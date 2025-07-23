Закат масскультуры и триумф индивидуализма: 7 главных трендов завтрашнего дня от футуролога Киана Бахтиари

Долгие годы жизнь человека, во всяком случае, живущего в западных странах, напоминала старенькую видеоигру Super Mario, где персонаж двигался по заданному наперед маршруту, проходя уровень за уровнем. Сегодня все изменилось — мир больше напоминает легендарную GTA, где у героя нет готовой траектории, и может случиться все что угодно. Об этом в новой статье для американской версии Forbes пишет футуролог, публицист и основатель консалтинговой компании The People Киан Бахтиари. В своем тексте он настаивает, что в условиях быстрых перемен бесполезно полагаться на проверенные рецепты. Он выделил семь основных тенденций, которые определят будущее экономики, культуры, маркетинга и самого человечества в самое ближайшее время. Кратко пересказываем основные мысли Бахтиари.
Тенденция 1: Глобальные системы рушатся
Мир после окончания Второй мировой войны стал глобальным — его жизнь во-многом определяли международные институты, такие как Всемирный банк, ООН, Всемирная торговая организация. Они заложили основы для построения свободной торговли и международного права. «Глобализация снизила издержки производства, уменьшила деловые риски и увеличила прибыль», — пишет в своей недавней статье для американской версии Forbes футуролог и публицист Киан Бахтиари.
Однако, продолжает автор, сегодня человечество возвращается в «более раздробленный мир». В апреле ВТО пересмотрела свой прогноз международной торговли на 2025 год — вместо роста глобального обмена товарами на 3% в организации теперь ждут сокращения 0,2%. Масла в огонь подливает климатический кризис. Бахтиари напоминает апрельские заявления Гюнтера Таллингера, члена совета директоров одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz SE, что глобальное потепление может обернуться «уничтожением капитализма».
«Вести дела по принципу business as usual становится невозможно в условиях распада [глобальных] систем, — настаивает футуролог. — Брендам необходимо перейти от политики простого извлечения прибыли на путь создания ценностей. Нет смысла закидывать удочку в озеро, в котором не осталось рыбы. Немедленно нужно создавать [для этого] новые "водоемы"».
Тенденция 2: Кольцо бумеров сжимается
Глядя на новости, в это сложно поверить, но сегодня — лучшее время в истории человечества, пишет Бахтиари. «В 1900 году средняя продолжительность жизни в мире составляла 32 года, в 2025-м — 73 года, — развивает свою мысль автор. — Мы добились огромного прогресса в борьбе с болезнями, улучшении качества жизни и борьбе с нищетой».
Однако, продолжает футуролог, это имеет свою цену. В частности, большая продолжительность жизни подразумевает более медленную передачу богатства между поколениями. «В США бэби-бумеры контролируют 52% богатства страны, несмотря на то, что составляют 20% населения, — отмечает Бахтиари. — Средний возраст члена совета директоров составляет 60 лет, в то время как 50% населения мира моложе 30 лет».
Парадоксальным образом при этом поколение бэби-бумеров не представлено в рекламе (по данным CreativeX, лишь 4% людей, показанных в рекламе, старше 60 лет). Таким образом, поколения, составляющие большинство населения планеты, часто не могут повлиять на принятие решений. При этом наиболее влиятельная возрастная когорта людей, напротив, все менее заметна для бизнеса и масс-культуры.
«Впервые в истории человечества на работе могут встретиться представители пяти поколений. Это отличная возможность для компаний продвигать межпоколенческий диалог и сотрудничество путем создания обратного наставничества, кросс-поколенческих команд и молодежных консультативных советов», — предлагает свое решение Бахтиари.
Тенденция 3: Молодые все сильнее откладывают взросление
Для молодых людей взрослая жизнь больше не начинается в 18 лет, зумеры предпочитают считать, что она стартует в 27. Дело здесь не в инфантильности, настаивает автор Forbes. Откладывание будущего — прямой результат тех экономических проблем, с которыми сталкивается молодежь.
«Зумеры часто меняют работу, потому что пожизненной занятости больше не существует. Они ищут подработки, потому что не могут полагаться на один источник дохода. Зумеры не верят институтам, потому что капитализм не дает им того, что было у предыдущих поколений. Экономическая неопределенность заставила молодых людей бояться будущего», — развивает свою мысль Бахтиари.
Однако, продолжает автор, это проблема не только самих зумеров. Глобальные бренды зависят от массового потребления, для них важно поддержание высокого объема продаж, напоминает футуролог. Именно поэтому, настаивает он, бизнес сам кровно заинтересован в том, чтобы помогать молодежи справляться с трудностями современной взрослой жизни.
