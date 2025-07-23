Закат масскультуры и триумф индивидуализма: 7 главных трендов завтрашнего дня от футуролога Киана Бахтиари

Тенденция 1: Глобальные системы рушатся

Мир после окончания Второй мировой войны стал глобальным — его жизнь во-многом определяли международные институты, такие как Всемирный банк, ООН, Всемирная торговая организация. Они заложили основы для построения свободной торговли и международного права. «Глобализация снизила издержки производства, уменьшила деловые риски и увеличила прибыль», — пишет в своей недавней статье для американской версии Forbes футуролог и публицист Киан Бахтиари.

Однако, продолжает автор, сегодня человечество возвращается в «более раздробленный мир». В апреле ВТО пересмотрела свой прогноз международной торговли на 2025 год — вместо роста глобального обмена товарами на 3% в организации теперь ждут сокращения 0,2%. Масла в огонь подливает климатический кризис. Бахтиари напоминает апрельские заявления Гюнтера Таллингера, члена совета директоров одной из крупнейших в мире страховых компаний Allianz SE, что глобальное потепление может обернуться «уничтожением капитализма».

«Вести дела по принципу business as usual становится невозможно в условиях распада [глобальных] систем, — настаивает футуролог. — Брендам необходимо перейти от политики простого извлечения прибыли на путь создания ценностей. Нет смысла закидывать удочку в озеро, в котором не осталось рыбы. Немедленно нужно создавать [для этого] новые "водоемы"».