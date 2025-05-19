Говорят, что ИИ теперь может заменить программистов! Так что, идти в айти уже поздно? Или это преувеличение?

Убьет ли искусственный интеллект профессию программиста? Таким вопросом все чаще задаются на профильных сайтах и в медиа, посвященных технологиям. Эту же тему обсуждают руководители big-tech компаний. Некоторые из них дают неутешительный прогноз — учиться кодингу поздно! Так что, ИИ правда убивает главную мечту последних лет — уйти в айти? Сокращают ли уже знатоков Python и C++? Или слухи о смерти программирования пока преувеличены? Отвечаем в материале Собака.ru.
Что случилось?
«Думаю, что через 3–6 месяцев мы достигнем уровня, когда 90% кода будет писать ИИ. Еще через 12 месяцев мы можем обнаружить себя в мире, где искусственный интеллект генерирует практически весь код», — такое предположение в середине марта 2025 года озвучил Дарио Амадей, гендиректор компании Anthropic (одного из главных конкурентов OpenAI).
Это не первое подобное заявление за последнее время. Около года назад, в феврале 2024-го, глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что детей больше не следует учить программированию. «Наша работа заключается в том, чтобы создавать вычислительные технологии так, чтобы никому [больше] не приходилось программировать», — заявлял он.
Конечно, руководитель компании-разработчика ИИ-моделей и глава NVIDIA, создающей инфраструктуру для развития искусственного интеллекта, заинтересованы в том, чтобы поддерживать ажиотаж вокруг возможностей нейросетей. Однако вопрос о будущем IT-индустрии в современном мире поднимают не только они. На профильных сайтах и в технологических медиа регулярно обсуждают вопрос: убьет ли ИИ программирование?
ИИ правда так хорошо пишет код?
Сегодня искусственный интеллект уже позволяет опытному программисту делать работу значительно быстрее и эффективнее. «Я недавно за пару часов написал телеграм-бот, — говорит в беседе с Собака.ru Эдгар Сипки, Developer Advocate МТС Web Services. — Ко мне пришли коллеги, сказали что нужно, объяснили как будет строиться общение с пользователем. Мне нужно было написать только каркас [кода], остальное ИИ сгенерировал сам».
«За пару лет модели проделали путь от нулевого уровня, до мидла (программиста среднего звена)», — подтверждает Алексей Комиссаров, преподаватель AI Talent Hub Университета ИТМО.
По его словам, последние поколения моделей искусственного интеллекта намного превышают возможности начинающих программистов-людей. «Ты можешь поставить задачу машине, можешь человеку, — приводит он пример. — Машина сделает ее за пять минут, а джун (специалист начального уровня) — за неделю».
А есть то, чего он все еще не умеет?
«Конечно, с задачами, которые традиционно поручали джунам, нейросети справляются, но серьезная разработка и архитектура продукта остаются для них недоступными», — говорит в беседе с Собака.ru Артем Береснев, заместитель декана факультета прикладной информатики Университета ИТМО.
По словам Береснева, ИИ пока недоступен «системный подход и видение всей архитектуры продукта». Проще говоря, они могут автоматизировать разработку и написать стандартную программу, но не придумать принципиально новое решение или способы его внедрения. «Еще один важный аспект — это целеполагание. Нейросеть может предложить варианты из возможного, но не решить исследовать новое — это уже прерогатива исключительно человека», — добавляет собеседник редакции.
Другая проблема — тестирование готовых программ. «По каким-то загадочным причинам машина пока плохо тестирует, плохо пишет тесты», — говорит Алексей Комиссаров из AI Talent Hub Университета ИТМО.
И все же сами IT-компании уже используют ИИ для работы с кодом?
Собеседники редакций из крупных IT-компаний рассказывают, что искусственный интеллект уже активно используется их программистами и другими сотрудниками. «Основные сценарии, где модели уже сейчас приносят пользу, — помощь в изучении кода, поиск ошибок, написание автоматических тестов», — приводит пример Дмитрий Кондрашин, директор по AI компании VK.
«В "Авито" мы уже плотно работаем с языковыми моделями — они стали неотъемлемой частью наших процессов, — отмечает Олег Королев, руководитель разработки AI Lab Авито. — Разработчики используют копилот для ускорения написания кода, а внутренняя ML-платформа позволяет автоматизировать рутину, освобождая время дата-сайентистов и аналитиков».
Дмитрий Кондрашин
Директор по AI компании VK:
Использование языковых моделей влияет на требования к специалистам. Поскольку модели уже могут выполнять простые и вспомогательные задачи, мы можем сконцентрировать свои усилия на создании новых решений, но потребность в высококвалифицированных специалистах, особенно в области искусственного интеллекта и машинного обучения, совершенно точно останется.
