Пишут, что ударение в слове «звОнит» официально перейдет на первый слог! Стоп, что?! А как же правила? Мы все это время ошибались?

Мир не будет прежним! Ушла эпоха! Ударение в слове «звонит» в будущем перейдет на первый слог, движения в эту сторону уже начались. Такие потрясающие устои русского языка сообщения появились 24 апреля в новостных лентах. Выходит, вариант «звóнит» скоро станет официальным? Да разве такое возможно? Куда писать жалобу? Объясняет филолог, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова Светлана Друговейко-Должанская.
Что случилось?
Утром 24 апреля информагентство РИА «Новости» сообщило: ударение в слове «звонит» изменится. В своем материале журналисты ссылаются на мнение главного научного сотрудника Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Марии Каленчук.
Ученая заявила, что подвижки в сторону подобных изменений идут прямо сейчас. «Почему сейчас налево и направо говорят "звóнит", а не "звони́т"? А ведь в этом ничего случайного нет. Я как специалист знаю, что за этим вариантом ("звóнит". — прим. РИА "Новости") будущее», — цитирует филолога издание.
Неужели это правда?
Мнение Марии Каленчук, безусловно, является одним из самых авторитетных в этом вопросе. Именно она является автором наиболее объемных орфоэпических словарей современного русского языка, то есть книг, в которых фиксируются нормы произношения и ударения.
Более того, позицию Каленчук уже поддержали другие известные филологи. «Она сказала то, что говорим мы все, — объясняет в беседе с Собака.ru филолог, старший научный сотрудник Института русского языка Светлана Друговейко-Должанская, — у глагола "звонить" есть очень большие шансы изменить ударение».
Владимир Пахомов
Председатель Филологического совета Тотального диктанта (цитата по телеграм-каналу Язык с куркýмой):
Если вы с утра уже прочитали новость о том, что ударение звóнит скоро станет нормой, не спешите паниковать. Ничего нового в этой новости нет, филологи говорят об этом десятилетиями.
А как же правила?
«Дело в том, что языковая норма, и норма произносительная в том числе, изменчива, — говорит Светлана Друговейко-Должанская, — то, что было нормой в пушкинские времена, уже не норма сегодня».
Собеседница редакции настаивает — авторы словарей не устанавливают норму, а лишь фиксируют современное состояние языка и процессы, которые в нем происходят. «Более того, любая фиксация — будь то словарь, грамматика или справочник — вынужденно консервативна по отношению к живому языку. Мы сначала должны хорошенько понаблюдать за новой формой, новым словом, чтобы понять, есть ли у них шанс сделаться нормой, и лишь после этого зафиксировать этот факт».
Как это происходит?
На пути к признанию новая форма проходит несколько этапов, объясняет Светлана Друговейко-Должанская. Сначала широко распространенная ошибка включается в словари с пометой «неправильное» или даже «недопустимое». «Это значит, что данное явление в речи стало столь массовым, что филологи уже не могут его игнорировать», — говорит собеседница редакции.
«Потом, спустя десятилетия, эта помета в словаре может измениться на другую: "просторечное" или "разговорное", — продолжает Друговейко-Должанская. — Это уже означает, что, да, форма не соответствует литературной норме, но мы вынуждены признать, что в разговорной и сниженной речи ее используют все чаще».
После этого у некогда ошибочного варианта остается один шаг до признания филологами в качестве «допустимого». Державшаяся же столетиями старая норма постепенно может уйти в разряд «устаревших». «Еще 10 лет назад в ЕГЭ было задание на глагол "включить", — вспоминает собеседница редакции, — считалось, что школьники должны знать, что правильно говорить только "включи́шь", а не "вклю́чишь". Теперь последний вариант уже считается младшей нормой, свойственной более молодым поколениям. То есть вполне официально считается, что правильно и так, и сяк».
Зачем филологи идут на поводу у безграмотных людей?
«Язык не меняют под неграмотных, он сам меняется по своим законам, — так прокомментировала последние новости в своем телеграм-канале "Филолог всея Руси" блогер-филолог Юлия Афонина. — Правила не диктуют, как говорить, они фиксируют, какая версия кажется всем нормальной и нейтральной прямо сейчас».
Эта позиция является общей для специалистов в области языка, согласна Светлана Друговейко-Должанская. «Игнорировать объективную реальность невозможно», — говорит она.
Светлана Друговейко-Должанская
Старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова:
Чтобы наказывать всех, кто нарушает языковые нормы, надо вводить орфографическую и орфоэпическую полицию. Буквально вывести на улицы отряды людей с толстыми книжками в руках, чтобы лупасить по голове тех, кто скажет на улице матерное слово или «звóнить». Слава богу, это невозможно.
Хорошо, но почему люди вообще говорят «звóнит»? Это все из-за интернета и ЕГЭ?
Как настаивают филологи, ударение на первый слог в слове «звонит» диктует сама логика развития языка. Этот процесс начался задолго до появления тех факторов, которые сегодня обычно винят в «порче» языка.
«Глаголы, оканчивающиеся на "-ить", в русском языке в последние несколько сотен лет начали менять ударение, — объясняет Друговейко-Должанская, — постепенно оно переползало с окончания на корень. Так, во времена державинские была только форма "дружи́т", а уже в эпоху Пушкина говорили "дру́жит"».
В этой ситуации, пишет в своем телеграм-канале Юлия Афонина, форма "звони́т" не вписывается в ряд похожих по структуре слов, живущих уже по другим правилам. «Сами подумайте, если какую-то ошибку совершает какое-то слишком большое количество людей, о чем-то же это говорит, — отмечает она. — В слове "новости" с ударением никто не ошибается, в слове "ошибка" ударение все ставят правильно, тут сложностей не возникает. Правильное ударение в слове "звонит" все знают, но языковое чутье заставляет людей неосознанно делать одинаковую ошибку – всюду, во всех регионах и возрастах».
Ладно, и когда же мы официально начнем «звóнить»?
Такого может и не произойти, отмечает Светлана Друговейко-Должанская. Пока у этой форма есть только шансы (хоть и весьма хорошие) стать нормой. Точно так же, как у слова «кофе» перейти в средний род — оно тоже выбивается из общей логики языка, предусматривающей, что все заимствованные несклоняемые слова, оканчивающиеся на «-о» или «-е», принадлежат к среднему роду.
«Но тут вступает в дело следующий фактор, — говорит собеседница редакции, — чтобы стать нормой, явление языка должно быть общественно одобряемым. Ведь все те, кто хватается за словарь, заслышав "звóнит", понятия не имеют, что точно так же нельзя говорить "све́рлят" — только "сверля́т". Но по какой-то причине это слово не стало тем знаком отличия, который как будто бы маркирует грамотных людей».
Соответственно, продолжает филолог, общество должно будет сперва принять произношение «звóнит». Лишь после этого эта форма начнет свое путешествие от статуса ошибки к новой норме. На это уйдут многие десятки лет, а возможно, оно не будет завершено никогда.
Но ведь все это убивает русский язык?
Постепенная эволюция нормы, в том числе и произносительной, — самое естественное, что случается с языком, настаивают филологи. Более того, добавляет Светлана Друговейко-Должанская, способность к подобной эволюции показывает, что язык продолжает жить.
«Изменения в языке необходимы, как и изменения вообще, — говорит она, — язык жив только тогда, когда он меняется. Вот средневековая латынь этого не делала: не воспринимала заимствованные слова, не менялась — в ней не происходили живые процессы, и она умерла».
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