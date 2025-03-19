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В небе Ретроградный Меркурий! А если серьезно, что это вообще такое? Когда его стали бояться? И стоит ли над этим смеяться?

Начиная с 15 марта земляне живут под светом Ретроградного Меркурия! Газеты и информагентства публикуют предупреждения астрологов и подробные объяснения того, как это явление влияет на разные знаки зодиака. Есть ли в этом вообще хоть какой-то смысл? Как Меркурий становится ретроградным? Почему это словосочетание превратилось в мем? Строго научный разбор Собака.ru!

Что такое Ретроградный Меркурий? 

Если говорить с точки зрения науки, то ретроградное (или, как чаще говорят ученые, «попятное») движение Меркурия — это совершенно обычное астрономическое явление. Иногда земной наблюдатель видит, как планета движется по небосклону так же, как и другие планеты. 

Однако в какой-то момент можно заметить как Меркурий будто бы «разворачивается» и начинает двигаться в обратном направлении, противоположном движению Луны, Солнца и других планет. Причина этого явления максимально проста. 

«Дело в том, что Меркурий и Земля движутся вокруг Солнца по своим определенным орбитам, — объясняет Собака.ru старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин, — но скорости движения у них разные». Время от времени Меркурий, который движется много быстрее Земли, как бы обгоняет ее. В этот момент у земного наблюдателя возникает ощущение, что первая от Солнца планета сначала «замирает» на небосводе, а потом недолго движется в обратном направлении. Умозрительно представить это явление не так просто, но оно хорошо показано на таком видео

«Здесь будет уместна аналогия с поездами, — продолжает Борис Эскин. — Вспомните, когда поезд на вокзале только-только трогается (а делают они это сейчас очень плавно) в первое мгновение можно подумать, что это не вы едите вперед, а перрон и другие поезда начали двигаться назад. В реальности этого, конечно, не происходит, просто из-за разницы скоростей возникает обман зрения. Здесь похожий принцип».

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Когда заметили, что Меркурий иногда становится ретроградным?

«Первое упоминание об этом явлении, если верить историкам астрономии, относится еще к рубежу X–XI веков до нашей эры, — рассказывает Собака.ru кандидат исторических наук Виктор Ковалев. — О нем писали в вавилонских табличках MUL.APIN (сами они датируются VII веком до н.э., но считаются копией более раннего документа). Только там использовался термин "прыгающий Меркурий", а вернее "Прыгающий Набу"».

Что еще за Набу? Жители Древнего Вавилона, разумеется, не использовали римские названия планет, хотя соблюдали тот же принцип, именуя эти небесные тела в честь своих богов. Так, Юпитер они именовали Мардуком (в честь верховного божества аккадского пантеона), Венеру — Иштар, Марс — Нергалом. Меркурий же именовался в честь бога мудрости Набу.

Причину, почему некоторые точки на звездном небе двигаются не так как все остальные, люди пытались понять на протяжении тысяч лет. Собственно именно из-за этой особенности греческие астрономы дали таким объектам наименование «планеты» (что в переводе означает «странники» или «блуждающие звезды»). Наблюдая это необычное движение древний ученый Аристарх Самосский одним из первых озвучил идею гелиоцентрической системы. Проще говоря, он предположил, что в центре мироздания находится не Земля, а Солнце.      

Мария Смирнова 

Заведующая обсерваторией Петербургского планетария:

Однако эта идея тогда не смогла утвердиться. На протяжении полутора тысяч лет астрономы опирались на сочинения другого грека — Клавдия Птолемея, который настаивал, что Солнце и планеты вращаются вокруг Земли. Тот факт, что планеты время от времени меняют свое направление он объяснял тем, что, двигаясь по своей орбите, они делают небольшую петельку. Только в XVII веке Коперник доказал, что расчеты Птолемея никак не согласуются нашим наблюдением. Полная же ясность наступила еще позднее, когда Иоганн Кеплер сформулировал законы движения планет, доказал что они двигаются с разной скоростью, чем и можно объяснить периодически возникающее ретроградное движение.

