В Петербурге открылся «Музей бомжей». Разбираем 7 главных мифов вокруг бездомности

В Петербурге заработал «Музей бомжей» о судьбах людей разных эпох — от странников 10 века до бездомных 90-х. Создатели пространства, как тут же заметили эксперты в области благотворительности, пошли по пути стигматизации бездомных людей: в названии использован язык вражды, на логотипе изображен грязный пьющий человек, экспозиция с восковыми фигурами поддерживает существующие в обществе стереотипы. Собака.ru вместе «Ночлежкой» приводит в пример самые распространенные мифы вокруг бездомности и узнала у председателя благотворительной организации Данила Краморова, каким мог быть музей бездомности в Петербурге.
Миф №1. Бездомные люди живут на свалках, в коллекторах
Не совсем так. Бездомным считается человек, который не имеет постоянного доступа к безопасному жилью и возможности удовлетворять базовые потребности. Люди, живущие около теплотрасс, на остановках и других непригодных для жизни местах — лишь видимая часть социальной проблемы.
«Помимо уличной бездомности — самой тяжелой формы — существует скрытая: люди, не имея постоянного места для ночлега, зарабатывая деньги, перемещаются между улицей и рабочими домами, сквотами, квартирами знакомых. Провести четкую границу здесь невозможно: в зависимости от положения человек может сегодня ночевать буквально на скамейке, а завтра — в хостеле», — отмечают в «Ночлежке».
Существует множество европейских типологий бездомности. Одна из самых известных — ETHOS, созданная Европейской федерацией национальных организаций, работающих с бездомностью. В ней выделены четыре основных категорий людей:
- без крыши над головой (живут на улице, в ночлежках),
- без жилья (живут при благотворительных организациях, социальных учреждениях),
- пребывают в небезопасном жилье (без прав на дом или квартиру, под угрозой выселения или с угрозой насилия),
- находятся в неподходящем жилье (например, нежилом помещении, перенаселенном жилье).
«Однажды мы пробовали перенести самую популярную европейскую систематизацию на российский опыт, но у нас ничего не вышло. Кто является бездомным в России, никогда не станет бездомным в Европе. В нашей стране необходимо создать абсолютно новую типологию, не опираясь на иностранный опыт», — отмечал в 2022 году председатель благотворительной организации «Ночлежка» Данил Краморов в интервью Собака.ru.
Миф №2. Бездомными люди становятся из-за химических зависимостей
Нет, это всегда комплекс проблем. По данным «Ночлежки» за 2024 год, среди причин бездомности зависимость от алкоголя или других веществ есть лишь у 13,4% клиентов благотворительной организации. Среди самых распространенных факторов риска представители «Ночлежки» выделяют: потерю возможности снимать жилье (29,9%), семейные проблемы (26,6%), утрата документов (26,8%), переезд в другой город в поисках вакансий (25,2%), потеря работы (18,3%).
«Большинство бездомных людей приобретают химическую зависимость уже на улице из-за тяжелого бытового положения и психологического состояния. Проблемы с алкоголем и другими веществами до наступления бездомности тоже развиваются у людей не на ровном месте, а в условиях острой бедности, насилия, социального сиротства, хронической безработицы, то есть на фоне таких же непосредственных причин потери жилья», — подчеркивают в «Ночлежке».
Миф №3. Все бездомные люди — преступники
На самом деле все ровно наоборот. «По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2022 год, доля бездомных людей среди всех осужденных за преступления составляет 0,76% (примерно 40% — мелкие кражи). При этом доля бездомных в общем населении России в 2021-2023 годах — около 1,5%. То есть бездомные совершают преступления в два раза реже, чем россияне в целом. При этом они чаще других становятся жертвами насилия», — обращают внимание в «Ночлежке».
Миф №4. Бездомные люди обычно грязные и носят рваную одежду
Не все бездомные люди видимы для остальных горожан. «Среди них действительно есть те, кто после многих лет на улице в силу травм, ментальных особенностей и зависимостей не в состоянии поддерживать личную гигиену. При этом большинство бездомных внешне неотличимы от всех остальных и не проводят много времени в публичных местах, поскольку либо трудятся, либо отдыхают от работы, либо находятся на лечении, либо укрываются от непогоды и недоброжелательных взглядов», — говорят в «Ночлежке».
Сохранять одежду в целости и чистоте тем, у кого нет постоянного безопасного места для ночлега достаточно сложно, поэтому при «Ночлежке» работают «Культурная прачечная», где можно бесплатно постирать и высушить вещи, а также «Неравнодуш» и душевая при Реабилитационном приюте на Боровой.
Миф №5. Бездомными чаще всего становятся люди без образования
Это не зависит от наличия образования. По данным «Ночлежки», почти 60% бездомных людей в Петербурге и Москве имеют высшее, неоконченное высшее или среднее специальное образование, почти 30% — полное среднее образование, меньше 10% — неполное среднее, начальное образование или не имеют его вовсе.
При этом важными факторами риска стать бездомным являются отсутствие жилья в собственности, постоянной регистрации, постоянной связи с родственниками; наличие хронических заболеваний (в том числе ментальные нарушения), проживание вне региона рождения, низкий и нестабильный доход.
По данным ВЦИОМ за 2022 год, около трети россиян (28%) не имеет права собственности на квартиру или дом на территории России, то есть находятся в ситуации близкой к бездомности. По результатам опроса всего у 2% респондентов была временная регистрация, у 1% — никакой. 14% тратили более половины дохода семьи на оплату жилья, 6% долго жили у родственников и знакомых, еще 6% испытывали трудности с оплатой съемного жилья.
