В Петербурге открылся «Музей бомжей». Разбираем 7 главных мифов вокруг бездомности

Миф №1. Бездомные люди живут на свалках, в коллекторах

Не совсем так. Бездомным считается человек, который не имеет постоянного доступа к безопасному жилью и возможности удовлетворять базовые потребности. Люди, живущие около теплотрасс, на остановках и других непригодных для жизни местах — лишь видимая часть социальной проблемы.

«Помимо уличной бездомности — самой тяжелой формы — существует скрытая: люди, не имея постоянного места для ночлега, зарабатывая деньги, перемещаются между улицей и рабочими домами, сквотами, квартирами знакомых. Провести четкую границу здесь невозможно: в зависимости от положения человек может сегодня ночевать буквально на скамейке, а завтра — в хостеле», — отмечают в «Ночлежке».

Существует множество европейских типологий бездомности. Одна из самых известных — ETHOS, созданная Европейской федерацией национальных организаций, работающих с бездомностью. В ней выделены четыре основных категорий людей:

без крыши над головой (живут на улице, в ночлежках),

без жилья (живут при благотворительных организациях, социальных учреждениях),

пребывают в небезопасном жилье (без прав на дом или квартиру, под угрозой выселения или с угрозой насилия),

находятся в неподходящем жилье (например, нежилом помещении, перенаселенном жилье).

«Однажды мы пробовали перенести самую популярную европейскую систематизацию на российский опыт, но у нас ничего не вышло. Кто является бездомным в России, никогда не станет бездомным в Европе. В нашей стране необходимо создать абсолютно новую типологию, не опираясь на иностранный опыт», — отмечал в 2022 году председатель благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов в интервью Собака.ru.