Лед на Финском заливе растаял, а в парках проснулись клещи: в Петербург окончательно пришла весна? Или в апреле опять ждать снег?

Значит ли это, что апрельского снега все же не будет?

Александр Колесов: Вовсе нет — в первой декаде апреля наверняка будет похолодание, оно всегда бывает. И снежочек мы, вероятно, увидим.

Сейчас мы ожидаем, что температура резко упадет ближе к этим выходным, когда на улице будет в районе +1°C… +2°C, что, конечно составит сильный контраст с тем, что мы наблюдаем прямо сейчас. Все снова влезут в осенние куртки.

Когда будет тот самый апрельский снег — сейчас сказать очень сложно. Возможно, уже в эти выходные, может быть ближе к концу декады — 7–9 числам. Сейчас процессы в атмосфере происходят настолько непредсказуемо, что мы не ожидали даже имеющихся сейчас +12°C… +14°C (лично я думал, что уже к 1 апреля температура будет ниже).

Строго говоря, пока нельзя на 100% сказать, даже что похолодание будет, вдруг за два дня все процессы перестроятся, так что в Петербурге и дальше будет выше +10°C. Но по расчетам такого все же быть не должно — похолодание логично после такой большой волны тепла.