Миф №6. Бездомные люди — это попрошайки. Они не хотят работать
Это довольно распространенный стереотип. По данным «Ночлежки», в 2024 году 60% клиентов обращались за помощью в трудоустройстве. «Это один из самых частых запросов среди клиентов Консультационной службы "Ночлежки". В 2024 году люди обратились к нам за списком вакансий 550 раз. 200 клиентам мы помогли устроиться на работу», — рассказывают в «Ночлежке».
Часто бездомным людям сложно искать вакансии даже в условиях низкой безработицы. У многих отсутствуют необходимые документы, а некоторые не знают, как трудоустроиться в новой реальности. «Работодатели обычно относятся к бывшим или нынешним бездомным людям предвзято. Обретя работу, бездомные часто становятся жертвой обмана. Многие работодатели пользуются уязвимым положением человека, оценивая его труд дешевле, чем труд людей с документами и жильем», — говорят в «Ночлежке».
При этом большинство бездомных людей даже в отсутствие постоянной официальной работы все равно трудятся. «Это может быть как неофициальная, временная занятость, например, работа на стройках или в сельском хозяйстве, сортировка отходов, "занятость" в рабочих домах, которые являются современной формой рабства», — подчеркивают эксперты благотворительной организации. И добавляют: «Даже те, кто пытается добыть средства к существованию "попрошайничеством", обращаясь за помощью к прохожим, по существу, занимаются тяжелым трудом, преодолевая оскорбления, сталкиваясь с насилием и предпринимая для этого много физических усилий».
Миф №7. Лишь 2% бездомных стремятся к счастью и благополучию
Данные напрямую зависят от того, кто и куда обращается за помощью. При этом говорить о том, что лишь малая часть бездомных людей хочет поменять свою жизнь, некорректно.
Если говорить о клиентах «Ночлежки», 75% жильцов Реабилитационного приюта возвращаются в самостоятельную жизнь без срыва в течение года. Это значит, что люди имеют постоянное безопасное место жительства от года и более. Среди клиентов «Ночного автобуса», «Ночного приюта» и пунктов обогрева, кто приходит в Консультационную службу на Боровую конверсия с самостоятельной жизнью составляет около 15%, но в этих случаях дальнейшую траекторию людей отследить достаточно сложно.
Без посторонней помощи бездомным людям непросто менять свою жизнь. «Для человека попадание на улицу — тяжелая психологическая травма, а состояние бездомности — длящаяся травма. Последствия этого — посттравматические расстройства, кризис доверия, резкое сужение горизонта планирования. Людям сложнее стратегически осмысливать свою жизнь и действовать с долгосрочной перспективой, сложнее взаимодействовать с другими. Обычные отношения, в том числе рабочие, для людей с опытом бездомности даются непросто. Чем больше стаж бездомности у человека, тем труднее выйти из этого состояния», — говорят в «Ночлежке». Именно поэтому психологических группы, регулярные встречи с психологом, курс реабилитации при наличии химической зависимости — обязательная часть сервисного плана жильцов приюта «Ночлежки».
Бывают случаи, когда людям не удается вернуться к самостоятельной жизни в постоянном безопасном жилье. «Посттравматический стресс выражается, в частности, в том, что на фоне завышенных ожиданий от взаимодействия с помогающей организацией любое серьезное препятствие на пути позитивных изменений может восприниматься с раздражением. Часто это подтверждает сформировавшиеся за время бездомной жизни представления человека о том, что "весь мир против него", "он никому не нужен", "ему не везет". Некоторые не справляются с зависимостью. Все это может стать причиной так называемого срыва: случая злоупотребления алкоголем или острого конфликта, который приводит к потере работы, а вслед за этим и жилья», — заключают в «Ночлежке».
Каким мог быть музей бездомности в Петербурге?
Председатель благотворительной организации «Ночлежка»:
«В недавно открывшимся музее в Петербурге действительно произошла культурная эксплуатация темы бездомности. Это допустимо, если бы фокус внимания не был прикован к самым популярным клише. В экспозиции представлены типажи бездомных, которые создают некорректное представление о социальной проблеме. Музей мог бы работать как просветительский проект, не теряя коммерческую функцию, но, к сожалению, ошибся в подаче материала.
Коммерческий музей ничем не отличается от других институций, которые бы могли рассказывать о бездомности. Недавно у нас была акция “Искусство без дома”, где Государственный Эрмитаж, Музей Москвы, Музей русского импрессионизма и Еврейский музей довольно аккуратно говорили о социальной проблеме через свои экспозиции. Это крутая рабочая схема.
В Лондоне есть первый в мире Музей бездомности, который позиционирует себя как место, где объединяются люди, нуждающиеся в помощи, и те, кто готов ее предоставить. Он работает как точка контакта, где в конечном итоге участники процесса думают над решением проблемы, а не только о развлечении. (Музей бездомности в Лондоне создан и управляется людьми, которые имеют опыт бездомности. Волонтеры рассказывают реальные истории из жизни во время экскурсии. Команда пространства занимается благотворительностью, проводит сеансы психотерапевтической поддержки — Прим. Ред.). Музей в Петербурге мог бы тоже стать таким, если бы коллеги более подробно изучили вопрос».
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