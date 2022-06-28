В Дмитровском переулке открывается философский книжный. Первый в России!

Книжный магазин в Дмитровском переулке открывают три философских издательства — «Умозрение», «Владимир Даль» и «Гнозис». Акцент в нем будет поставлен на философской литературе и мероприятиях — в том числе лекциях и семинарах современных исследователей. Кроме того, в магазине продолжится образовательная программа по философии культуры «Пайдейя», которая ранее проходила в «Доме радио».

Всю новую философскую литературу, которую издают в России, теперь можно будет найти в одном месте. Книги по философии, религии и гуманитарным наукам поступают в магазин напрямую от издателей, поэтому цены обещают быть ниже, а новинки — появляться быстрее. Часть книг и вовсе будут дарить «заинтересованным в философии людям», а часть — продавать по себестоимости.

Помимо новых книг в магазине также будут представлены стеллажи букинистики и редких философских книг на немецком и английском языках.