молодыми родителями с маленькими или даже грудными детьми на руках. При этом уже пожилые родители будут требовать помощи или ухода. «В ближайшем будущем один работающий трудоспособный человек будет содержать 3–4 неработающих человек», — говорит руководитель образовательной программы «Управление в социальной сфере» Президентской академии в Санкт-Петербурге Альбина Бесчастных.
При таком раскладе молодым людям все сложнее будет откладывать деньги на будущее. Кстати, многие пожилые россияне тоже окажутся без заметных накоплений, полагает Юлия Вымятнина из ЕУСПб. «Вероятно, что сбережений в экономике в принципе будет меньше, — продолжает она. — Соответственно, будут ограничены инвестиционные возможности». Это объясняется тем, что пенсионные накопления нередко становятся источником для долгосрочных инвестиций.
Последствие 4: Квартиры на юге и в мегаполисах будут дорожать быстрее
Но и это еще не все — старение населения может иметь последствия не только для рынка труда, но и для расселения россиян по территории страны. «Более развитые регионы (Москва, Санкт-Петербург) будут пытаться “притянуть” рабочую силу из менее развитых регионов или из соседних стран. Это может усилить региональные диспропорции», — считает Юлия Раскина из ЕУСПб.
Вполне вероятно, что это (вкупе с ростом инфляции) приведет к тому, что цены на жилье в крупнейших городах страны как минимум не будут снижаться, а как максимум продолжат свой рост. Таким образом, покупка и аренда недвижимости будет оставлять все более значимую прореху в семейном бюджете.
Не меньше (а возможно, даже больше) приезжих будут привлекать южные регионы страны. «Не секрет, что пожилые люди в России часто предпочитают переезжать на юг, — говорит Елена Чурилова из НИУ ВШЭ, — туда, где более мягкие климатические условия. Эти же места привлекают многие семьи с детьми».
Таким образом, спрос (а вероятно, и цены) на жилье в Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской области и других южных регионах вырастут. Впрочем, на этом сложности не заканчиваются, продолжает Чурилова. Активная миграция пенсионеров, скажем, на Кубань, может привести к тому, что местная система здравоохранения и социальная сфера окажутся перегруженными.
Последствие 5: Рынки труда и потребления заметно изменятся
Обостряющийся дефицит на рынке труда будет все больше повышать спрос на автоматизацию. «Замена человеческого труда какими-либо технологическими изобретениями в целом позволяет предприятиям увеличить прибыль и сократить издержки или расходы, связанные с человеческим фактором, — говорит Альбина Бесчасных из Президентской академии в Петербурге. — Вследствие данной потребности возникает запрос к науке в лице инженеров, изобретателей и программистов на создание научно-технологических новинок для производственных целей».
Другой сектор рынка труда, которому потребуются дополнительные кадры, — как раз то самое здравоохранение и индустрия заботы о пожилых, о которых говорилось выше. «С точки зрения экономики 60-летние потребители побуждают развитие специальной индустрии сервиса для людей “серебряного возраста” — помимо медицины, образование, досуг, культурное потребление, туризм», — говорит Бесчастных.
Одновременно, полагает Юлия Раскина из ЕУСПб, работодатели будут искать способы привлечь пожилых людей на работу. «Возможен рост доли неполной занятости, гибкой занятости, дистанционной работы, чтобы задействовать пожилых, которые могут мочь и хотеть работать менее интенсивно».
Также будет меняться и потребление. «Пожилые склонны меньше тратить на потребительские товары и больше на услуги, здоровье, комфорт, досуг, — говорит Юлия Раскина из ЕУСПб. — Возможен рост сегмента товаров и услуг, ориентированных на людей старшего возраста, — здравоохранение, уходовые сервисы. Может быть рост этого сегмента».
