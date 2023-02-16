Как петербургские добровольцы работали на месте землетрясения в Турции?

Что вы увидели, когда прибыли на место?

Мы подлетали к Адыяману еще засветло, поэтому еще при посадке пытались рассмотреть город, чтобы оценить последствия землетрясения. Ведь, конечно, мы все к тому моменту смотрели в соцсетях кадры полностью разрушенного города.

Как ни удивительно, но с самолета катастрофической картины видно не было. После приземления мы отправились в сторону города на автобусе, и поначалу в пригородах тоже была вполне идиллическая картина — дома, лужайки, горы. Но вот на въезде в город стали попадаться разрушенные здания.

Ближе к центру застройка становилась все плотнее и, соответственно, разрушений было все больше и больше. Часть зданий высыпалась обломками на проезжую часть. На улицах хаос — все ездили кто куда: гражданские, военные, полиция, по встречке, не по встречке. Повезло, что в городе не было отключено электричество, сохранялось уличное освещение. Было видно, что никто не заходит даже в уцелевшие здания. Люди размещались в палатках, жгли костры прямо на улицах.

Нам пришлось проехать практически весь город, чтобы найти безопасную площадку для размещения, не под стенами треснувших зданий. В итоге остановились на автомобильной парковке, поставили там палатки. В тот же момент подбежали люди, которые узнали в нас спасателей, и стали звать на развалины своих домов. То есть буквально через полчаса после того, как выгрузили вещи из автобуса, мы уже включились в работу, пошли смотреть первые объекты.