В Петербурге с нетрезвыми компаниями будут говорить о философии

В июле Дмитровский сквер закрыт на благоустройство, которое планируют закончить осенью 2025 года. Работы начались после жалоб на плачевное состояние сквера в 2024 году. Из-за реконструкции выпивающие компании лишились привычного места встреч и перекочевали под окна книжного магазина «Даль» (первый философский в России!).

«Сквер напротив нас наконец-то облагораживают, жители района ждали этого много лет. Но там всегда был нюанс — пьяные компании, которые к вечеру устраивают концерты, бойцовский клуб и лигу дебатов. Прямо сейчас сквер полностью перекрыт и все эти компании со своими талантами переместились под окна «Даля». Они мешают лекциям, затрудняют проход читателям, устраивают возлежания и оставляют после себя мусор. При этом, что поделаешь, есть такие люди», — пишут в канале книжного.

Магазин обратился к читателям в поиске неравнодушных вступить в отряд «Пир». В нем уже состоят пять дружинников, «крепко сложенных умом петербуржцев». Их тактика — сократические беседы. Волонтеры ненасильственно вопросами подводят собеседника к мысли, что пить алкоголь уютнее в баре, а не в сквере у книжного. Диспетчерами в этой ситуации станут сотрудники магазина, которые в критический момент напишут в чат отряда.

«Эльфийский садик» — неформальное название Дмитровского сквера, который располагается на углу Стремянной улицы и Дмитровского переулка. Оно появилось из-за соседства с филиалом легендарного «Сайгона» — кафе «Эльф» — местом встреч звезд неофициальной культуры города. В 1970-80-е здесь собирались Виктор Цой, Сергей Курехин. О той эпохе напоминает Эльфийский столб с указателями неформальных достопримечательностей Петербурга: «Лиговский, 53», «Сайгон», «Гастрит», Рок-клуб или Ротонда.