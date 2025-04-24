Пишут, что ударение в слове «звОнит» официально перейдет на первый слог! Стоп, что?! А как же правила? Мы все это время ошибались?

Как это происходит?

На пути к признанию новая форма проходит несколько этапов, объясняет Светлана Друговейко-Должанская. Сначала широко распространенная ошибка включается в словари с пометой «неправильное» или даже «недопустимое». «Это значит, что данное явление в речи стало столь массовым, что филологи уже не могут его игнорировать», — говорит собеседница редакции.

«Потом, спустя десятилетия, эта помета в словаре может измениться на другую: "просторечное" или "разговорное", — продолжает Друговейко-Должанская. — Это уже означает, что, да, форма не соответствует литературной норме, но мы вынуждены признать, что в разговорной и сниженной речи ее используют все чаще».

После этого у некогда ошибочного варианта остается один шаг до признания филологами в качестве «допустимого». Державшаяся же столетиями старая норма постепенно может уйти в разряд «устаревших». «Еще 10 лет назад в ЕГЭ было задание на глагол "включить", — вспоминает собеседница редакции, — считалось, что школьники должны знать, что правильно говорить только "включи́шь", а не "вклю́чишь". Теперь последний вариант уже считается младшей нормой, свойственной более молодым поколениям. То есть вполне официально считается, что правильно и так, и сяк».