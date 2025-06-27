За последние 5 лет у горожан появились лишние 3 часа в неделю! Тратить это время они предпочитают на себя? Одиночество победило?

«Только подумайте: в 2025 году потребители в США сообщают, что у них в среднем остается на три часа свободного времени в неделю больше, чем в 2019-м», — такие слова можно найти в недавнем отчете международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company.

По словам аналитиков, это стало возможным благодаря развитию электронной торговли и прочих сервисов, развившихся в эпоху коронавируса. «Более 90% китайских и американских потребителей, участвовавших в нашем опросе, заявили, что за последний месяц делали покупки онлайн, — говорится в тексте, — то же самое верно для 80% опрошенных в Германии и Великобритании… Почти 40% респондентов в Германии, Великобритании и США сообщили, что за неделю хотя бы раз пользовались сервисами доставки продуктов».

Однако, распорядиться освободившимся временем люди решили неожиданным образом, во всяком случае на первый взгляд. Хотя медиа и ученые уже давно говорят об обостряющейся проблеме одиночества в больших городах, участники опроса сообщили что большую часть сэкономленных часов проводят в одиночестве.

«Почти 90% [освободившегося] времени они проводят в индивидуальных занятиях, — говорится в тексте, — наибольший рост времени показывают хобби, самостоятельный отдых, шопинг, фитнес и соцсети. Время, проведенное с друзьями и семьей, посещение культурных мероприятий (таких как кино, концерты и театральные постановки) осталось на прежнем уровне, то есть доля этих занятий уменьшилась».