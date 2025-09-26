Цена бензина бьет рекорды! Стоимость топлива на бирже обновляет исторические максимумы. Что происходит? Как долго это продлится?

Сколько еще могут расти цены?

Прогнозы аналитиков относительно продолжительности роста цен прямо зависят от того, какой фактор подорожания они считают основным. Так, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко указывает на то, что большой вклад в подорожание вносит сезонность (возвращение людей из отпусков, начало учебного года) и общий ажиотаж, а также повышение налогов на бензин (включая акцизы). По ее мнению, рост цен замедлится в конце сентября — начале октября, когда сезонный рынок адаптируется к повышенному осеннему спросу. В случае, если рост не прекратится, не исключено вовлечение ФАС, как это было летом прошлого года.

«Потом, ближе к концу года, когда спрос на бензин [в предпраздничный период] опять пойдет наверх, не исключено, что будет еще одно подорожание», — добавляет Бондаренко.

Валерий Семикашев из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН полагает, что рост цен остановится тогда, когда проблема начнет вызывать слишком большой общественный резонанс. Он подчеркивает, что государство с 2019 года фактически контролирует стоимость топлива на розничном рынке. «В любом случае [опережающий инфляцию рост цен будет продолжаться] недолго», — полагает он.

В свою очередь Сергей Кауфман из «Финам» полагает, что преодоление топливного кризиса будет зависеть от скорости ремонта нефтеперерабатывающих заводов. «На большинстве НПЗ наиболее высокотехнологичные установки не пострадали, в связи с чем допускаем, что основная часть ремонтов может уложиться в 1–2 месяца, — говорит эксперт. — Также смягчить кризис может завершение сезона повышенного спроса и рост импорта. В то же время отметим, что как минимум в ближайшие несколько недель еженедельный рост розничных цен на бензин с высокой вероятностью будет оставаться на повышенном уровне — 0,4–0,6% в неделю».