18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

«Ни в метро пройти, ни чаю себе взять»: руководитель «Леста Игры» Малик Хатажаев прокомментировал обвинения прокуратуры

Глава студии выпустил официальное обращение по поводу обвинения прокуратуры в его адрес, касающиеся экстремистской деятельности. Он также рассказал о текущей ситуации в компании и его отношении к происходящему.

Собака.ru

По его словам, дела компании сейчас идут тяжело, «со скрипом». Проходят зарплатные платежи, однако затруднены трансграничные переводы в офисы в других странах. Однако хозяйственная деятельность «Леста Игры» продолжается вестись. Он также заявил о том, что его счета на данный момент заблокированы. «Не можешь ни в метро по карточке пройти, ни чаю себе в кафе взять», — рассказал бизнесмен.

Он также заявил, что ему неприятны обвинения в создании экстремистского объединения с собственником компании Wargaming.net Виктором Кислым. Он отметил, что обвинение «касается других людей», а с Кислым он не имеет никаких отношений с августа 2023 года. «Дожил, на старости лет вдруг, будучи патриотом, стал экстремистом… Это, конечно, горько, обидно», — делится предприниматель. Сейчас, по его словам, «Леста Игры» сотрудничают с правоохранителями и передают им все необходимые материалы.

Напомним, что 17 апреля Таганский районный суд Москвы заблокировал расчетные счета трех ключевых юрлиц «Леста Игры» — ООО «Леста», «Леста Геймс Москва» и «Леста Геймс Эдженси». Взыскателем выступила Генпрокуратура РФ. Претензии были связаны с «враждебными действиями в отношении Российской Федерации».

Как выпускник морского училища им. Макарова руководит в Петербурге производством онлайн-игры World of Warships, в которой зарегистрировано более 44 млн человек

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: