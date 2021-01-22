Знакомьтесь, Александр Колесов — главный синоптик Петербурга следит за погодой в городе уже 30 лет

Изменились ли особенности погоды за 30 лет?

Уже 30 лет мы говорим о глобальном потеплении — и оно действительно есть, его видно на графиках, которые я постоянно строю. Пускай эта линия неровная, какой-то год холоднее, а какой-то теплее, но общая тенденция — к повышению температур. Выросло целое поколение 20-летних, которое отвыкло от морозов и возмущается при минус 10-15 градусах. Говорят: «Это аномально!» Но это никакая не аномалия — стандартная зимняя температура.

Каким был ушедший год с точки зрения погоды?

2020 год в Петербурге был теплым, как никогда: впервые за всю историю средняя температура составила 8,3 градуса. До этого самым теплым был 2015 год со средней 7,7 градусов. Ничего подобного не было за всю историю наших наблюдений, а она в Петербурге богатая — регулярно следить за погодой в городе с помощью специальных приборов начала еще Академия наук в 1725 году. То есть у нас для сравнения есть данные почти за 300 лет.

Из чего сложились эти 8,3 градуса? В первую очередь — из полного отсутствия зимы. Я на лыжах катался всего два раза, потому что совсем не было снега. Я всегда оцениваю зиму по тому, можешь ли ты кататься с горок, на лыжах, коньках. Аномально теплой была и осень. Осадков в течение года было немного, 655 мм – это среднее значение, даже если рассматривать последние 20 лет. Минимальные значения — 529 мм в 2018 году, а максимальное – в 2016 году, 864 мм.

Последние годы богаты именно на плюсовые температурные рекорды, за 2020 год в Петербурге их было аж 22: в январе и феврале — по пять, в марте и сентябре — по три.

Есть классический стереотип, что Петербург — дождливый город. Насколько на сегодняшний день он близок к реальности?

Дождливый, конечно, потому что через нас постоянно идут циклоны. Но в прошлом году я специально сравнивал количество осадков в Петербурге, Москве, Калининграде и Владивостоке, и мы оказались далеко не самым дождливым городом. Даже летом в Москве количество осадков больше, а в Приморье и Калининграде еще дождливее. Здесь, конечно, больше облачных дней, потому что циклоны ближе, у них чаще солнышко выглядывает. Но если сравнивать количество осадков, то в Петербурге все далеко не так плохо, как принято считать. Где-нибудь в Лондоне все намного хуже — постоянный ветер, дожди, туманы.

Правда ли, что у нас низкие и высокие температуры переносятся хуже, чем в других городах?

Это вопрос открытый, но я думаю, что да, сложнее. Полагаю, что в первую очередь на это влияют наши ветра. Знаете ведь, бывает, что температура +5, но дует ветер, и вам очень холодно, а в другой день около нуля, но ветра нет — и по улице идти приятно. Сегодня я шел на работу по набережной, ветер ослабел, и низкая температура почти не ощущалась. А буквально вчера он был сильный и встречный, и уши мерзли. Сказывается и влажность — влияние Ладоги и Финского залива.

Петербург – город ветреный?

Конечно. Постоянно влияют циклоны, которые очень часто приносят ветреную погоду. В среднем до половины месяца в Петербурге дует ощутимый, беспокойный ветер.