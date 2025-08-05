Землетрясение на Камчатке сдвинуло полуостров на 2 метра! Извержения вулканов видны из космоса! Что происходит?!

Сейчас можно прочитать, что на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с середины XX века, это действительно так?

Нет-нет, это никакое не преувеличение, все действительно так. Землетрясение 30 июля стало самым мощным с ноября 1952, когда на Дальнем Востоке в районе восточного побережья Камчатки был зафиксирован очень мощный толчок, магнитуда которого составила 9.0. Это землетрясение занимает 5-ое место в ряду самых сильных землетрясений, зарегистрированных на нашей планете.

Если пользоваться оценкой Американской геологической службы, магнитуда землетрясения 30 июля составила 8,8 (данные Камчатского филиала Геофизической службы РАН чуть скромнее — там оценили магнитуду 8,4). Это заметно больше разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году (тогда, по данным ученых, магнитуда составила 7,8 — прим. Собака.ru).