Лед на Финском заливе растаял, а в парках проснулись клещи: в Петербург окончательно пришла весна? Или в апреле опять ждать снег?

В последние дни марта в Петербурге резко потеплело! За считанные сутки Финский залив освободился от ледового покрова, на фоне аномально высокой температуры просыпаются клещи и даже гадюки. Так что, зима официально закончилась? Или рано торопиться с выводами? Ждать ли уже традиционного апрельского снега? Разбираемся вместе с главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым!
В Петербург окончательно пришла весна?
Александр Колесов: При таких высоких температурах, которые мы видим за окном, сомневаться в этом не приходится — в Петербург действительно пришла весна. Последние дни мы бьем самые разнообразные рекорды: [самой высокой] дневной, ночной, среднесуточной температуры.
Сейчас можно сказать, что устойчивой зимней погоды в городе уже не будет, да и быть не может в этой части года. Хотя все мы помним, что кратковременные похолодания нередко приходят в начале апреля. Да что там говорить, в прошлом году, с 3 по 5 апреля, мы видели средние температуры в –2°C… –3°C. В 2022-м и в 2023-м годах в это время также мы видели отрицательные температуры.
То есть весна не просто пришла, но пока выдается еще и аномально теплой?
Александр Колесов: Таких температур в марте мы еще не видели. Так, 30 марта мы зафиксировали +16,1°C — ничего подобного в Петербурге вообще не случалось. За все время наблюдений у нас в марте температура переходила отметку в +15°C лишь трижды.
В первый раз это было 17 марта 2015 года, тогда в городе днем было +15,3°C. Во второй — в этом году, 29 марта, когда было зафиксировано +15,4°C. И вот, третий раз, в воскресенье 30 марта, у нас было уже больше +16°C.
То же самое происходит с ночными температурами, когда столбики термометров показывали под +8°C. Это абсолютные рекорды для Петербурга. В таких беспрецедентных условиях, понятно, тяжело составлять какие-то надежные прогнозы. У нас просто нет исторических аналогов, на которые мы могли бы опереться.
С чем все связано такое тепло?
Александр Колесов: Если не касаться сейчас вопросов глобального потепления (о них с большей уверенностью могут рассуждать климатологи), я вижу конкретные атмосферные процессы, которые предопределили такую погоду.
Вместе с южными ветрами к нам пришел очень теплый воздух. Это совпало с тем, что над городом установился антициклон, обеспечивающий ясную погоду. В результате, солнце может по-максимуму прогревать и без того пришедшие с юга воздушные массы. И все это продолжается несколько дней к ряду, что и приводит к череде рекордов.
Значит ли это, что апрельского снега все же не будет?
Александр Колесов: Вовсе нет — в первой декаде апреля наверняка будет похолодание, оно всегда бывает. И снежочек мы, вероятно, увидим.
Сейчас мы ожидаем, что температура резко упадет ближе к этим выходным, когда на улице будет в районе +1°C… +2°C, что, конечно составит сильный контраст с тем, что мы наблюдаем прямо сейчас. Все снова влезут в осенние куртки.
Когда будет тот самый апрельский снег — сейчас сказать очень сложно. Возможно, уже в эти выходные, может быть ближе к концу декады — 7–9 числам. Сейчас процессы в атмосфере происходят настолько непредсказуемо, что мы не ожидали даже имеющихся сейчас +12°C… +14°C (лично я думал, что уже к 1 апреля температура будет ниже).
Строго говоря, пока нельзя на 100% сказать, даже что похолодание будет, вдруг за два дня все процессы перестроятся, так что в Петербурге и дальше будет выше +10°C. Но по расчетам такого все же быть не должно — похолодание логично после такой большой волны тепла.
А почему это логично?
Александр Колесов: Все дело в том, как устроены процессы в атмосфере. Сейчас мы наблюдаем явление, которое называется Западным переносом. Над городом стоит антициклон, и ветра гонят сюда очень теплые воздушные массы. В то же время циклоны несут холодный воздух севернее через север Скандинавии и Мурманск.
Но затем антициклон должен уйти, а мы окажемся в тылу этих самых северных циклонов, которые начнут нам задувать холодный воздух из Арктики. И как только это произойдет неизбежно температура в городе снижается. Это вполне понятная закономерность.
А что нас ждет после этого похолодания?
Александр Колесов: Повторюсь, пока сложно сказать, учитывая непредсказуемость ситуации. По нашему месячному прогнозу, апрель в целом холодным не ожидается, даже напротив, мы ждем положительную аномалию.
То есть, после того как в первой декаде пройдет волна холода в городе должна установиться в целом довольно теплая погода, которая в итоге приведет к тому, что средние показатели для месяца будут превышены.
То же самое с осадками — сейчас, в первой декаде месяца — мы их ждем: и дождь, и снег с дождем, но дальше их уже много не будет. Да, в целом мы ожидаем, что норма осадков для апреля будет превышена, но нужно понимать, что в это время года они у нас носят кратковременный характер. То есть один дождь, который попадет на нашу метеостанцию может дать, условно, 50% от месячной нормы — все бывает. В любом случае заливать дождями на протяжении всего месяца нас не должно.
А можно ли сказать что-то о майских праздниках?
Александр Колесов: Нет, увы, пока слишком рано, чтобы говорить об этом времени. Прогноз пока составлен только на апрель. Да и в целом нужно помнить: сказать хоть что-то на месяц вперед крайне сложно и точность таких прогнозов крайне невысока.
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