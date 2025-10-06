Уже к 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет! А какие последствия это будет иметь? Разбираемся!

«Население в возрасте 60 лет и старше в РФ: прогноз 2030 год — 25,4%; прогноз 2046 год — 30,4%», — такие данные содержались в презентации министра здравоохранения Михаила Мурашко во время его выступления на форуме «Знание. Первые».

Проще говоря, власти ожидают, что уже к концу десятилетия каждый четвертый россиянин разменяет седьмой десяток. К 2046 году почти треть россиян будет старше 60 лет.

Эти цифры согласуются с ожиданиями Росстата. Согласно официальному демографическому прогнозу статистического ведомства, россияне пенсионного возраста будут составлять 23% населения. Различие с презентацией Мурашко объясняется тем, что мужчины в России выходят на пенсию в 65 лет, а не в 60. Соответственно, условный житель Петербурга, которому в 2030-м исполнится 62, в презентацию министра попадает, а вот в прогноз по пенсионерам от Росстата — нет.

В целом, объясняет Елена Чурилова, старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ, подобное старение населения — не новость. В ЕС люди 60+ составляют уже 27% населения (здесь Россия даже слегка отстает). Однако все еще такой рост доли пожилых — это фундаментальный сдвиг в том, как выглядит общество, что, безусловно, не может пройти незаметно.