То есть ретроградным бывает не только Меркурий? Совершенно точно. Все планеты солнечной системы движутся по своим орбитам с разной скоростью. Это значит, что время от времени те, что движутся быстрее, «обгоняют на круг» те, которые вращаются вокруг Солнца с меньшей скоростью. Поэтому временами внимательный наблюдатель может заметить попятное движение не только Меркурия, но и, скажем, Венеры, Марса, Юпитера или Сатурна.   

DestinaDesign / Shutterstock

Когда ретроградного Меркурия стали бояться?

Как уже говорилось выше, ретроградное движение Меркурия известно людям со времен Древнего Вавилона. Однако, говорит кандидат исторических наук Виктор Ковалев, «каких-то далеко идущих астрологических выводов из этого тогда не делалось». 

«Вообще вавилонская астрология на довольно плохо различимый с Земли Меркурий ориентировалась слабо, — продолжает собеседник редакции, — куда больше ее интересовали Юпитер, Венера и Марс (соответственно Мардук, Иштар и Нергал)». 

Греческие и затем арабские авторы, также, не сильно интересовались Меркурием, продолжает Виктор Ковалев. «Какие-то первые астрологические выводы сделал из этого явления английский астролог XVII века Уильям Лилли, — рассказывает собеседник редакции, — у него очень богатое наследие, среди которого есть такие книги "Христианская астрология" и "Катастрофа мира", написанные на фоне ужасов Гражданской войны в Англии и Великого пожара в Лондоне». Впрочем, добавляет историк, Ретроградному Меркурию Лилли приписывал «относительные мелочи, связанные с торговлей и путешествиями, вроде сбежавшей лошади». 

Виктор Ковалев 

Кандидат исторических наук:

Примерно так же воспринимали Ретроградный Меркурий астрологи XIX века. Так, в Викторианской Англии это явление обвиняли, скажем, в затяжных дождях. Строго говоря, в при тогдашнем климате, затяжные дожди были там явлением настолько частым, что когда-то они наверняка выпадали и на Ретроградный Меркурий.

Почему никто не боялся Ретроградной Венеры или Ретроградного Марса? 

На самом деле астрологи пророчили неприятности в связи с попятным движением любой из планет. «В принципе для всех планет ретроградность означала нечто обратное их положительному влиянию. Так, от ретроградного Меркурия (а Меркурий, напомню, в римской мифологии — вестник богов и покровитель торговцев), жали неудач в торговле и путешествиях. От ретроградной Венеры — несчастий в любви и так далее», — объясняет Виктор Ковалев.

Вероятно особая популярность Ретроградного Меркурия связана с тем, что в силу большой разницы в скоростях между Меркурием и Землей, это явление наблюдается чаще всех остальных, предполагают собеседники редакции (к примеру, в этом году Ретроградный Меркурий будет наблюдаться три раза: в марте-апреле, июле-августе и ноябре). Впрочем, как предполагает доцент факультета антропологии Европейского университета Екатерина Хонинева, у особенной популярности Ретроградного Меркурия в современном мире может быть и еще одно объяснение. 

«Астрология относит к сфере влияния Меркурия на жизнь людей все, что связано с коммуникацией, — говорит она. — Деловые переговоры и интервью, переписка, подписание договоров, покупка и продажа недвижимости, разговоры о повышении зарплаты, работа техники. Нетрудно заметить, что акцент на "коммуникации" позволяет трактовать действие ретроградного меркурия максимально широко и практически исключает ошибку в прогнозе — что-нибудь обязательно сломается или как-то иначе воспрепятствует взаимодействию между людьми, компаниями, институтами и так далее».

