«Москва все-таки резиновая!»: в столице РФ живет уже больше 13 млн человек, в Петербурге — 5,6! Как так получается? Есть ли пределы роста?

Российская столица уверенно держится в топ-20 самых населенных городов планеты. Петербург также продолжает расти, в нем живет более 5,6 млн! Если так дальше пойдет, в двух мегаполисах скоро будет жить 15% населения страны. Есть ли пределы у роста столиц? Могут ли (хотя бы чисто теоретически) все россияне бросить все и уехать в Питер? На эти вопросы отвечает социолог Юлия Байер.
Население Москвы и Петербурга растет без остановки, почему так происходит?
Юлия Байер: Все просто — у нас, к сожалению, есть неравномерность в возможностях граждан. Это касается и доступа к образованию, и культурно-развлекательного досуга, и, самое важное, зарплаты.
Мы все понимаем, что качество жизни в Москве, Петербурге с одной стороны и в регионах с другой принципиально отличается. Поэтому население, особенно молодое, стремится переехать в столицы, получить там образование и остаться. Даже те люди, что остаются получать образование в регионах, потом все же стремятся уехать в Москву или Питер, потому что понимают, что это даст им совершенно иные возможности, а каждый стремится прожить свою лучшую жизнь.
Тем более что стоимость, скажем, продуктов в регионах может быть такой же, если не выше, а зарплаты — существенно ниже.
Есть ли у такого роста двух крупнейших мегаполисов пределы?
Юлия Байер: Пределы в данном случае — это очень растяжимое понятие. Мы наблюдаем, что Москва таки резиновая. То есть люди готовы стоять в пробках по 2–3 часа, добираться с окраин столицы в центр на работу, но не жить в Пскове или Воронеже.
Это общая мода, можно сказать, тренд, который уже не остановить. Экономически, культурально, социально доказано: люди, приехавшие в Москву, имеют больше возможностей для самореализации, развития, поддержки и обеспечения своей семьи. И пока этот разрыв не преодолевается, а скорее растет, население продолжит перетекание из регионов в центр.
Может ли, условно говоря, вся Россия так в какой-то момент переехать в Москву?
Юлия Байер: Может ли вся Россия так переехать? Хороший вопрос… и ответ на него не так просто дать. Если говорить чисто о количестве людей, то нет. Переезжают все же самые пассионарные, авантюрные люди, которые готовы к риску. Чтобы зацепиться в мегаполисе, нужно обладать очень хорошими пробивными качествами.
Люди, которые не подпадают под это описание, все же чаще предпочитают более спокойную, предсказуемую жизнь, пусть и с меньшей зарплатой, но более надежную. Вряд ли это существенным образом изменится — значительный процент людей так или иначе будет оставаться в регионах.
Другое дело, что самые нацеленные на развитие люди продолжат сосредотачиваться в Петербурге и Москве, неся в эти города свои возможности и компетенции. В этом смысле значительная часть потенциала России действительно может сосредоточиться в двух городах, что будет еще усугублять отставание других субъектов.
Но, может быть, это просто объективная реальность — общемировой тренд на урбанизацию?
Юлия Байер: Я считаю, что это все же скорее плохо. Это показатель острого неравенства, что у нас слишком дифференцированы зарплаты, возможности для саморазвития, самореализации, культурного досуга и физического развития. Получается, что переезд — главный социальный лифт.
Кроме того, переезд многим видится как возможность знакомства со значимыми другими — друзьями и партнерами. Если все активные люди сосредоточены в центре, туда все тянутся, то логично там же и искать близких тебе по духу.
Чтобы преодолевать этот замкнутый круг, который ведет к оттоку населения, важно создавать социальные и культурные условия для развития. Необходимо проводить федеральные мероприятия, концерты, фестивали, форумы, политические события в разных частях страны. Это должен быть не только Сочи, не только Новосибирск.
Необходимо, чтобы люди за пределами кольцевых дорог двух столиц не чувствовали себя гражданами второго сорта. Даже если не брать этическую сторону вопроса, подобное положение дел ведет к перенаселению центров, проблемам их экономики и инфраструктуры и запустению остальных территорий.
А если преодолеть этот тренд не удастся?
Юлия Байер: То мы будем наблюдать все то, что видим и сейчас: социальное расслоение и усугубление той неприязни, которую и так жители регионов испытывают к жителям столиц. Мы все знаем эти слова о том, что в Москве, мол, все деньги, что Москва — магнит для приезжих.
Так что, повторюсь, необходимо развивать программы по увеличению привлекательности регионов для жизни. Нужно, в том числе властям, рассредоточить свое внимание, больше обращать внимание на то, что происходит в самых разных местах страны. Важно рассказывать об этом ну и, конечно, реально сокращать неравенство между разными городами.
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