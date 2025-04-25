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Суд арестовал активы издателя игр «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева

17 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал расчетные счета трех ключевых юрлиц «Леста Игры» — ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси». Взыскателем выступила Генпрокуратура РФ, детали иска не раскрываются.

Генеральный директор петербургской компании Lesta Studio Малик Хатажаев
Собака.ru

Генеральный директор петербургской компании Lesta Studio Малик Хатажаев

Таганский суд 17 апреля заблокировал активы трех юрлиц «Леста Игры» — «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» — по требованию Генпрокуратуры. Согласно базе исполнительных производств ФССП, арест наложен на все активы головного ООО «Леста», на московский офис и на издательское юрлицо, через которое «Леста» выпускает свои игры. 

Основное юрлицо компании «Леста» на 99% в собственности бизнесмена (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Малика Хатажаева, а оставшийся 1% контролирует «Леста геймс эдженси».

В телеграм-канале студии заявили: руководство в курсе, ситуация под контролем. По их словам, компания работает в рамках российского и белорусского законодательства, у них нет оснований для опасений, и бизнес идёт в штатном режиме.

«Леста Игры» — петербургская студия, стоящая за локализованными «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До апреля 2022 года входила в Wargaming Виктора Кислого, после ухода последнего с российского рынка выкупила у Wargaming российский и белорусский бизнес и переименовала проекты. В 2023 году Wargaming запустила в своих играх благотворительные наборы в поддержку Украины, при этом «Леста Игры» подчеркнула, что остаётся «вне политики» и к этим инициативам не имеет отношения.

Как выпускник морского училища им. Макарова руководит в Петербурге производством онлайн-игры World of Warships, в которой зарегистрировано более 44 млн человек

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