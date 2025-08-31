Названы российские города, где уровень счастья выше, чем в Санкт-Петербурге

В Самаре, Ростове-на-Дону и Краснодаре люди оценивают свою жизнь выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, хотя доходы там меньше. Средний показатель по России составил 6,18 балла из 10, выяснили аналитики SuperJob.
Исследование проходило с 21 июля по 22 августа 2025 года и охватило более 10 тысяч экономически активных граждан из всех федеральных округов.
Общее исследование охватило 1,6 тысяч респондентов, а опрос в городах-миллионниках — 10 тысяч, из которых по 1,5 пришлось на Москву и Петербург и по 500 — на остальные города.
Средний показатель удовлетворенности жизнью в России составил 6,18 из 10. Наиболее высокие значения зафиксированы в Самаре (6,75), Ростове-на-Дону (6,70) и Краснодаре (6,48), даже при более низких зарплатах, чем в столицах.
В Москве (5,81) и Санкт-Петербурге (5,85), несмотря на самые высокие средние зарплаты, уровень удовлетворённости жизнью оказался одним из низких — сопоставимым с Челябинском (5,58), Омском (5,59) и Волгоградом (5,71).
Аналитики также проанализировали влияние различных факторов на уровень удовлетворенности жизнью — пола, возраста, образования, семейного положения, занятости и дохода:
- Мужчины оказались менее удовлетворены жизнью (5,87 балла) по сравнению с женщинами (6,44).
- Состоящие в браке респонденты оценивают свою жизнь выше, чем одинокие (6,38 против 5,19). Аналогично, у людей с детьми удовлетворенность выше, чем у бездетных (6,14 и 5,33 соответственно).
- Наибольший показатель характерен для молодежи до 24 лет — 6,53 балла.
- Владельцы среднего профессионального образования продемонстрировали больший уровень удовлетворенности (6,24), чем выпускники вузов (5,98).
- Работающие россияне чаще довольны жизнью (6,46), чем безработные (5,76).
- По уровню дохода: у граждан с зарплатой до 50 тыс. руб. удовлетворенность составила 6,05, при доходах 50–100 тыс. руб. — 5,84, а при заработке свыше 100 тыс. руб. — 6,37.
Ранее мы рассказывали, что средняя зарплата в Петербурге в январе-мае 2025 года составила 115 885 рублей. Это на 12,8% больше в сравнении с аналогичным периодом, согласно данным Петростата.
