Самые высокие зарплаты в РФ в 7,5 раз больше самых низких. Это наименьший разрыв с 2000 года! Как так вышло? Что в Петербурге и Москве?

В России сокращается зарплатное неравенство! Во всяком случае, такой вывод следует из недавнего исследования авторитетного агентства FinExpertiza. Если верить экспертам, средний заработок 20% самых высокооплачиваемых россиян сейчас в 7,5 раз больше аналогичного показателя для 20% работников с самыми низкими зарплатами. Получается, разрыв между богатыми и бедными становится меньше? И, кстати, как обстоят дела в Москве, Петербурге и других миллионниках?
В 2025 году самые высокооплачиваемые специалисты в России в среднем зарабатывали в 7,5 раз больше, чем люди с самыми низкими зарплатами. Такие данные в середине сентября опубликовало агентство FinExpertiza. «Это самый низкий показатель зарплатного неравенства с 2000 года, то есть за всю историю наблюдения», — говорится в релизе авторов исследования.
Чтобы выяснить уровень зарплатного неравенства в стране, аналитики взяли данные о средних реально начисленных зарплатах 20% самых дорогих работников и 20% наименее оплачиваемых. При этом учитывались заработки сотрудников крупных и средних предприятий (для которых есть официальная статистика). Выяснилось, что 20% наименее доходных россиян получают от работодателей в среднем 31 100 рублей за месяц. В то же самое время 20% самых зарабатывающих получают в среднем 233 100 рублей.
Как отмечают авторы исследования, тенденция к сокращению разрыва между самыми высокими и низкими зарплатами наметилась уже давно, еще до коронавируса. Однако пандемия и связанный с ней экономический кризис привели к тому, что разница снова возросла. «К 2023 году тенденция к сокращению неравенства возобновилась: зарплаты нижнего квинтиля (нижние 20%, — прим. ред.) за два года выросли на 30,1%, тогда как у верхней прослойки рост составил лишь 27,1%. В 2025 году сокращение разрыва продолжилось», — говорится в тексте FinExpertiza.
МРОТ, дефицит кадров и производство мебели
Разрыв между высокими и низкими зарплатами сокращается прежде всего из-за роста последних, подчеркивает президент FinExpertiza Елена Трубникова. В своем комментарии к исследованию она отмечает дефицит синих воротничков, который вынуждает бизнес повышать зарплаты этой категории сотрудников. Особенно в промышленности.
«Лидирует категория прочих готовых изделий, куда включены различные виды производств: от ювелирных изделий и музыкальных инструментов до средств обеспечения безопасности, — говорится в тексте Трубниковой. — В этой отрасли трудовые доходы низкооплачиваемых работников росли в четыре раза быстрее, чем у высокооплачиваемых. В производстве мебели темпы роста нижнего зарплатного сегмента почти втрое превышали рост верхнего, в производстве бумаги и одежды — почти в два раза».
Об этом же в комментарии для Собака.ru говорит и Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы SuperJob. Высокий спрос на квалифицированных рабочих и водителей серьезно увеличивает их зарплаты. Впрочем, Ильченко отмечает и другие факторы, такие как «повышение зарплат в бюджетных отраслях, уменьшение разницы между зарплатами в Москве и регионах».
В свою очередь доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Раскина отмечает также рост МРОТ. В 2018 году он был приравнен к прожиточному минимуму и с тех пор ежегодно пересматривается. «Рост МРОТ механически "подтягивает" нижние квинтили распределения зарплат к среднему уровню, и этот эффект особенно заметен в отраслях и регионах с изначально низкой оплатой труда (ретейл, бытовые услуги, агросектор, часть промышленности)», — говорит собеседница редакции.
Москва, Петербург и внутренняя миграция
В Москве, Петербурге и других богатых регионах с городами-миллионниками, разрыв в зарплатах заметно выше общероссийского. «Наибольшая разница в заработках характерна для Москвы — 8,7 раза, от 50,8 тысяч до 441,6 тысяч рублей. Высокий уровень зарплатного неравенства отмечается в Астраханской области (разница в 6,7 раза), Санкт-Петербурге и Подмосковье (6,6 раза), Марий Эл (6,4 раза), Забайкальском крае (6,1 раза), Амурской области и Татарстане (6 раз), а также Нижегородской и Тюменской областях (5,9 раза)», — говорится в релизе FinExpertiza.
Такая ситуация естественна, полагает Юрия Раскина из Европейского Университета. В первую очередь потому, что на рынок труда в мегаполисах меньше влияют те факторы, которые сокращают зарплатный разрыв на общероссийском уровне. Так, в миллионниках меньше людей, которые получают МРОТ, следовательно, и его повышение меньше подтягивает зарплаты вверх.
