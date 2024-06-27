В России наступает нехватка «синих воротничков». Когда каменщики станут новыми айтишниками, а токари обойдут юристов в рейтинге зарплат?

К 2035 году России будет не хватать порядка 4 млн специалистов рабочих профессий — такой прогноз в июне опубликовали специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Уже сейчас острый дефицит «синих воротничков» приводит к росту зарплат, и, судя по всему, эта тенденция будет только набирать обороты. Станут ли слесари и пекари новыми айтишниками? Выстроятся ли очереди в колледжи? Или престиж рабочим профессиям уже не вернуть?
Отечественной экономике все острее нужны рабочие руки, причем буквально — компании уже не первый год отчаянно ищут специалистов на позиции, связанные с физическим трудом. Еще в 2018 году журнал Forbes писал, что поиск «"синих воротничков" зачастую требует даже больше времени и затрат, чем поиск руководителя». А в 2019 году уже 9 из 10 самых востребованных профессий на рынке труда относились к рабочим — в их числе значились сварщики, слесари, грузчики, сборщики.
«Рабочие кадры востребованы уже давно, — объясняет редакции «Собака.ru» Илья Коршунов, заведующий лабораторией непрерывного образования НИУ ВШЭ, Председатель Экспертного Совета по непрерывному образованию Госдумы, — это не только сегодняшняя тенденция, мы отмечаем ее уже несколько лет».
И сегодня дефицит таких работников только растет. Так, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитал, что к 2035 году российской экономике будет не хватать уже 3,6 млн выпускников колледжей и училищ. При этом людям с высшим образованием, считают специалисты ЦМАКП, будет все сложнее найти работу — к тому же 2035-му в России будет 2,7 млн «лишних» работников с университетским образованием (особенно велико перепроизводство среди гуманитариев).
Машинисты обогнали бизнес-аналитиков
Острая потребность в «синих воротничках» приводит к гонке зарплат. Так, рассказывает редакции «Собака.ru» Юлия Сахарова, директор hh.ru по Северо-Западному Федеральному округу, сейчас зарплата сварщика лишь на 30 тысяч рублей уступает заработку программиста. «Зарплата курьера в целом по России с 2021 года выросла на 60 тысяч рублей, — поясняет она. — Зарплата автослесарей за это же время поднялась на 40 тысяч рублей — в 2021 году они получали около 60 тысяч, сейчас уже почти 100 тысяч».
Более того, продолжает Сахарова, некоторые рабочие специальности не просто приблизились по оплате труда к престижным профессиям, требующим университетского диплома, но даже обходят их. «На верхних строчках зарплатного рейтинга в России уже более года обосновались сразу несколько рабочих профессий, — говорит она. — Токари, фрезеровщики и шлифовщики — им предлагают порядка 158 тысяч рублей в месяц, геодезистам — почти 150 тысяч. Близко к ним, обогнав по доходу бизнес-аналитиков, на 8-м месте по доходу обосновались машинисты (порядка 139 тысяч рублей)».
Эта ситуация характерна не только для России вообще, но и для больших городов, таких как Петербург, в частности. Здесь в топе высокооплачиваемых специалистов геодезисты, которым для трудоустройства может хватить и средне-специального образования, а также прорабы.
Юлия Сахарова
Директор hh.ru по Северо-Западному Федеральному округу:
Рынок труда действительно очень сильно изменился за последние 3 года, и ситуация с зарплатой особенно показательна. Мы видим, что действительно уже прорисовывается список профессий, которые начали соревноваться с зарплатами тех же ИТ-специалистов и топ-менеджеров, и в этот список на данный момент можно включить сварщиков, курьеров, водителей, машинистов, токарей, монтажников, геологов и геодезистов, прорабов, операторов станков и линий, автослесарей.
Топ профессий с наибольшей предлагаемой зарплатой, июнь, 2024 год, Россия:
- DevOps-инженер - 250 800 ₽
- Дата-сайентист - 226 300 ₽
- Системный аналитик - 173 700 ₽
- Токарь, фрезеровщик, шлифовщик -158 000 ₽
- Геодезист - 149 800 ₽
- Программист, разработчик - 143 200 ₽
- Главный инженер проекта - 141 500 ₽
- Машинист - 139 200 ₽
- Бортпроводник - 131 600 ₽
- Геолог - 130 000 ₽
- Прораб, мастер СМР - 125 100 ₽
- Инженер ПНР - 115 700 ₽
Как рассказывает Илья Коршунов из НИУ ВШЭ, такое положение дел уже приводит к тому, что некоторые люди с университетским дипломом переходят в рабочую сферу. «Я сам видел, как люди заканчивавшие ведущие управленческие вузы, потом осваивали профессию в нефтегазовой сфере. Они были готовы руководить сварочными участками или участками по прокладке трубопроводов, мы наблюдаем, что инженеры получают рабочие профессии», — говорит он. При этом, оговаривается ученый, эти примеры пока нельзя назвать по-настоящему массовыми.
