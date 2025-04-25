Суд арестовал активы издателя игр «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева

Таганский суд 17 апреля заблокировал активы трех юрлиц «Леста Игры» — «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси» — по требованию Генпрокуратуры. Согласно базе исполнительных производств ФССП, арест наложен на все активы головного ООО «Леста», на московский офис и на издательское юрлицо, через которое «Леста» выпускает свои игры.

Основное юрлицо компании «Леста» на 99% в собственности бизнесмена (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Малика Хатажаева, а оставшийся 1% контролирует «Леста геймс эдженси».

В телеграм-канале студии заявили: руководство в курсе, ситуация под контролем. По их словам, компания работает в рамках российского и белорусского законодательства, у них нет оснований для опасений, и бизнес идёт в штатном режиме.

«Леста Игры» — петербургская студия, стоящая за локализованными «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До апреля 2022 года входила в Wargaming Виктора Кислого, после ухода последнего с российского рынка выкупила у Wargaming российский и белорусский бизнес и переименовала проекты. В 2023 году Wargaming запустила в своих играх благотворительные наборы в поддержку Украины, при этом «Леста Игры» подчеркнула, что остаётся «вне политики» и к этим инициативам не имеет отношения.