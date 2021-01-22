Знакомьтесь, Александр Колесов — главный синоптик Петербурга следит за погодой в городе уже 30 лет

В феврале 2021 года у главного синоптика города Александра Михайловича Колесова важная годовщина — ровно 30 лет, как он работает в петербургском гидрометцентре. По этому случаю «Собака.ru» расспросила его об особенностях нашей погоды, работе современного метеоролога и прогнозах на эту зиму.
Ваш стаж в петербургском гидрометцентре — ровно 30 лет, а до этого вы работали в Мурманске. Как поменялась ваша работа за эти годы?
Я окончил петербургскую Макаровку (ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова — прим. ред.), когда там еще был полноценный метеорологический факультет, после чего в 1975 году меня распределили в Мурманск. Работал в Арктике, на Северном морском пути, погода там и в Петербурге абсолютно разная. Когда вернулся, пришлось перестраиваться: при тех условиях, в которых в Мурманске было усиление ветра, в Петербурге не происходило вообще ничего.
Но самое главное, что изменилось в работе: 35 лет назад мы работали по старинке, использовали карты погоды и высотные карты, пытаясь спрогнозировать, как будут меняться циклоны и антициклоны при движении. В те годы возможно было составить прогноз только на первые сутки, дальше начинались погрешности. Тогда вторые и третьи сутки считались долгосрочным прогнозом, а сейчас это — месяц вперед.
С 1990-х в метеорологию начали активно внедряться компьютеры, и сам характер работы поменялся. Сейчас наша служба требует громадного количества машинной мощности, памяти. Человек же выбирает вариант развития процессов, который ему кажется наиболее правдоподобным с учетом особенностей территории. Мы разрабатываем схемы, модели, строим карты и графики на компьютерах, у нас в штате есть программисты — и не простые, а разбирающиеся в теме погоды.
Погода в Петербурге — она какая?
Климат морской, серьезно на погоду влияют большие водоемы, которые окружают город — Финский залив и Ладожское озеро. Летом от них приходит более прохладная воздушная масса, а зимой — наоборот, более теплая. Надо учитывать, что Петербург стоит фактически на открытой воде: его половина находится вокруг Невской губы.
Где-нибудь в Сибири климат гораздо более понятный: стоят антициклоны, из-за которых зимой там устойчивый мороз, а летом — сухо и жарко. А на Северо-Западе постоянно циклоны, циклоны, циклоны, и погода зависит от того, как они пойдут — севернее или южнее, и принесут теплый или холодный воздух. Так что погода у нас переменчивая.
Изменились ли особенности погоды за 30 лет?
Уже 30 лет мы говорим о глобальном потеплении — и оно действительно есть, его видно на графиках, которые я постоянно строю. Пускай эта линия неровная, какой-то год холоднее, а какой-то теплее, но общая тенденция — к повышению температур. Выросло целое поколение 20-летних, которое отвыкло от морозов и возмущается при минус 10-15 градусах. Говорят: «Это аномально!» Но это никакая не аномалия — стандартная зимняя температура.
Каким был ушедший год с точки зрения погоды?
2020 год в Петербурге был теплым, как никогда: впервые за всю историю средняя температура составила 8,3 градуса. До этого самым теплым был 2015 год со средней 7,7 градусов. Ничего подобного не было за всю историю наших наблюдений, а она в Петербурге богатая — регулярно следить за погодой в городе с помощью специальных приборов начала еще Академия наук в 1725 году. То есть у нас для сравнения есть данные почти за 300 лет.
Из чего сложились эти 8,3 градуса? В первую очередь — из полного отсутствия зимы. Я на лыжах катался всего два раза, потому что совсем не было снега. Я всегда оцениваю зиму по тому, можешь ли ты кататься с горок, на лыжах, коньках. Аномально теплой была и осень. Осадков в течение года было немного, 655 мм – это среднее значение, даже если рассматривать последние 20 лет. Минимальные значения — 529 мм в 2018 году, а максимальное – в 2016 году, 864 мм.
Последние годы богаты именно на плюсовые температурные рекорды, за 2020 год в Петербурге их было аж 22: в январе и феврале — по пять, в марте и сентябре — по три.
Есть классический стереотип, что Петербург — дождливый город. Насколько на сегодняшний день он близок к реальности?
Дождливый, конечно, потому что через нас постоянно идут циклоны. Но в прошлом году я специально сравнивал количество осадков в Петербурге, Москве, Калининграде и Владивостоке, и мы оказались далеко не самым дождливым городом. Даже летом в Москве количество осадков больше, а в Приморье и Калининграде еще дождливее. Здесь, конечно, больше облачных дней, потому что циклоны ближе, у них чаще солнышко выглядывает. Но если сравнивать количество осадков, то в Петербурге все далеко не так плохо, как принято считать. Где-нибудь в Лондоне все намного хуже — постоянный ветер, дожди, туманы.
Правда ли, что у нас низкие и высокие температуры переносятся хуже, чем в других городах?
Это вопрос открытый, но я думаю, что да, сложнее. Полагаю, что в первую очередь на это влияют наши ветра. Знаете ведь, бывает, что температура +5, но дует ветер, и вам очень холодно, а в другой день около нуля, но ветра нет — и по улице идти приятно. Сегодня я шел на работу по набережной, ветер ослабел, и низкая температура почти не ощущалась. А буквально вчера он был сильный и встречный, и уши мерзли. Сказывается и влажность — влияние Ладоги и Финского залива.
Петербург – город ветреный?
Конечно. Постоянно влияют циклоны, которые очень часто приносят ветреную погоду. В среднем до половины месяца в Петербурге дует ощутимый, беспокойный ветер.
Чего ждать от погоды в 2021 году?
Наши специалисты по долгосрочным прогнозам считают, что в феврале будет продолжаться настоящая зимняя погода — снег, отрицательные температуры. Стоит учесть, что март в Петербурге — это тоже зимний месяц с отрицательной средней температурой. Оттепели случаются чаще, проглядывает солнышко, но все-таки весна у нас обычно начинается только в апреле.
Вы 30 лет занимаетесь погодой в Петербурге. Благодаря чему у вас сохраняется интерес к этой деятельности?
У нас не бывает ни одного одинакового процесса, ни одного идентичного дня. циклоны могут смещаться по одинаковым траекториям относительно города, но приносить совершенно разную погоду. Прогнозирование — это творческий процесс. Погоду всегда интересно анализировать, тут есть, о чем поговорить. И мы всегда востребованы: как бы ни смеялись, ни ругали нас, ни составляли анекдоты про нас, все равно от метеорологии никуда не деться. Любой человек, выходя на улицу, думает, взять ему зонтик и надеть ли пальто.
Текст: Морозова Ксения
Фотограф: Алексей Костромин
Креативный продюсер: Лима Липа
Стилист: Валерия Ниренштейн
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