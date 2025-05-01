«Ни в метро пройти, ни чаю себе взять»: руководитель «Леста Игры» Малик Хатажаев прокомментировал обвинения прокуратуры

По его словам, дела компании сейчас идут тяжело, «со скрипом». Проходят зарплатные платежи, однако затруднены трансграничные переводы в офисы в других странах. Однако хозяйственная деятельность «Леста Игры» продолжается вестись. Он также заявил о том, что его счета на данный момент заблокированы. «Не можешь ни в метро по карточке пройти, ни чаю себе в кафе взять», — рассказал бизнесмен.

Он также заявил, что ему неприятны обвинения в создании экстремистского объединения с собственником компании Wargaming.net Виктором Кислым. Он отметил, что обвинение «касается других людей», а с Кислым он не имеет никаких отношений с августа 2023 года. «Дожил, на старости лет вдруг, будучи патриотом, стал экстремистом… Это, конечно, горько, обидно», — делится предприниматель. Сейчас, по его словам, «Леста Игры» сотрудничают с правоохранителями и передают им все необходимые материалы.

Напомним, что 17 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал расчетные счета трех ключевых юрлиц «Леста Игры» — ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси». Взыскателем выступила Генпрокуратура РФ. Претензии были связаны с «враждебными действиями в отношении Российской Федерации».