В небе Ретроградный Меркурий! А если серьезно, что это вообще такое? Когда его стали бояться? И стоит ли над этим смеяться?

Начиная с 15 марта земляне живут под светом Ретроградного Меркурия! Газеты и информагентства публикуют предупреждения астрологов и подробные объяснения того, как это явление влияет на разные знаки зодиака. Есть ли в этом вообще хоть какой-то смысл? Как Меркурий становится ретроградным? Почему это словосочетание превратилось в мем? Строго научный разбор Собака.ru!
Что такое Ретроградный Меркурий?
Если говорить с точки зрения науки, то ретроградное (или, как чаще говорят ученые, «попятное») движение Меркурия — это совершенно обычное астрономическое явление. Иногда земной наблюдатель видит, как планета движется по небосклону так же, как и другие планеты.
Однако в какой-то момент можно заметить как Меркурий будто бы «разворачивается» и начинает двигаться в обратном направлении, противоположном движению Луны, Солнца и других планет. Причина этого явления максимально проста.
«Дело в том, что Меркурий и Земля движутся вокруг Солнца по своим определенным орбитам, — объясняет Собака.ru старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ Борис Эскин, — но скорости движения у них разные». Время от времени Меркурий, который движется много быстрее Земли, как бы обгоняет ее. В этот момент у земного наблюдателя возникает ощущение, что первая от Солнца планета сначала «замирает» на небосводе, а потом недолго движется в обратном направлении. Умозрительно представить это явление не так просто, но оно хорошо показано на таком видео.
«Здесь будет уместна аналогия с поездами, — продолжает Борис Эскин. — Вспомните, когда поезд на вокзале только-только трогается (а делают они это сейчас очень плавно) в первое мгновение можно подумать, что это не вы едите вперед, а перрон и другие поезда начали двигаться назад. В реальности этого, конечно, не происходит, просто из-за разницы скоростей возникает обман зрения. Здесь похожий принцип».
Когда заметили, что Меркурий иногда становится ретроградным?
«Первое упоминание об этом явлении, если верить историкам астрономии, относится еще к рубежу X–XI веков до нашей эры, — рассказывает Собака.ru кандидат исторических наук Виктор Ковалев. — О нем писали в вавилонских табличках MUL.APIN (сами они датируются VII веком до н.э., но считаются копией более раннего документа). Только там использовался термин "прыгающий Меркурий", а вернее "Прыгающий Набу"».
Что еще за Набу? Жители Древнего Вавилона, разумеется, не использовали римские названия планет, хотя соблюдали тот же принцип, именуя эти небесные тела в честь своих богов. Так, Юпитер они именовали Мардуком (в честь верховного божества аккадского пантеона), Венеру — Иштар, Марс — Нергалом. Меркурий же именовался в честь бога мудрости Набу.
Причину, почему некоторые точки на звездном небе двигаются не так как все остальные, люди пытались понять на протяжении тысяч лет. Собственно именно из-за этой особенности греческие астрономы дали таким объектам наименование «планеты» (что в переводе означает «странники» или «блуждающие звезды»). Наблюдая это необычное движение древний ученый Аристарх Самосский одним из первых озвучил идею гелиоцентрической системы. Проще говоря, он предположил, что в центре мироздания находится не Земля, а Солнце.
Мария Смирнова
Заведующая обсерваторией Петербургского планетария:
Однако эта идея тогда не смогла утвердиться. На протяжении полутора тысяч лет астрономы опирались на сочинения другого грека — Клавдия Птолемея, который настаивал, что Солнце и планеты вращаются вокруг Земли. Тот факт, что планеты время от времени меняют свое направление он объяснял тем, что, двигаясь по своей орбите, они делают небольшую петельку. Только в XVII веке Коперник доказал, что расчеты Птолемея никак не согласуются нашим наблюдением. Полная же ясность наступила еще позднее, когда Иоганн Кеплер сформулировал законы движения планет, доказал что они двигаются с разной скоростью, чем и можно объяснить периодически возникающее ретроградное движение.