Тенденция 4: В мире формируется поколение потерянных мальчиков
В последние десятилетия мир сделал грандиозный шаг вперед в смысле защиты прав женщин. Во многих странах девушки получили доступ к образованию и рынку труда. «Молодые женщины начинают зарабатывать больше, чем молодые мужчины в Великобритании и нескольких городах США», — пишет автор.
Более того, по данным Pew Research Center, 63% мужчин в возрасте до 30 лет сообщили, что не состоят в браке. Для сравнения: среди женщин этот показатель составляет 34%. Проще говоря, юноши все чаще не имеют доступа к высоким доходам и романтическим партнерствам — тем факторам, по которым традиционно оценивается их жизненный успех.
«Все это привело к тому, что в некоторых молодых людях растет фрустрация и ностальгия по более "традиционному" обществу и гендерным ролям, — пишет Бахтиари. — Для мужчин в современном мире не осталось положительных ролевых моделей. Токсичная маскулинность и подкасты правого толка заполняют их эмоциональную пустоту. Сейчас мы игнорируем проблему, но такая стратегия лишь усугубляет ситуацию. При этом у маркетологов есть уникальная возможность — они могут продвигать более положительные ролевые модели и менее токсичные образы мужественности».
Тенденция 5: Наше общество превращается в сумму индивидуалистов
По своей природе Homo Sapiens — социальное существо. Его выживание и победа в борьбе за доминирование на Земле обусловлено способностью к сотрудничеству. Только кооперация могла обеспечить сравнительно слабому и некрупному виду доступ к еде и безопасности.
«Однако достижения в области ИИ-ассистентов и человекоподобных роботов позволяют нам больше не зависеть от себе подобных, — пишет Бахтиари. — Мы можем строить свое общество вокруг наших индивидуальных предпочтений. Так что добро пожаловать в новую социальную реальность, которой никогда не видело человечество, — теперь мы живем в обществе индивидуалистов».
Зумеры считаются самым одиноким поколением, пишет Бахтиари, между тем все технологии сегодня (от доставок из супермаркетов до ИИ-психологов) нацелены не на преодоление, а на усугубление социальной изоляции. В то же время, продолжает автор Forbes, «молодые люди активно ищут опыт объединения и взаимодействия в физическом мире». «Бренды, которые могут предложить это взаимодействие, и станут настоящими победителями эпохи ИИ», — констатирует он.
Тенденция 6: Локальные традиции становятся новым мейнстримом
Сегодняшний человек живет в эпоху фрагментации. Десятилетиями люди смотрели, слушали и читали примерно одно и то же, а локальные культуры гибли под натиском американской поп-культуры. Однако времена меняются, пишет Бахтиари.
«Американские продукты все менее популярны в Канаде и Европе, — продолжает он. — Молодежь интересуется не только собственной культурой. Корейские драмы (K-dramas) добились мировой популярности... Последний альбом [пуэрториканца] Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos (DtMF) — занял первое место в чарте Billboard Global 200».
Автор Forbes пишет, что местные субкультуры и традиции, которые раньше оставались нишевыми, теперь все чаще заявляют о себе как о мейнстриме. «Внимание [сейчас] нельзя просто купить, — добавляет он. — Его нужно заслужить. Чтобы добиться успеха, бренды должны слушать микросообщества и местные культуры, работать с ними и помогать им быть услышанными».
Тенденция 7: ИИ получает все больше власти
Прямо сейчас искусственный интеллект преобразует экономику планеты. По словам Бахтиари, это создает новое разделение труда и ресурсов между теми, кто создает и управляет ИИ (а заодно медиа, алгоритмами и данными), с одной стороны и пользователями с другой.
«Генеративный ИИ уже замещает рабочие места, которые раньше занимали люди, — продолжает автор. — Последний пример — генеральный директор Shopify представил новую политику найма, в соответствии с которой, прежде чем просить новых сотрудников, менеджеры должны доказать, что ИИ не может выполнить работу».
По словам автора Forbes, ИИ разрушает саму идею наемного труда и потребительской экономики, которые были для нас привычными. «По мере того, как все больше людей теряют работу из-за ИИ, аргументы в пользу всеобщего базового дохода будут звучать убедительнее для все большего количества людей. Хотя они все еще не отвечают на глобальный вопрос: какова будет роль людей в мире ИИ?» — резюмирует футуролог.
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