В небе Ретроградный Меркурий! А если серьезно, что это вообще такое? Когда его стали бояться? И стоит ли над этим смеяться?

Что такое Ретроградный Меркурий?

Если говорить с точки зрения науки, то ретроградное (или, как чаще говорят ученые, «попятное») движение Меркурия — это совершенно обычное астрономическое явление. Иногда земной наблюдатель видит, как планета движется по небосклону так же, как и другие планеты.

Однако в какой-то момент можно заметить как Меркурий будто бы «разворачивается» и начинает двигаться в обратном направлении, противоположном движению Луны, Солнца и других планет. Причина этого явления максимально проста.

«Дело в том, что Меркурий и Земля движутся вокруг Солнца по своим определенным орбитам, — объясняет Собака.ru старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин, — но скорости движения у них разные». Время от времени Меркурий, который движется много быстрее Земли, как бы обгоняет ее. В этот момент у земного наблюдателя возникает ощущение, что первая от Солнца планета сначала «замирает» на небосводе, а потом недолго движется в обратном направлении. Умозрительно представить это явление не так просто, но оно хорошо показано на таком видео.

«Здесь будет уместна аналогия с поездами, — продолжает Борис Эскин. — Вспомните, когда поезд на вокзале только-только трогается (а делают они это сейчас очень плавно) в первое мгновение можно подумать, что это не вы едите вперед, а перрон и другие поезда начали двигаться назад. В реальности этого, конечно, не происходит, просто из-за разницы скоростей возникает обман зрения. Здесь похожий принцип».