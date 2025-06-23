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В России по-новому будут считать размер среднего заработка. Это повлияет на отпускные и выплаты при увольнении. Как? Кто от этого выиграет?

Опубликованы новые правила, по которым считается средний заработок. Этот бюрократический документ влияет на то, сколько получит сотрудник, когда решит покинуть свое место работы и насколько большой будет компенсация за неотгулянные отпуска. По просьбе Собака.ru юристы Надежда Илюшина и Юлия Паушкина максимально просто объясняют, что изменится и кто от этого выиграет. 

Anton Vierietin / Shutterstock

Для чего вообще нужно считать средний заработок?

Надежда Илюшина (партнер Практики трудового права юридической фирмы ALUMNI Partners): Средний заработок — это одна из важных базовых конструкций в трудовом праве. Например, исходя из него, производится оплата за период простоя работника, времени в командировке, отпуска. Его же берут за основу при расчете выходного пособия и компенсации за неиспользованные дни отпуска. 

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Как его считают сейчас? 

Юлия Паушкина (партнер трудовой практики АБ КИАП): В зависимости от того, для чего конкретно высчитывается средний заработок (к примеру, для выплаты отпускных, больничного или выходного пособия, — прим. Собака.ru), методика может немного отличаться.  

Базово средний заработок определяется, исходя из того, сколько времени работник реально отработал и какую заработную плату ему фактически начислили за последние 12 месяцев. 

Надежда Илюшина (партнер Практики трудового права юридической фирмы ALUMNI Partners): Главный принцип расчета среднего заработка таков: в нем учитываются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда конкретного работодателя. Это касается зарплаты, премий и надбавок. Однако сюда не входят материальная помощь, оплата питания, проезда, обучения и так далее. 

Roman Samborskyi / Shutterstock

Что изменится?

Юлия Паушкина (партнер трудовой практики АБ КИАП): Сразу несколько пунктов. 

  • Во-первых, теперь при расчетах будут учитываться только периоды, когда вы реально работаете. Больничные, командировки, отпуска — не в счет.  
  • Во-вторых, бухгалтерия теперь будет учитывать больше разнообразных выплат. В средний заработок будут включаться поощрения, повышение оклада, надбавки и разного рода доплаты. 
  • В-третьих, по-новому будут считать выходные пособия. Суммы не будут зависеть от количества рабочих дней в конкретном месяце. 

Что это значит?

Юлия Паушкина (партнер трудовой практики АБ КИАП): Так как теперь в средний заработок будет попадать больше выплат, то сотрудники с «белыми» зарплатами могут немного выиграть. К примеру, если вы получили какие-то дополнительные выплаты, то отпускные у вас, вероятно, будут несколько больше. Хотя принципиальных изменений ждать не стоит. 

Работники же с «серой» зарплатой, скорее всего, проиграют.

Roman Samborskyi / Shutterstock

А что там про выходное пособие?

Надежда Илюшина (партнер Практики трудового права юридической фирмы ALUMNI Partners): Сейчас при расчетах выходного пособия умножают средний дневной заработок человека на то, сколько реально рабочих дней есть в месяце увольнения (к примеру, в этом июне их 19, — прим. Собака.ru). 

По новым правилам заработок будут умножать на среднее количество рабочих дней в месяце этого календарного года. Так, на 2025 год по производственному календарю приходится 247 рабочих дней. В одном месяце в среднем получается примерно 20,6 дня (247/12). Именно на эту цифру и будут умножать дневной заработок. 

Таким образом, если вы уходите из компании в «длинный» рабочий месяц, то выплата по новым правилам будет несколько меньше, чем если бы она считалась по (пока еще) действующим правилам. И наоборот: если увольнение будет происходить в «короткий» рабочий месяц, то выплата по новым правилам будет несколько больше, нежели по пока еще действующим

Например, если средний дневной заработок составляет 3 000 рублей в день, а увольнение происходит в октябре 2025 года (где 23 рабочих дня), то по пока еще действующим правилам выплата составила бы 69 000 рублей (3 000*23), а по новым правилам работник получит 61 800 рублей (3 000*20,6). 

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Когда все это начнет работать?

Надежда Илюшина (партнер Практики трудового права юридической фирмы ALUMNI Partners): Постановление Правительства, которым вводятся изменения, вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

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