Как это влияет на найм айтишников?
«Сейчас на западе идет падение в найме [IT-специалистов], — говорит Алексей Комиссаров из AI Talent Hub Университета ИТМО. — Идут увольнения, сокращения и оптимизация. Возможно, конечно, дело не только в ИИ, но и в целом в положении мировой экономики и нестабильности. Но факт остается фактом».
Это сказывается и на зарплатах, продолжает собеседник редакции. «Ситуация с ними складывается двоякая, — объясняет свою мысль Комиссаров. — Там, где машина не может справиться, зарплата растет. К примеру, меня удивили позиции в Anthropic с зарплатой в 500 тысяч долларов в год. То есть высококвалифицированный труд становится еще дороже. Однако в самом низу, [где работают люди без опыта и глубоких знаний в области разработки], люди вымываются. Там просто нет оплаты, там нет найма».
Артем Береснев
Заместитель декана факультета прикладной информатики Университета ИТМО:
Если ты простой джун, то тебе будет тяжелее найти легкое место — это правда. [Но] есть еще один неочевидный эффект: если сейчас в силу финансовой бизнес-оптимизации компании будут сокращать количество джунов, то рано или поздно они останутся без мидлов. Откуда они будут расти, если это пирамида?
В России влияние ИИ на рынок труда IT-специалистов пока ощущается не так сильно, отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. Сейчас на рынке труда действительно падает число вакансий, но связано это в первую очередь с экономической ситуацией и откладыванием долгосрочных инвестиций и лишь во вторую — со способностью ИИ взять на себя некоторые рутинные задачи. «Также не стоит отрицать и возможный постепенный спад спроса на IT-кадры после бума цифровизации в 2020–2022 году, когда спрос на IT-специалистов был аномально высоким», — отмечает собеседница редакции.
А вот ситуация с зарплатами в России складывается так же, как и в мировой IT-индустрии. «Динамика зарплат в IT дифференцирована: для выпускников "digital ПТУ" зарплата или не изменится в 2025 году, или может снизиться (за счет снижения количества вакансий и роста резюме), а вот для мидлов и синьоров зарплаты будут расти. В первую очередь потому, что работодатели "покупают" мозги и опытные руки», — констатирует Юлия Сахарова.
Олег Королев
Руководитель разработки AI Lab Авито:
Внедрение ИИ серьезно увеличило нашу потребность в талантливых специалистах по машинному обучению и языковым моделям. Но хороших специалистов на рынке катастрофически не хватает. Поэтому мы активно инвестируем в образование – запускаем собственные образовательные программы и стажировки.
Так что, идти в айти уже поздно или нет?
«Комфортно сидеть в офисе и писать код по строгому техническому заданию всю жизнь уже не будет ни один специалист, потому что если какую-то деятельность можно автоматизировать с помощью ИИ, компании будут это делать», — говорит Артем Береснев из университета ИТМО.
«Эпоха, когда легко будет попасть в IT, будет потихоньку уходить», — соглашается Эдгар Сипки из МТС Web Services. Однако, настаивает он, массовых сокращений и исхода из профессий уже работающих там специалистов вряд ли стоит ожидать. «Я думаю, увеличение эффективности не приведет к тому, что компании массово будут сокращать людей из-за того, что один специалист с нейросетью будет работать в пять раз быстрее. Скорее продукты будут выпускаться в пять раз чаще».
При этом, добавляет Алексей Комиссаров из AI Talent Hub Университета ИТМО, ИИ приведет еще и к тому, что те специалисты, которым действительно интересно программирование, получат возможности делать куда более сложные проекты, чем это было доступно сейчас. Или же смогут делать их быстрее и с меньшей затратой ресурсов. «На самом деле программирование не упростилось, оно усложнилось с приходом ИИ. Можно делать более сложные вещи более быстро. Более простые вещи стали тривиальными, и их просто делать не нужно», — резюмирует он.
Олег Королев
Руководитель разработки AI Lab Авито:
Представление об IT как о сфере с гарантированно высокими зарплатами при низком пороге входа всегда было упрощением — высокие зарплаты всегда получали только те, кто действительно разбирался в своем деле и постоянно учился. Сегодня рынок трансформируется под влиянием ИИ, особенно востребованы специалисты в области машинного обучения с профилем в языковых моделях. ИИ не уничтожает IT-профессии, а меняет их, забирая рутину и создавая потребность в экспертах, способных работать с этими технологиями и решать нестандартные задачи. Карьера в IT по-прежнему перспективна, если выбирать направления с учетом современных технологических трендов и быть готовым к непрерывному обучению.
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