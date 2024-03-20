ИИ-тренеры — одна из самых обсуждаемых профессий будущего. Почему это «дорога в IT для непрограммистов»? И как в нее попасть?

«Кто такой AI-тренер», «AI-тренер — работа будущего», «Новая профессия в IT для неайтишников» — статьи с такими названиями стали активно появляться в интернете в 2023 году. Фантастический успех ChatGPT показал: с одной стороны, возможности нейросетей огромны, с другой — их работа все еще не идеальна.

За минувшие полтора года специалисты не раз указывали на сравнительно высокий процент некорректных или неточных ответов ChatGPT или других алгоритмов. Чтобы ответы нейросетей были полнее, правильнее и точнее соответствовали запросу, как раз и необходимы тренеры, которые будут «объяснять» машине, какой ответ можно считать хорошим, а какой плохим.