В Дмитровском переулке открывается философский книжный. Первый в России!

В Дмитровском переулке открывается магазин «Даль» — первый философский книжный в России. На полках можно будет найти литературу, поступающую напрямую от издательств (а, значит, дешевле и быстрее!), а в самом пространстве книжного посещать различные мероприятия — в том числе лекции и семинары от современных исследователей философской науки.
Книжный магазин в Дмитровском переулке открывают три философских издательства — «Умозрение», «Владимир Даль» и «Гнозис». Акцент в нем будет поставлен на философской литературе и мероприятиях — в том числе лекциях и семинарах современных исследователей. Кроме того, в магазине продолжится образовательная программа по философии культуры «Пайдейя», которая ранее проходила в «Доме радио».
Всю новую философскую литературу, которую издают в России, теперь можно будет найти в одном месте. Книги по философии, религии и гуманитарным наукам поступают в магазин напрямую от издателей, поэтому цены обещают быть ниже, а новинки — появляться быстрее. Часть книг и вовсе будут дарить «заинтересованным в философии людям», а часть — продавать по себестоимости.
Помимо новых книг в магазине также будут представлены стеллажи букинистики и редких философских книг на немецком и английском языках.
Куратор образовательных программ «Даля» — специально для «Собака.ru»:
На наш взгляд, современной России требуется институциональная форма приобщения к философии благодаря двум пунктам: прежде всего в университетах на всех специальностях, а также в общественных и культурных учреждениях.
Объединив усилия для осуществления второго пункта, издательства «Умозрение», «Владимир Даль» и «Гнозис» совместно открывают философский книжный дом «Даль».
Мы стремимся создать сообщество, которое вырастет вокруг коллективной формы распространения серьезной философской культуры.
Помимо тщательной подборки необходимой литературы для ищущих истину, важным элементом нашего книжного станут регулярные мероприятия и образовательные программы, в ходе которых пойдет речь о намечающихся тенденциях мировой и русской культуры, а главное — о роли философии в их осуществлении.
Разговоры о роли философии в развитии современной мировой культуры кажутся нам важными именно сегодня, когда ход истории мира ставит глобальные вопросы перед всеми государствами. И особенно остро вновь стоит вопрос о самоопределении перед нашим народом.
Мы открываем специальный философский книжный, потому что считаем, что в России необходимы места приобщения к философии, отличные от высшей школы или замкнутых на себе кружков. Идея магазина — создать сообщество, которое вырастет вокруг читателей серьезной философской литературы.
Важный элемент «Даля» — регулярные встречи с авторами, которые обычно мало интересуют книжные магазины, и образовательные программы о роли философии в мировой и русской культуре.
Открытие философского книжного «Даль» пройдет 3 июля в Дмитровском сквере — на пересечении Стремянной и Дмитровского переулка. Точный адрес магазина: Дмитровский переулок, 4.
О локации магазина:
Город знает этот сквер как «эльфийский» из-за кафе «Эльф», которое работало рядом в 90-е.
В 70-80-е здесь любили бывать участники Ленинградского андерграунда, о чем свидетельствует столб с указателями «Казнь 530м» и «Сайгон 230м», табличка «Охраняется народной памятью», а также цветочная клумба в форме пацифика. Известно, что здесь любили бывать Олег Гаркуша, Гребенщиков, Башлачев и Цой.
Известно, что в этом сквере любил бывать Бродский.
В этом сквере сто лет пытаются сделать что-то эдакое. В 2008 году город хотел построить тут отель, активисты сделали проект благоустройства. Но в итоге построили только детскую площадку. Впервые здесь появится дружелюбное для горожан пространство.
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