Непрестижные деньги
Впрочем, признают собеседники редакции, если по зарплатам «синие воротнички» догоняют «белых», по престижу в обществе они все еще сильно отстают. Не случайно государственные СМИ, профсоюзы и ученые постоянно ищут способы поднять престиж рабочих профессий.
«Большинство людей хотят быть уважаемыми в обществе, — говорит Александр Александров, старший преподаватель Президентской академии в Санкт-Петербурге, — но рабочие профессии все еще не дают такой возможности. Многие люди и пошли бы в слесари или сварщики, но понимают, что это совершенно не престижно. В итоге им ничего не остается, как пытаться идти по проторенной дорожке и пытаться поступить в какой-то вуз, даже если это им совсем не интересно».
Как говорит социолог и исследовательница труда Ольга Пинчук, престижности «синеворотничковых» специальностей не способствуют и условия труда, которые существуют на многих предприятиях. Зачастую это тяжелая и вредная для здоровья работа, и это в глазах потенциальных работников может не окупаться высокими зарплатами.
Тем не менее, продолжает Пинчук, в последние годы ситуация медленно меняется. В том числе благодаря соцсетям, в которых появляются блоги рабочих. «Как минимум "завод", а точнее труд рабочих на заводе, стал чуть более видимым, — рассказывает исследовательница. — Конечно, само по себе это не делает рабочие профессии престижными, то есть люди [из-за этого] не побежали получать рабочие специальности. Но те, кто имеет рабочую специальность, конечно, от этого выигрывают».
Ольга Пинчук
Социолог труда:
Сейчас в СМИ часто пишут, что зарплаты некоторых категорий рабочих выросли на 30–40%, достигнув отметки в 150 тысяч. Для России это относительно высокая зарплата, но все еще, учитывая условия труда, тяжесть работы и непонятные перспективы, рано говорить не то что о престижности, а даже о конкурентоспособности такой занятости в глазах россиян. Мы 30 лет зарывали в землю «престиж» или хотя бы «нормальность» рабочих профессий — увы, за год это не восстановить.
Дело не только в зарплате, а в том, для чего людям идти на завод? Прежде туда шли за стабильностью, на предприятие можно было «положиться», сейчас многие россияне не могут положиться ни на что — еще сложнее стало планировать будущее. Что сейчас предлагают промышленные предприятия, кроме резко выросших зарплат, перспективы сохранения которых не совсем ясны? Для чего выпускникам намеренно идти обучаться рабочим специальностям? У меня пока нет ответа.
Любой труд почетен?
Может ли в принципе тяжелый физический труд, не предполагающий университетского диплома, быть почетным? Сможет ли сравняться престиж рабочей специальности и инженерной или IT. «Я не думаю, что эта задача будет решена при нашей жизни», — полагает Илья Коршунов, заведующий лабораторией непрерывного образования НИУ ВШЭ, Председатель Экспертного Совета по непрерывному образованию Госдумы. По его мнению, сегодня рабочие могут существенно поднять свой статус в российском обществе, лишь получая дополнительное высшее образование по смежной профессии.
«Понятно, что если вы будете себя называть каменщиком, то стереотипы о каменщиках будут вас преследовать, — продолжает он. — Даже если вы, строя печи и камины, зарабатываете больше, чем сотрудник Росстата, перекалывающий бумаги. Рост престижа будет происходить, он уже происходит, но не так быстро. С другой стороны, любой каменщик может с этим справиться, получив образование инженера-строителя».
Александр Александров, настроен оптимистичнее, он полагает, что существенно поднять уважение общества к рабочим специальностям можно в обозримом будущем, но для этого необходимы целенаправленные усилия государства — прежде всего воспитательная работа в школах. Здесь он ставит в пример европейские страны. «В той же Германии высшее образование получает сравнительно небольшой процент людей (на 2024 год доля немцев с высшим образованием составила менее 40%, — прим. ред.), большинство нацелены пойти в средне-профессиональный уровень и получить хорошую профессию, которая может быть достаточно престижной, — говорит Александров. — К примеру, я у одного своего знакомого спрашивал, мол, почему он работает медбратом и не хочет учиться на врача. Он ответил: "А зачем? У меня высокооплачиваемая и уважаемая профессия"».
Впрочем, полагает социолог труда Ольга Пинчук, одной популяризации рабочих профессий недостаточно: «Должна быть соответствующая социальная политика самих предприятий, медийное сопровождение», — уверена она.
«Мы только сейчас начинаем понемногу видеть, что рабочие на заводах есть, они нужны, начинаем чувствовать нехватку кадров, квалифицированных кадров, — продолжает Пинчук. — И, как следствие, мы начинаем их труд ценить. В будущем, я надеюсь, это приведет к тому, что мы начнем относиться к труду рабочих, как к любой другой работе, и перестанем повторять своим детям "хочешь жить нормально — учись, не хочешь — пойдешь на завод". И это уже будет хорошо. Надеюсь, мы все-таки поймем, что действительно любой труд почетен — хоть ты пекарь, хоть ты менеджер, хоть преподаватель, хоть ИТ-специалист или рабочий завода».
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