«Вайб», «скуф» и «нормис»: «Грамота.ру» назвала шорт-лист слова года

Основной список из 120 слов был получен в результате опросов на портале и в социальных сетях Грамоты, анализа большого массива источников, в том числе СМИ. Слова прошли фильтрацию по формальным основаниям, и был сформирован лонг-лист из 40 слов.

«Одним из ключевых критериев стало отсутствие толкования слова-кандидата или его нового значения в словарях. При составлении шорт-листов учитывалась динамика частотности поисковых запросов и специализированных медиа при помощи системы мониторинга СКАН Интерфакс, а также лингвистическая и общественная значимость», — говорится в сообщении портала. Главная цель исследования — фиксировать лексические изменения.

Напомним, что Институт русского языка имени Пушкина выбрал главным словом-2024 — «Пушкин». В Британии слово года тоже связано с личностью. По версии словаря Collins, им стало «brat» — слово, успех которого закрепился после выхода альбома певицы Charli XCX.