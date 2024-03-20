ИИ-тренеры — одна из самых обсуждаемых профессий будущего. Почему это «дорога в IT для непрограммистов»? И как в нее попасть?

Бурное развитие искусственного интеллекта не только может привести к исчезновению некоторых сфер занятости, но и создает новые профессии. Одна из них — ИИ-тренер (AI-тренер) — человек, который обучает нейросети. Что это за работа? Как на нее устроиться? Сколько зарабатывают такие специалисты? И почему это направление называют «дорогой в IT для непрограммистов»?
«Кто такой AI-тренер», «AI-тренер — работа будущего», «Новая профессия в IT для неайтишников» — статьи с такими названиями стали активно появляться в интернете в 2023 году. Фантастический успех ChatGPT показал: с одной стороны, возможности нейросетей огромны, с другой — их работа все еще не идеальна.
За минувшие полтора года специалисты не раз указывали на сравнительно высокий процент некорректных или неточных ответов ChatGPT или других алгоритмов. Чтобы ответы нейросетей были полнее, правильнее и точнее соответствовали запросу, как раз и необходимы тренеры, которые будут «объяснять» машине, какой ответ можно считать хорошим, а какой плохим.
Как тренируют искусственный интеллект?
В основе обучения нейросетей лежат два основных принципа: хороший пример и постоянная практика. Отсюда и два основных направления, которыми занимаются ИИ-тренеры. Во-первых, это самостоятельное написание текстов, на которых будет обучаться нейросеть.
«Темы могут быть самыми разнообразными — от составления письма благодарности бизнес-партнерам и до сценария утренника, — объясняет в комментарии «Собака.ru» Андрей Усенко, менеджер продукта в компании «Яндекс». — Пары из запросов и ответов загружают в нейросеть, которая в дальнейшем считает эти примеры эталонными».
Лина Варзиева
Шеф-редактор в команде AI-тренеров, «Яндекс»:
Темы, в которые AI-тренер погружается, весьма разнообразны. Сегодня нужно сочинить стихотворение про МЦК в стиле лирики Маяковского, а завтра найти лучший рецепт абрикосового пирога или объяснить семилетнему ребенку, почему Вселенная бесконечна. Поэтому рутинную работу разбавляет творческий подход к углублению в многообразие предметных областей.
Второе направление — вычитка тех текстов, которые генерирует сам искусственный интеллект. «На один и тот же запрос нейросеть дает разные варианты ответа, которые тренер ранжирует от лучшего к худшему — выбирает наиболее удачные и помечает некорректные или бессмысленные», — поясняет Андрей Усенко из «Яндекса».
Как стать тренером искусственного интеллекта?
Поскольку обучение нейросети заключается прежде всего в написании и вычитке текстов по самым разным областям знания, то и от тренеров ждут прежде всего не каких-то познаний в IT-индустрии, а хороших навыков работы с информацией и владения письменным словом.
«"Яндекс", МТС и "Тинькофф" прямо сейчас набирают выпускников факультетов лингвистики, филологии, педагогики, журналистики и PR с опытом работы преподавателем, переводчиком, писателем, журналистом, PR-менеджером, редактором, — пояснили редакции в пресс-службе сервиса SuperJob. — "Сберу" нужны дипломированные юристы с опытом работы в правовой сфере в финансовых организациях».
При этом, как отмечают представители SuperJob, работодатели отдают предпочтение кандидатам со знанием иностранного языка. «Основные требования к квалификации AI-тренеров: высокий уровень грамотности, опыт использования языковых моделей GPT», — добавляют в пресс-службе сервиса.
Отбор на позицию включает несколько этапов, добавляет Андрей Усенко из «Яндекса». «Кандидат выполняет тестовое задание, отличающееся от традиционной проверки знаний на позициях копирайтеров и редакторов. Оно разработано на основе реальных рабочих задач, которые проверяют необходимые для AI-тренера навыки», — отмечает он.
Мария Бузунова
Руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО:
Конкуренция среди соискателей на данную профессию очень изменчива. Например, на одну вакансию в начале 2023 года в этой профессии претендовали от 5 до 7 человек, тогда профессия только начала массово входить на рынок. Сейчас на одну вакансию тренера могут претендовать уже более 15 человек, потому что люди более-менее познакомились с профессией, заинтересовались и начали чаще откликаться на такие варианты работы.
Какие условия предлагают работодатели ИИ-тренерам?
Как объясняет Лина Варзиева из «Яндекса», большинство тренеров искусственного интеллекта работают удаленно. «Все, что необходимо — это компьютер с доступом в интернет, — поясняет она. — Тем, кто обучает "Алису", иногда нужен мобильный телефон для того, чтобы понять, как ассистент работает в разных приложениях и на разных устройствах».
По словам Варзиевой оплата у ИИ-тренеров в «Яндексе» сдельная, то есть конечная оплата зависит от количества часов, которые тренер занимался рабочими задачами.
«Как правило, работодатели предусматривают удаленный формат и неполную занятость в течение рабочей недели, — добавляет Мария Бузунова из hh.ru СЗФО. — Зарплаты в таких вакансиях на уровне 70–100 тысяч рублей [в месяц]».
Тренеры ИИ — «новые айтишники?»
На фоне бурного развития нейросетей количество вакансий на тренеров искусственного интеллекта также быстро растет. «По итогам за 2023 год профессия AI-тренера упоминалась в целом по РФ в 3,3 тыс. вакансий. Это на 90% больше, чем в 2022 году», — отмечает Мария Бузунова из hh.ru СЗФО. Что в свою очередь определяет сравнительно высокие зарплаты, которые зачастую могут превышать среднюю оплату труда по региону.
«Однозначно AI-тренеры не являются второстепенными героями на IT-сцене. Они тесно взаимодействуют с инженерами, вместе с которыми совершенствуют нейросеть, делая ее все более полезной для конечных пользователей», — настаивает Андрей Усенко из «Яндекса».
С другой стороны, отмечают в сервисе SuperJob, говорить о том, что тренеры искусственного интеллекта объективно ценятся на рынке труда так же, как непосредственно технические специалисты, тоже нельзя. Для сравнения: они указывают, что программист PHP с опытом машинного обучения может в среднем претендовать в Петербурге на зарплату в 250 тысяч рублей (в отдельных случаях на 420 тысяч), а data scientist с опытом машинного обучения — на 230 тысяч (в пределе на 380 тысяч).
Также на фоне бурного развития искусственного интеллекта можно услышать разные — часто прямо противоположные — прогнозы относительно будущего новой профессии ИИ-тренера. Иногда звучат предположения, что новая профессия довольно быстро сойдет со сцены, исчерпав себя. Другие эксперты предполагают, что, напротив, спрос на таких специалистов будет только расти.
Лина Варзиева
Шеф-редактор в команде AI-тренеров, «Яндекс»:
Процесс обучения не останавливается — так как модели постоянно улучшаются, мы стремимся повышать качество ответов на любые темы. Нельзя сказать, что у нас есть определенная конечная цель. Современные нейросети получают знания посредством анализа огромного количества самых разнообразных материалов. Для того чтобы применять эти знания на практике, нейросети нуждаются в помощи тренера, который покажет примеры успешно решенных задач и сможет оценить ответы ИИ.
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