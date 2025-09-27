Россиянам вернули флаг и гимн на Паралимпиаде впервые с 2014 года

За восстановление членства Паралимпийского комитета России проголосовали 91 делегат, против — 77. Аналогичное решение приняли и по Беларуси. Теперь российские паралимпийцы смогут вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, с гимном и символикой, включая Паралимпийские игры. Последний раз это было возможно в 2014 году.

Членство ПКР было приостановлено в 2023 году, после чего спортсмены из России могли участвовать только индивидуально и под нейтральным статусом.

Ближайшие Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Там же с 6 по 22 февраля состоятся Олимпийские игры, однако Международный олимпийский комитет подтвердил, что на Олимпиаде-2026 россияне и белорусы смогут участвовать только в нейтральном статусе, как и на Играх-2024 в Париже.