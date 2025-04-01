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«Музей бомжей» заработал в центре Петербурга

Посетить экспозицию на Гороховой, 31 пока можно только в составе экскурсии. Создатели называют проект «антологией бродяжничества» и «исследованием на стыке истории, социологии и антропологии».

Shutterstock.com

Попасть в музей можно только с экскурсоводом. Экспозиция посвящена зарождению бродяжничества в России от Древней Руси до современности.

В числе экспонатов есть не только восковую фигуру бродяги XIV века, но и инсталляцию, которая изображает петербургского бездомного интеллигента на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции. Также уделили место и созданию благотворительного проекта «Ночлежка».

Инициатор проекта Антон Бородин рассказал для РИА Новостей, что в планах сделать билеты для индивидуального посещения. Команда проекта хотела рассказать об истории бездомности. По итогу получилась антология бродяжничества и исследование «на стыке истории, социологии и антропологии».

Проект не ограничится постоянной экспозицией, с конца мая по пятницам и субботам здесь будут проводиться тематические мероприятия: чтения рассказов о бездомных под музыку, смотры авторского кино, встречи с бывшими бездомными, фото-выставки и экспозиции с работами художников.

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