Екатерина Хонинева 

Доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге:

Прогнозы относительно Ретроградного Меркурия по большей части оказываются заточены под очень конкретный образ личности — представителя middle и upper middle класса, который стремится быть эффективным на своей работе, умеет договариваться, осуществляет сделки, подает документы на визы, активно путешествует, продает и покупает.

Lidiia / Shutterstock

Но у этого всего нет никаких оснований?

Как поясняет историк Виктор Ковалев, идея дурного влияния Ретроградного Меркурия распространилась в Европе в Ранее Новое время. В то время континент с одной стороны раздирали многочисленные войны, а с другой интеллектуалы, пытаясь объяснить валяющиеся на голову человечества несчастия, обращались к философии неоплатонизма, то есть трудам последователей древнегреческого философа Платона. 

«В этих сочинениях много писалось о всеобщей взаимосвязи, что весь космос связан некими невидимыми нитями, — объясняет собеседник редакции. — Философы настаивали, что Вселенная (то есть Макрокосм) отражается в Микрокосме, то есть в мире людей. Отсюда популярность идеи, что положение планет может как-то отражаться на судьбе человека». 

Однако современная наука никаких доказательств этой концепции не находит. Как говорила в беседе с изданием Guardian космолог Кэти Мак: «звезды и планеты все еще слишком далеко, чтобы влиять на нас, телепатия не работает, и все, что мы переживаем в нашей повседневной жизни, можно объяснить известной, проверенной физикой».

Борис Эскин 

Старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ:

В настоящее время физике известно четыре вида взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Последние два работают только на уровне элементарных частиц и на нашу жизнь влияют незаметно. Остаются гравитационное и электромагнитное, но и их влияние, когда речь идет о космических масштабах, и объектах вроде планет ничтожно мало. Астрологи, правда, говорят еще о каких-то биоинформационных полях, но это, простите, чушь собачья. Наш мир материален и если что-то существует, то это что-то можно обнаружить и измерить. Насколько я знаю, никому в случае с биоинформационными полями, этого сделать еще не удалось. 

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Тогда почему о Ретроградном Меркурии до сих пор пишут?

Как говорит преподаватель НИУ ВШЭ и научный коммуникатор Илья Стахеев, Ретроградный Меркурий давно превратился в своего рода мем, который нашел свое место в популярной культуре. Однако, продолжает он, «как это часто бывает, в шутке есть только доля шутки».

«Людям всегда нужны объяснения, особенно когда мир кажется хаотичным и непредсказуемым, — поясняет Стахеев. — И мы видим сейчас интересную тенденцию: падение уровня религиозности сочетается не ростом веры в науку, а к возвращению к дорелигиозным, эзотерическим, мифологическим способам объяснения реальности. В мире, где религиозные способы объяснения уже не устраивают, а научные слишком сложны, жизнь становится слишком рациональной, технической и неопределенной. И мы начинаем искать символические способы вернуть себе чувство контроля».

Как продолжает собеседник редакции, в этих условиях Ретроградный Меркурий идеально ложится в язык современной иронии и «цинического разума». «Мы не всегда всерьез верим в "ретроградный Меркурий", но с его помощью удобно объяснять неприятности, снижая тревожность. Это такой способ сказать себе: "Это не я такой криворукий, это просто космос шалит"», — заключает он.

Илья Стахеев 

Преподаватель НИУ ВШЭ, научный коммуникатор:

Современный мир требует от человека постоянного принятия решений и ответственности за выбор, что, конечно же, ведет к тревожности и усталости. В такой ситуации идеи, предлагающие внешнюю причину проблем, снижают психологическое давление и снимают с человека часть бремени ответственности. В этом смысле мем про ретроградный Меркурий — не просто ироничная фраза, а проявление глубинной потребности в метафизическом утешении, которое оказывается более привлекательным, чем рациональные объяснения. Можно даже сказать, что это некоторый симптом того, что современные люди не чувствуют возможности как-то повлиять на свою жизнь. Возможность договориться со сверхъестественными «космическими» силами им представляется более реальной, чем с политическими и социальными.

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