То есть ретроградным бывает не только Меркурий? Совершенно точно. Все планеты солнечной системы движутся по своим орбитам с разной скоростью. Это значит, что время от времени те, что движутся быстрее, «обгоняют на круг» те, которые вращаются вокруг Солнца с меньшей скоростью. Поэтому временами внимательный наблюдатель может заметить попятное движение не только Меркурия, но и, скажем, Венеры, Марса, Юпитера или Сатурна.
Когда ретроградного Меркурия стали бояться?
Как уже говорилось выше, ретроградное движение Меркурия известно людям со времен Древнего Вавилона. Однако, говорит кандидат исторических наук Виктор Ковалев, «каких-то далеко идущих астрологических выводов из этого тогда не делалось».
«Вообще вавилонская астрология на довольно плохо различимый с Земли Меркурий ориентировалась слабо, — продолжает собеседник редакции, — куда больше ее интересовали Юпитер, Венера и Марс (соответственно Мардук, Иштар и Нергал)».
Греческие и затем арабские авторы, также, не сильно интересовались Меркурием, продолжает Виктор Ковалев. «Какие-то первые астрологические выводы сделал из этого явления английский астролог XVII века Уильям Лилли, — рассказывает собеседник редакции, — у него очень богатое наследие, среди которого есть такие книги "Христианская астрология" и "Катастрофа мира", написанные на фоне ужасов Гражданской войны в Англии и Великого пожара в Лондоне». Впрочем, добавляет историк, Ретроградному Меркурию Лилли приписывал «относительные мелочи, связанные с торговлей и путешествиями, вроде сбежавшей лошади».
Виктор Ковалев
Кандидат исторических наук:
Примерно так же воспринимали Ретроградный Меркурий астрологи XIX века. Так, в Викторианской Англии это явление обвиняли, скажем, в затяжных дождях. Строго говоря, в при тогдашнем климате, затяжные дожди были там явлением настолько частым, что когда-то они наверняка выпадали и на Ретроградный Меркурий.
Почему никто не боялся Ретроградной Венеры или Ретроградного Марса?
На самом деле астрологи пророчили неприятности в связи с попятным движением любой из планет. «В принципе для всех планет ретроградность означала нечто обратное их положительному влиянию. Так, от ретроградного Меркурия (а Меркурий, напомню, в римской мифологии — вестник богов и покровитель торговцев), жали неудач в торговле и путешествиях. От ретроградной Венеры — несчастий в любви и так далее», — объясняет Виктор Ковалев.
Вероятно особая популярность Ретроградного Меркурия связана с тем, что в силу большой разницы в скоростях между Меркурием и Землей, это явление наблюдается чаще всех остальных, предполагают собеседники редакции (к примеру, в этом году Ретроградный Меркурий будет наблюдаться три раза: в марте-апреле, июле-августе и ноябре). Впрочем, как предполагает доцент факультета антропологии Европейского университета Екатерина Хонинева, у особенной популярности Ретроградного Меркурия в современном мире может быть и еще одно объяснение.
«Астрология относит к сфере влияния Меркурия на жизнь людей все, что связано с коммуникацией, — говорит она. — Деловые переговоры и интервью, переписка, подписание договоров, покупка и продажа недвижимости, разговоры о повышении зарплаты, работа техники. Нетрудно заметить, что акцент на "коммуникации" позволяет трактовать действие ретроградного меркурия максимально широко и практически исключает ошибку в прогнозе — что-нибудь обязательно сломается или как-то иначе воспрепятствует взаимодействию между людьми, компаниями, институтами и так далее».
Екатерина Хонинева
Доцент факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Прогнозы относительно Ретроградного Меркурия по большей части оказываются заточены под очень конкретный образ личности — представителя middle и upper middle класса, который стремится быть эффективным на своей работе, умеет договариваться, осуществляет сделки, подает документы на визы, активно путешествует, продает и покупает.
