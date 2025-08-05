Землетрясение на Камчатке сдвинуло полуостров на 2 метра! Извержения вулканов видны из космоса! Что происходит?!

В 30 июля на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение за последние 73 года. Возникшее в результате цунами привело к эвакуации жителей Северо-Курильска (а это ни много ни мало около 2,5 тысячи человек). Толчки в регионе продолжаются, а еще природный катаклизм спровоцировал активность вулканов — их извержения видно даже из космоса. Более того, ученые сообщили, что в результате южная часть Камчатского полуострова сдвигулась на 2 метра! Что происходит? И когда снова можно будет безопасно поехать на берег Тихого океана? Отвечает заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Алексей Завьялов.
Сейчас можно прочитать, что на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с середины XX века, это действительно так?
Нет-нет, это никакое не преувеличение, все действительно так. Землетрясение 30 июля стало самым мощным с ноября 1952, когда на Дальнем Востоке в районе восточного побережья Камчатки был зафиксирован очень мощный толчок, магнитуда которого составила 9.0. Это землетрясение занимает 5-ое место в ряду самых сильных землетрясений, зарегистрированных на нашей планете.
Если пользоваться оценкой Американской геологической службы, магнитуда землетрясения 30 июля составила 8,8 (данные Камчатского филиала Геофизической службы РАН чуть скромнее — там оценили магнитуду 8,4). Это заметно больше разрушительного землетрясения в Турции в 2023 году (тогда, по данным ученых, магнитуда составила 7,8 — прим. Собака.ru).
Показатель магнитуды не равен известной 12-балльной шкале, которую применяют для оценки силы толчков в конкретном районе. Магнитуда — это характеристика энергии, которая высвобождается в очаге землетрясения.
«Приведу аналогию, — заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Алексей Завьялов. — Иногда можно слышать, что мощность взрыва составила, там, к примеру, 200 граммов тротилового эквивалента. Это характеристика силы самого взрыва, а вот то, насколько разрушительны его последствия, зависит от многих факторов: к примеру, от расстояния до эпицентра. Так и здесь — магнитуда это то, насколько сильным было землетрясение само по себе, а 12-балльная шкала показывает то, насколько серьезными были последствия непосредственно в месте наблюдения, к примеру, в каком-то населенном пункте».
То есть нам просто повезло, что на Камчатке не было таких же разрушений и жертв?
Нет, здесь дело не только в везении. Да, очень хорошо, что в результате толчков не возникло сильного цунами. Северо-Курильск накрыло волной высотой в 3–4 метра, но в 1952 году ее высота была метров 15. Люди, бывавшие в регионе, рассказывали мне, что через много лет видели на окрестных сопках перевернутые танки, которые забросило туда водой.
Однако дело не только в этом. Землетрясение 30 июля на Камчатке очень давно ждали. Академик Сергей Федотов, который 30 лет возглавлял Институт Вулканологии и Сейсмологии на Камчатке разработал концепцию сейсмического цикла, согласно которой землетрясения магнитудой более 7,75 в этом регионе происходят раз в 140 лет (плюс минус 60 лет).
Начиная со второй половины 2000-х годов в Петропавловске-Камчатском в рамках федеральной программы укреплялись жилые дома. Я сам был тому свидетелем и видел результат своими глазами. В том числе благодаря этой подготовке и удалось предотвратить серьезные разрушения и жертвы.
Пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН
Цитата по официальному телеграм-каналу:
Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 г. в Тохоку, Япония.
Ваши коллеги сообщают, что в результате землетрясения 30 июля часть Камчатки сдвинулась на 2 метра. Как такое возможно?
В этом ничего удивительного нет. Что такое землетрясение? Внезапная подвижка одного блока земной коры относительно другого.
Собственно говоря, согласно Национальной службе информации о землетрясениях США в очаге землетрясения смещение достигало величины около 12,5 метров.
То есть теперь придется перерисовывать карты?
Это, скорее, вопрос к картографам, но не уверен.
Сейчас в регионе продолжаются землетрясения, кроме того события 30 июля спровоцировали вулканическую активность. Вулкан Крашенинникова проснулся спустя 600 лет. Насколько сейчас безопасно на Камчатке?
Вполне безопасно, если отдаешь себе отчет, что ты находишься в сейсмически активном районе, где рано или поздно возникают довольно сильные землетрясения (и если ты в курсе того, что надо делать во время толчков). Люди, которые живут в Петропавловске-Камчатском в подавляющем большинстве в курсе всего этого.
Для туристов, вероятно, главная угроза тоже прошла. Главный удар уже был, цунами прошло. Не думаю, что кто-то повезет туристическую группу к извергающемуся вулкану.
То есть Ключевская сопка не может накрыть Петропавловск-Камчатский как Помпеи?
Извержение Ключевской – точно нет. Она находится далеко к северу от Петропавловска-Камчатского. Вулканологи следят за этими процессами, население близлежащих населенных пунктов уведомлено. Так что нет, повторение Помпей быть не должно.
И все же, как долго будут продолжаться афтершоки?
Для землетрясения такой силы афтершовокая активность может продолжаться от одного до нескольких месяцев. Извержения вулканов тоже, скорее всего, будут идти некоторое время.
То есть, суммируя все вышесказанное, прямо сейчас опасность уже миновала, но если кто-то не готов проверять себя на прочность в отпуске землетрясением с туром на Камчатку лучше повременить пару-тройку месяцев?
Именно так. Если вы не житель Петропавловска-Камчатского, которому деваться некуда (разве что уехать к родственникам, если у кого-то они есть в других регионах страны), то, может, стоит подождать.
Особенно если вас это пугает, хотя самолеты туда летают и все в целом проходит штатно, я от своих коллег на Камчатке я не слышал о какой-то панике (хотя многие жители были напуганы, не скрою).
А до следующего землетрясения такой силы, по-видимому, еще несколько десятилетий?
Вероятнее всего так.
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