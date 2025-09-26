Цена бензина бьет рекорды! Стоимость топлива на бирже обновляет исторические максимумы. Что происходит? Как долго это продлится?

Вот уже несколько недель подряд в СМИ мелькают тревожные заголовки по поводу стоимости бензина. Начиная с июля, биржевые цены обновляют исторические максимумы, а на заправках топливо дорожает быстрее, чем растет общая инфляция. Почему все это происходит? Сколько в итоге может стоить бак горючего? Когда кончится подорожание? И как все это сказывается на тех, у кого нет автомобилей (спойлер: они на себе подорожание топлива также чувствуют).
Что случилось?
Автозаправки ряда регионов стали вводить ограничения на продажу топлива в одни руки, например, отпуская по 10–20 литров на клиента. В частности, так поступают на некоторых АЗС Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областей. Об этом 24 сентября сообщила газета «Известия».
Павел Баженов
Президент Независимого топливного союза (цитата по газете «Известия»):
«Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками. В целом ситуация касается в первую очередь Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока».
Все это происходит на фоне стремительно растущих цен на топливо. Так, еще в первой половине августа популярные марки бензина АИ-92 и АИ-95 побили исторические рекорды стоимости (установленные еще в 2023 году). В самом конце мая 92-й бензин стоил на Петербургской товарно-сырьевой бирже 57,1 тысячи рублей за тонну, в конце сентября его стоимость составляет уже 73,8 тысячи. В свою очередь, 95-й подорожал за это же время с 60,7 тысячи рублей за тонну до почти 79,8 тысячи.
Вслед за биржевыми растут и цены на заправках, хоть и далеко не так быстро. Как в начале сентября писал «КоммерсантЪ», с начала года бензин подорожал в среднем на 7,2% (то есть стоимость топлива более чем в полтора раза обогнала инфляцию).
Почему так сильно растут цены?
У роста цен на топливо сразу несколько причин. При этом разные аналитики указывают на тот или другой фактор в качестве первостепенного. Так, экономический обозреватель Кирилл Родионов в своей колонке для издания Forbes отмечает, что рост биржевых котировок «во многом упирается» в сложный механизм регулирования стоимости топлива.
Дело в том, что с 2019 года российский бензиновый рынок живет по следующим правилам. Государство устанавливает определенную цену, по которой считает правильным продавать топливо внутри страны. Далее оно отслеживает то, сколько дают за бензин на главном терминале для нефтепродуктов в Роттердаме (проще говоря, за сколько ресурсные компании могли бы продавать свою продукцию в Европу). Чтобы мотивировать нефтяников торговать внутри страны, государство компенсирует разницу между европейской и российской ценой. Этот механизм сохранился даже после закрытия возможности экспорта в Европу. В последнее время котировки нефти упали, потянув за собой цену на топливо в Роттердаме. А это в свою очередь привело к сокращению выплат от государства российским нефтяникам.
Кирилл Родионов
Экономический обозреватель (цитата по Forbes):
«Сокращение субсидий ожидаемо привело к ухудшению экономики нефтепереработки: по данным Росстата, сальдированная прибыль российских НПЗ снизилась по итогам первой половины 2025 года на 44% — до 805,9 млрд рублей. Как итог — рост биржевых цен в июле и августе 2025 года, за счет которого нефтяники могли частично отыграть финансовые потери предшествующих месяцев».
В свою очередь доцент Финансового университета при Правительстве РФ Рута Абрамова в комментарии для MSK1.ru настаивает, что основная причина в курсе рубля. «[Когда] рубль слабеет, нефтяным компаниям становится выгоднее продавать топливо на экспорт, чтобы получить валютную выручку. Чтобы не терять в доходности на внутреннем рынке, они могут искусственно повышать цены», — приводит издание комментарий эксперта.
Сергей Кауфман, аналитик «Финам» в комментарии для Собака.ru отмечает, что основным фактором, на его взгляд, являются повреждения нефтеперерабатывающих заводов в результате воздушных атак. «Локально это также наложилось на сезон повышенного спроса, хотя в конце сентября он постепенно уже сходит на нет, — говорит собеседник редакции. — Тот факт, что даже с учетом [введенного летом] запрета на экспорт [бензина] дефицит внутри РФ все равно наблюдается, может говорить о том, что выбыло не менее 15% мощностей».
Отчего такая разница между биржевыми и розничными ценами?
Как рассказывал изданию «КоммерсантЪ» начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев, разница между ценами на АЗС и на бирже объясняется тем, как формируется конечная стоимость бензина. Расходы на приобретение самого топлива для заправки составляют лишь треть — остальное логистика и акцизы.
Также издание отмечало роль Федеральной антимонопольной службы, которая активно контролировала стоимость топлива для рядовых водителей.
Валерий Семикашев, заведующий Лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в беседе с Собака.ru отмечает, что, согласно ряду исследований, «цены коррелируют со средним доходом по региону, где он выше, там выше и цены на бензин, вне зависимости от издержек».
