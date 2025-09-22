Самара счастливей Петербурга, а Краснодар — Москвы? Такое возможно? Можно ли верить индексам счастья? И что вообще они отражают?

И все же, а что нам говорит этот уровень счастья?

Ольга Абрамова (НИУ ВШЭ): Сами по себе оценки личной удовлетворенности жизнью показывают некий уровень социального оптимизма. Настроения в обществе, которые витают в данный конкретный момент. Если же их сравнивают с показателями ВВП, данными о социальной поддержке, здравоохранении, то картина может быть сложнее.

При этом важно понимать, что здесь мы сталкиваемся с теми же сложностями, что при других опросах. Так, в среднем уровень удовлетворенности может быть нормальным, но в реальности такого уровня никто не испытывает — в стране очень сильное расслоение, в результате чего образуется группа весьма богатых людей с большими ресурсами и удовлетворенностью жизнью, а есть множество бедняков с очень тяжелой жизнью. В но в среднем выглядит все неплохо.

Другой хрестоматийный пример — Куба. В последние годы (в силу тяжелого экономического кризиса) в рейтингах Gallup она на низких позициях, но в более ранних попытках измерить счастье страна показывала неплохие результаты, несмотря на не самую позитивную ситуацию, эмбарго, политические особенности. Это лишний раз подтверждает насколько важна культура, то какое место в ней играет оптимизм. Ну и, конечно, климат — более теплые страны в среднем показывают лучший уровень счастья. Хотя и это не универсально — восемь последних лет «самой счастливой» страной на планете является Финляндия.

Кроме того, исследование счастья, которое на протяжении 75 лет проводились в Бостоне показали, что важнейшей составляющей счастья являются значимые социальные связи. В более коллективистских обществах удовлетворенность жизнью выше.