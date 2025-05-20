«Москва все-таки резиновая!»: в столице РФ живет уже больше 13 млн человек, в Петербурге — 5,6! Как так получается? Есть ли пределы роста?

Население Москвы и Петербурга растет без остановки, почему так происходит?

Юлия Байер: Все просто — у нас, к сожалению, есть неравномерность в возможностях граждан. Это касается и доступа к образованию, и культурно-развлекательного досуга, и, самое важное, зарплаты.

Мы все понимаем, что качество жизни в Москве, Петербурге с одной стороны и в регионах с другой принципиально отличается. Поэтому население, особенно молодое, стремится переехать в столицы, получить там образование и остаться. Даже те люди, что остаются получать образование в регионах, потом все же стремятся уехать в Москву или Питер, потому что понимают, что это даст им совершенно иные возможности, а каждый стремится прожить свою лучшую жизнь.

Тем более что стоимость, скажем, продуктов в регионах может быть такой же, если не выше, а зарплаты — существенно ниже.