Сергей Кауфман
Аналитик финансовой группы «Финам»:
«В РФ есть неформальное правило не повышать розничные цены значительно выше общего уровня инфляции и вертикально-интегрированные компании вынуждены ему следовать. Из-за этого цены на независимых АЗС, особенно в проблемных регионах, могут расти быстрее цен на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний. Также часть крупных сетей АЗС могут работать по такой схеме, что они создают запасы в периоды пониженного спроса и цен и распродают их в периоды роста стоимости топлива, сглаживая таким образом скачки в маржинальности».
Сколько еще могут расти цены?
Прогнозы аналитиков относительно продолжительности роста цен прямо зависят от того, какой фактор подорожания они считают основным. Так, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко указывает на то, что большой вклад в подорожание вносит сезонность (возвращение людей из отпусков, начало учебного года) и общий ажиотаж, а также повышение налогов на бензин (включая акцизы). По ее мнению, рост цен замедлится в конце сентября — начале октября, когда сезонный рынок адаптируется к повышенному осеннему спросу. В случае, если рост не прекратится, не исключено вовлечение ФАС, как это было летом прошлого года.
«Потом, ближе к концу года, когда спрос на бензин [в предпраздничный период] опять пойдет наверх, не исключено, что будет еще одно подорожание», — добавляет Бондаренко.
Валерий Семикашев из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН полагает, что рост цен остановится тогда, когда проблема начнет вызывать слишком большой общественный резонанс. Он подчеркивает, что государство с 2019 года фактически контролирует стоимость топлива на розничном рынке. «В любом случае [опережающий инфляцию рост цен будет продолжаться] недолго», — полагает он.
В свою очередь Сергей Кауфман из «Финам» полагает, что преодоление топливного кризиса будет зависеть от скорости ремонта нефтеперерабатывающих заводов. «На большинстве НПЗ наиболее высокотехнологичные установки не пострадали, в связи с чем допускаем, что основная часть ремонтов может уложиться в 1–2 месяца, — говорит эксперт. — Также смягчить кризис может завершение сезона повышенного спроса и рост импорта. В то же время отметим, что как минимум в ближайшие несколько недель еженедельный рост розничных цен на бензин с высокой вероятностью будет оставаться на повышенном уровне — 0,4–0,6% в неделю».
На сколько в итоге подорожает бензин?
Как полагает Валерий Семикашев из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, рост цен на бензин по итогам года вряд ли превысит инфляцию больше чем на 3–4 процентных пункта (то есть при инфляции, условно, в 8% бензин на АЗС подорожает на 11–12%; при этом в предыдущие годы динамика цен на топливо была ниже инфляции). Логика принятия решений такая: Минэнерго в любой момент может усилить меры по стабилизации цен. В частности, полагает эксперт, власти могут вести переговоры с крупными компаниями о сдерживании розничных цен, привлекать импорт топлива из соседних стран, а ФАС активизирует надзор за ценами в рамках своей компетенции.
«Конкретной психологической отметки в розничных ценах не существует, — соглашается Сергей Кауфман из "Финама". — В опте те уровни, которые ранее считались потолком, уже пройдены в связи с установлением новых ценовых рекордов. Вне кризисных моментов верхней границей темпов роста розничных цен считался общий уровень инфляции, при значительном превышении которого правительство начинало вмешиваться — запрещался экспорт, повышались нормативы по продажам топлива на бирже, активизировался импорт». Однако теперь, полагает эксперт, в условиях снижения производства «эффективность административных мер, к сожалению, ограничена».
Как отметил в беседе с MSK1.ru Рамиль Хакимзянов, основатель транспортно-строительной компании «Капитал», «мы строим свою стратегию и подписываем договоры из того, что топливо будет весь следующий год дороже на 10–12 процентов, чем мы покупали в этом году».
Как все это отразится на тех, у кого нет автомобилей?
«Прямой вклад роста цена на бензин в индекс потребительских цен (исходя из него и считается инфляция, — прим. ред.) с начала года, по нашим расчетам, составляет 0,33%», — говорит в комментарии для Собака.ru Сергей Кауфман из финансовой группы «Финам».
Однако, напоминает Ксения Бондаренко, влияние стоимости топлива на инфляцию не ограничивается только расходами водителей на АЗС. Топливо влияет на стоимость продуктов, проезда в общественном транспорте, тарифы такси и стоимость доставок. По ее подсчетам в последние недели влияние стоимости бензина могло определять до четверти общей инфляции в стране.
Впрочем, Валерий Семикашев из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН считает, что стоимость топлива не так сильно влияет на цены за пределами автозаправок. Он настаивает: и у транспортных компаний, и у водителей есть возможность ездить в большей степени сберегая топливо. При этом он отмечает значимую роль роста цен на топливо в инфляционных ожиданиях, то есть том, какого роста цен ждут компании и обычные люди.
«Прямое влияние [бензина] на инфляцию достаточно ограниченное (на уровне 5%), куда большую роль играют инфляционные ожидания. Если все говорят, что цены на бензин растут и что это «ужас-ужас», то это намного хуже, чем сам по себе рост цен», — заключает эксперт.
