Говорят, что ИИ теперь может заменить программистов! Так что, идти в айти уже поздно? Или это преувеличение?

Что случилось?

«Думаю, что через 3–6 месяцев мы достигнем уровня, когда 90% кода будет писать ИИ. Еще через 12 месяцев мы можем обнаружить себя в мире, где искусственный интеллект генерирует практически весь код», — такое предположение в середине марта 2025 года озвучил Дарио Амадей, гендиректор компании Anthropic (одного из главных конкурентов OpenAI).

Это не первое подобное заявление за последнее время. Около года назад, в феврале 2024-го, глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что детей больше не следует учить программированию. «Наша работа заключается в том, чтобы создавать вычислительные технологии так, чтобы никому [больше] не приходилось программировать», — заявлял он.

Конечно, руководитель компании-разработчика ИИ-моделей и глава NVIDIA, создающей инфраструктуру для развития искусственного интеллекта, заинтересованы в том, чтобы поддерживать ажиотаж вокруг возможностей нейросетей. Однако вопрос о будущем IT-индустрии в современном мире поднимают не только они. На профильных сайтах и в технологических медиа регулярно обсуждают вопрос: убьет ли ИИ программирование?