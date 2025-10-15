Самые высокие зарплаты в РФ в 7,5 раз больше самых низких. Это наименьший разрыв с 2000 года! Как так вышло? Что в Петербурге и Москве?

В 2025 году самые высокооплачиваемые специалисты в России в среднем зарабатывали в 7,5 раз больше, чем люди с самыми низкими зарплатами. Такие данные в середине сентября опубликовало агентство FinExpertiza. «Это самый низкий показатель зарплатного неравенства с 2000 года, то есть за всю историю наблюдения», — говорится в релизе авторов исследования.

Чтобы выяснить уровень зарплатного неравенства в стране, аналитики взяли данные о средних реально начисленных зарплатах 20% самых дорогих работников и 20% наименее оплачиваемых. При этом учитывались заработки сотрудников крупных и средних предприятий (для которых есть официальная статистика). Выяснилось, что 20% наименее доходных россиян получают от работодателей в среднем 31 100 рублей за месяц. В то же самое время 20% самых зарабатывающих получают в среднем 233 100 рублей.

Как отмечают авторы исследования, тенденция к сокращению разрыва между самыми высокими и низкими зарплатами наметилась уже давно, еще до коронавируса. Однако пандемия и связанный с ней экономический кризис привели к тому, что разница снова возросла. «К 2023 году тенденция к сокращению неравенства возобновилась: зарплаты нижнего квинтиля (нижние 20%, — прим. ред.) за два года выросли на 30,1%, тогда как у верхней прослойки рост составил лишь 27,1%. В 2025 году сокращение разрыва продолжилось», — говорится в тексте FinExpertiza.