Но у этого всего нет никаких оснований?
Как поясняет историк Виктор Ковалев, идея дурного влияния Ретроградного Меркурия распространилась в Европе в Ранее Новое время. В то время континент с одной стороны раздирали многочисленные войны, а с другой интеллектуалы, пытаясь объяснить валяющиеся на голову человечества несчастия, обращались к философии неоплатонизма, то есть трудам последователей древнегреческого философа Платона.
«В этих сочинениях много писалось о всеобщей взаимосвязи, что весь космос связан некими невидимыми нитями, — объясняет собеседник редакции. — Философы настаивали, что Вселенная (то есть Макрокосм) отражается в Микрокосме, то есть в мире людей. Отсюда популярность идеи, что положение планет может как-то отражаться на судьбе человека».
Однако современная наука никаких доказательств этой концепции не находит. Как говорила в беседе с изданием Guardian космолог Кэти Мак: «звезды и планеты все еще слишком далеко, чтобы влиять на нас, телепатия не работает, и все, что мы переживаем в нашей повседневной жизни, можно объяснить известной, проверенной физикой».
Борис Эскин
Старший преподаватель кафедры небесной механики СПбГУ:
В настоящее время физике известно четыре вида взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Последние два работают только на уровне элементарных частиц и на нашу жизнь влияют незаметно. Остаются гравитационное и электромагнитное, но и их влияние, когда речь идет о космических масштабах, и объектах вроде планет ничтожно мало. Астрологи, правда, говорят еще о каких-то биоинформационных полях, но это, простите, чушь собачья. Наш мир материален и если что-то существует, то это что-то можно обнаружить и измерить. Насколько я знаю, никому в случае с биоинформационными полями, этого сделать еще не удалось.
Тогда почему о Ретроградном Меркурии до сих пор пишут?
Как говорит преподаватель НИУ ВШЭ и научный коммуникатор Илья Стахеев, Ретроградный Меркурий давно превратился в своего рода мем, который нашел свое место в популярной культуре. Однако, продолжает он, «как это часто бывает, в шутке есть только доля шутки».
«Людям всегда нужны объяснения, особенно когда мир кажется хаотичным и непредсказуемым, — поясняет Стахеев. — И мы видим сейчас интересную тенденцию: падение уровня религиозности сочетается не ростом веры в науку, а к возвращению к дорелигиозным, эзотерическим, мифологическим способам объяснения реальности. В мире, где религиозные способы объяснения уже не устраивают, а научные слишком сложны, жизнь становится слишком рациональной, технической и неопределенной. И мы начинаем искать символические способы вернуть себе чувство контроля».
Как продолжает собеседник редакции, в этих условиях Ретроградный Меркурий идеально ложится в язык современной иронии и «цинического разума». «Мы не всегда всерьез верим в "ретроградный Меркурий", но с его помощью удобно объяснять неприятности, снижая тревожность. Это такой способ сказать себе: "Это не я такой криворукий, это просто космос шалит"», — заключает он.
Илья Стахеев
Преподаватель НИУ ВШЭ, научный коммуникатор:
Современный мир требует от человека постоянного принятия решений и ответственности за выбор, что, конечно же, ведет к тревожности и усталости. В такой ситуации идеи, предлагающие внешнюю причину проблем, снижают психологическое давление и снимают с человека часть бремени ответственности. В этом смысле мем про ретроградный Меркурий — не просто ироничная фраза, а проявление глубинной потребности в метафизическом утешении, которое оказывается более привлекательным, чем рациональные объяснения. Можно даже сказать, что это некоторый симптом того, что современные люди не чувствуют возможности как-то повлиять на свою жизнь. Возможность договориться со сверхъестественными «космическими» силами им представляется более реальной, чем с политическими и социальными.
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