Юлия Раскина
Доцент по направлению Экономика Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге:
«Главную роль играет структура занятости и отраслевой состав экономики: высокая доля ИТ, финансов, консалтинга и других высокодоходных услуг с бонусами формирует длинный "верхний хвост" распределения — те самые верхние 10–20% с очень высокими зарплатами. Дополнительно столицы лучше насыщаются рабочей силой (внутренняя и внешняя миграция, студенты), из-за чего конкуренция за простые вакансии выше и рост низких ставок сдержан. В итоге разрыв в столицах тоже сокращается, но медленнее общероссийского».
При этом, отмечает Наталья Ильченко из компании SuperJob, согласно данным о размещенных вакансиях, разрыв в зарплатах между Москвой и другими регионами постепенно уменьшается. «За прошедший год разница в зарплатах [со столицей] сильнее всего сократилась в Новосибирске и Ростове-на-Дону (на 4 процентных пункта зарплаты в этих городах стали ближе к уровню столичного рынка труда)», — говорит она.
Как полагает профессор экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Александр Лякин, это связано, опять же, с тем, как выглядит экономика разных российских регионов. «Там, где начала подниматься промышленность, там поднялись и зарплаты, — говорит он. — Москва и Петербург по преимуществу производят хорошее впечатление, а Урал, Сибирь, Средняя Россия — промышленную продукцию, за которую стали платить. Так и выравниваются региональных различия».
Охлаждение экономики, стабильный дефицит и вероятная пауза
Впрочем, не вполне понятно, насколько зарплатный разрыв будет сокращаться и дальше. Так, отмечает Юлия Раскина, замедление экономического роста (в том числе, наблюдаемое сейчас в России) обычно бьет как раз по менее зарабатывающим работникам. Однако, продолжает эксперт, пока их защищают рост МРОТ и сохраняющийся дефицит кадров.
«Поэтому при мягком охлаждении вероятна пауза [в сокращении разрыва между доходами], а не разворот, — говорит Раскина. — Но если замедление углубится и вырастет недозанятость / скрытая (а далее и явная) безработица, разрыв снова начнет расширяться: "верх" обычно лучше защищен окладами и бонусами».
Наталья Ильченко
Руководитель пресс-службы SuperJob:
«Нынешнее сокращение зарплатного неравенства — во многом результат целенаправленной социально-экономической политики властей и структурных сдвигов в экономике. Его устойчивость будет зависеть от сложного баланса между государственной поддержкой и рыночными силами, потенциально способствующими усилению поляризации. Там, где рынку нужны кадры (а людей не хватает прежде всего из-за неблагоприятной демографической ситуации), зарплаты продолжат расти».
Зарплаты, доходы и причуды статистики
Важно понимать, отмечает в беседе с Собака.ru Александр Лякин из Санкт-Петербургского государственного университета, что отмеченная в исследовании FinExpertiza тенденция к сокращению разрыва между высокими и низкими зарплатами не так много говорит об общем состоянии неравенства.
Александр Лякин
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и экономической политики:
«Есть старая пословица о том, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Ее обычно неправильно понимают, говоря что вот, мол, статистика врет, потому что приводит неправильные цифры. На самом деле это не так — она приводит, как правило, правильные цифры, а вот дальше начинается вопрос интерпретации. О чем говорят нам приведенные цифры? О том, что зарплатный разрыв сократился. О чем они нам не говорят (да и не могут) — что происходит с общей дифференциацией доходов по стране».
Как указывает собеседник редакции, если посмотреть на статистику по доходам, а не только по зарплатам, то ситуация радикально меняется. «У Росстата есть такой показатель как "коэффициент фондов", он показывает отношение доходов 10% самых бедных и 10% самых богатых в стране. В 2023 году он был 14,8, в 2024-м — 15,1. То есть реальная дифференциация не уменьшилась, а даже немного выросла».
По словам Лякина, это связано с тем, что зарплаты — далеко не единственный источник доходов в современном обществе. Многие люди не трудоустроены (к примеру, неработающие пенсионеры), у а кого-то есть дополнительные доходы — проценты по вкладам, деньги от сдачи недвижимости в аренду и т.д.
Александр Лякин
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории и экономической политики:
«Мне кажется. что реального снижения неравенства не происходит. Происходит только некоторое выравнивание зарплат, потому что в условиях дефицита труда начали поднимать зарплату снизу. Очень хороший процесс — люди получают больше денег, растут стимулы для роста производительности труда! С другой стороны, стоит понимать, что за ним могут пойти вещи, связанные с вытеснением низкооплачиваемого ручного труда технологиями, как только он станет высокооплачиваемым».
