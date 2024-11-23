18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

«Вайб», «скуф» и «нормис»: «Грамота.ру» назвала шорт-лист слова года

Портал «Грамота.ру» представил список терминов, претендующих на звание главного слова 2024. Среди таких слов оказались также «инсайт», «нарратив», «абьюз» и «аскеза».

StepanPopov/shutterstock

Основной список из 120 слов был получен в результате опросов на портале и в социальных сетях Грамоты, анализа большого массива источников, в том числе СМИ. Слова прошли фильтрацию по формальным основаниям, и был сформирован лонг-лист из 40 слов.

«Одним из ключевых критериев стало отсутствие толкования слова-кандидата или его нового значения в словарях. При составлении шорт-листов учитывалась динамика частотности поисковых запросов и специализированных медиа при помощи системы мониторинга СКАН Интерфакс, а также лингвистическая и общественная значимость», — говорится в сообщении портала. Главная цель исследования — фиксировать лексические изменения. 

Напомним, что Институт русского языка имени Пушкина выбрал главным словом-2024 — «Пушкин». В Британии слово года тоже связано с личностью. По версии словаря Collins, им стало «brat» — слово, успех которого закрепился после выхода альбома певицы Charli XCX.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: