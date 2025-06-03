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Суд признал экстремистской организацией разработчиков «Мира танков»

3 июня Таганский районный суд Москвы обратил все активы «Леста»* и «Леста Геймс. Эдженси»* в доход государства.

Генеральный директор петербургской компании Lesta Studio Малик Хатажаев
Собака.ru

Генеральный директор петербургской компании Lesta Studio Малик Хатажаев

Таганский суда удовлетворил административный иск к Кислому В.В, Хатажаеву М.А., ООО «Леста»* и ООО «Леста Геймс. Эдженси»*. Деятельность компании и ее руководителей признали экстремистской. Они будут внесены в реестр Росфинмониторинга.

«Суд постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры РФ о признании экстремистскими трех юридических лиц «Леста Игры*» на территории РФ, обратить в доход государства 100% долей уставного капитала», — сказал председательствующий судья Михаил Строгонов.

Напомним, 17 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал расчетные счета трех ключевых юрлиц «Леста Игры» — ООО «Леста»*, «Леста Геймс Москва»* и «Леста Геймс Эдженси»*. Взыскателем выступила Генпрокуратура РФ, детали иска не раскрываются.

Основное юрлицо компании «Леста»* на 99% в собственности бизнесмена (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Малика Хатажаева, а оставшийся 1% контролирует «Леста геймс эдженси»*.

«Леста Игры»* — петербургская студия, стоящая за локализованными «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До апреля 2022 года входила в Wargaming Виктора Кислого, после ухода последнего с российского рынка выкупила у Wargaming российский и белорусский бизнес и переименовала проекты. В 2023 году Wargaming запустила в своих играх благотворительные наборы в поддержку Украины, при этом «Леста Игры»* подчеркнула, что остаётся «вне политики» и к этим инициативам не имеет отношения.

* деятельность компаний признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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