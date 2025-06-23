В России по-новому будут считать размер среднего заработка. Это повлияет на отпускные и выплаты при увольнении. Как? Кто от этого выиграет?

Как его считают сейчас?

Юлия Паушкина (партнер трудовой практики АБ КИАП): В зависимости от того, для чего конкретно высчитывается средний заработок (к примеру, для выплаты отпускных, больничного или выходного пособия, — прим. Собака.ru), методика может немного отличаться.

Базово средний заработок определяется, исходя из того, сколько времени работник реально отработал и какую заработную плату ему фактически начислили за последние 12 месяцев.

Надежда Илюшина (партнер Практики трудового права юридической фирмы ALUMNI Partners): Главный принцип расчета среднего заработка таков: в нем учитываются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда конкретного работодателя. Это касается зарплаты, премий и надбавок. Однако сюда не входят материальная помощь, оплата питания, проезда, обучения и так далее.