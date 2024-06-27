В России наступает нехватка «синих воротничков». Когда каменщики станут новыми айтишниками, а токари обойдут юристов в рейтинге зарплат?

Отечественной экономике все острее нужны рабочие руки, причем буквально — компании уже не первый год отчаянно ищут специалистов на позиции, связанные с физическим трудом. Еще в 2018 году журнал Forbes писал, что поиск «"синих воротничков" зачастую требует даже больше времени и затрат, чем поиск руководителя». А в 2019 году уже 9 из 10 самых востребованных профессий на рынке труда относились к рабочим — в их числе значились сварщики, слесари, грузчики, сборщики.

«Рабочие кадры востребованы уже давно, — объясняет редакции «Собака.ru» Илья Коршунов, заведующий лабораторией непрерывного образования НИУ ВШЭ, Председатель Экспертного Совета по непрерывному образованию Госдумы, — это не только сегодняшняя тенденция, мы отмечаем ее уже несколько лет».

И сегодня дефицит таких работников только растет. Так, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитал, что к 2035 году российской экономике будет не хватать уже 3,6 млн выпускников колледжей и училищ. При этом людям с высшим образованием, считают специалисты ЦМАКП, будет все сложнее найти работу — к тому же 2035-му в России будет 2,7 млн «лишних» работников с университетским образованием (особенно велико перепроизводство среди гуманитариев).