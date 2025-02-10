Все вокруг помешались на таро! Правда ли расклады теперь используют вместо собеседований? И как это вообще возможно в XXI веке?

В минувшем году только на Ozon и Wildberries россияне купили 2,8 млн колод для гадания — такую статистику в конце января опубликовала русская версия журнала Forbes. Карты таро однозначно стали трендом последних лет — сделать расклад предлагают в кафе и на приемах у некоторых психологов, к предсказаниям обращаются в HR-отделах. Что происходит? Все правда поверили в возможность предсказать судьбу по раскладу? Долго ли это продлится? И что сами тарологи думают о своем ремесле? Обо всем этом рассказываем в материале Собака.ru.
«Подбираю [финансового директора] для активно звучащего необанка. Все [в компании] молодые, продвинутые, супер прогрессивные. И вдруг, на последнем этапе [собеседования, нам заявляют]: "А теперь кандидат должен пройти нашего таролога!" Нет, я в курсе, что и в стране, и в мире засилье тарологов… но все-таки была уверена, что это не удел IT и продвинутых банков с молодыми фаундерами и звездными инвесторами», — такой рассказ появился осенью 2024 года в Telegram-канале известного специалиста по подбору персонала Алены Владимирской.
Эту историю можно было бы счесть простым курьезом, причудой одного конкретного работодателя, но, по всей видимости, это не совсем так. Во всяком случае, целый ряд компаний в этом году занялся поиском штатных тарологов, хотя в масштабе страны количество таких явлений невелико. «За 2024 год в России было открыто порядка 200 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг, — рассказывает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова. — За 2023 год их было чуть более 30. То есть спрос на этих специалистов вырос более чем в 6 раз за год. Цифра выглядит внушительно, хотя реальное количество вакансий все же показывает, что пока работодатели скорее привлекают внимание к компании или HR-бренду, чем реально смотрят на тарологов как решение кадровой проблемы».
Сколько зарабатывают тарологи? «В целом по РФ медианная зарплата в вакансиях, где упоминается астрология или таролог как специалист, находится на уровне 79 тысяч рублей», — говорит Юлия Сахарова из hh.ru.
Если рынок труда тарологи только начинают завоевывать, то в других сферах жизни их влияние уже ощущается в полную силу. В сети можно встретить подборки таро-кафе и магазинов, объявления о мастер-классах. Как пишет русская версия журнала Forbes, за прошлый год только на крупнейших маркетплейсах россияне потратили 1,7 млрд рублей на карты для гадания (за год продажи этого товара выросли в 6,7 раза).
Причем, как свидетельствуют данные американской компании Cognitive Market Research, повышенный интерес к таро фиксируется не только в России. Так, еще более заметный рост наблюдается в Польше, Канаде, Индии и Австралии.
Александра Мартыненко
Социальный антрополог, научный сотрудник ИЛИ РАН и Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Сегодня мы фиксируем любопытный социальный феномен — гадание на картах таро становится вполне обыденной практикой. Подобную встроенность раскладов на таро в повседневную жизнь едва ли возможно было представить еще 15–20 лет назад, когда так называемые альтернативные системы знания — гадания, гороскопы, натальные карты, нетрадиционная медицина — вытеснялись из общественной жизни и считались довольно маргинальными занятиями. Сегодня же в Петербурге, например, существуют кофейни, где вместе с чашечкой кофе вам предложат сделать расклад. Колода карт таро, еще и в разнообразном оформлении, становится новым аксессуаром молодого городского жителя.
Реакция на кризис… и не только
Волны увлечения эзотерикой вполне привычны для западных обществ, находящихся перед масштабными историческими вызовами, напоминает в беседе с Собака.ru Роман Абрамов, профессор НИУ ВШЭ. Нередко это было связано с радикальной перестройкой общества и глобальными кризисами — к примеру, мистицизм и спиритуализм были популярны во время техношоков, связанных с научно-технической революцией второй половины XIX века, а также перед Первой мировой войной, когда Европа находилась в состоянии геополитического напряжения, что отражалось на настроениях элит и городских обывателей, напоминает собеседник редакции.
«В периоды нестабильности и неопределенности, такие как экономические кризисы, пандемии или социальные потрясения, люди часто испытывают тревогу и стремятся восстановить утраченный контроль, — добавляет Айсылу Сайфуллина, специалист клиники Open Mind. — Тарология и другие эзотерические практики дают иллюзию порядка, предсказуемости и осмысленности, которые помогают справляться с этими переживаниями».
Айсылу Сайфуллина
Специалист клиники Open Mind:
Вера в эзотерику широко распространена. И сама по себе не является показателем психических отклонений. Это скорее отражение человеческой склонности искать объяснения там, где их трудно найти, и стремления придать смысл сложным или тревожным обстоятельствам. Однако чрезмерная увлеченность эзотерикой, особенно если она начинает заменять реальную помощь или разрушать важные аспекты жизни, может быть симптомом психического расстройства. Например, склонность к магическому мышлению и ритуалам может наблюдаться при обсессивно-компульсивном расстройстве или шизотипическом расстройстве личности
Впрочем, сегодняшняя популярность таро может объясняться не только самой по себе глобальной неопределенностью, объясняет Собака.ru Александра Филимонова — она сейчас пишет в НИУ ВШЭ диссертацию о тарологах.
«Пандемия вызвала глобальный кризис доверия к научному знанию, — поясняет она. — Постоянные изменения рекомендаций, конкуренция между учеными, разработка разных вакцин. Многие впервые увидели, что из себя представляет научный процесс, осознали, что исследователи не могут дать все ответы за одно исследование, а некоторые выводы и вовсе оказываются неверными. Для многих такая картина науки оказалась шокирующей. Она им не подходит, ведь им нужно четко понимать, что делать со своей жизнью, — обращение к тарологу закрывает эту потребность».
В свою очередь социальный антрополог из Европейского университета Александра Мартыненко полагает, что причины резкого роста интереса к таро могут быть сложнее и не исчерпываются потребностью в контролировании своего будущего в условиях социальной нестабильности. Собеседница редакции считает, что гадание на картах вполне вписывается в существующую моду практик заботы о себе. В этом смысле, говорит антрополог, посещение молодыми горожанами тарологов не выпадает из ряда других практик заботы о себе и служит лишь еще одним способом узнать что-то о себе, своей психике, личности или здоровье. Таким образом, поход к специалисту по таро мало чем отличается от визита к фитнес-тренеру, нутрициологу или когнитивному психологу.
Александра Мартыненко
Социальный антрополог, научный сотрудник ИЛИ РАН и Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Конечно, есть соблазн увидеть в моде на таро очередной подъем спиритуализма. Но, с моей точки зрения, популярность раскладов на таро, которые часто представляются иррациональной, «суеверной» практикой, объясняется вполне рациональными мотивами нового индвида. Такой индивид стремится как можно больше узнать о себе, он должен постоянно заботиться о себе для того, чтобы стать гармоничной личностью: сходить на йогу, съездить на ретрит, сделать расклад на таро, посетить когнитивного психотерапевта, выстроить личные границы — можно сказать, что иногда это все практики одно порядка.
Сходным образом трактует популярность таро и Александр Новиков из исследовательской компании «Радость понимания». Он обращает внимание на то, что гадание предельно индивидуально и нацелено на конкретного человека. «Современный мир, особенно в западных странах, всегда культивировал индивида. В эпоху, когда глобальные события, врывающиеся в виде потока новостей из СМИ, вытесняют личность на второй план, практика гадания возвращает человеку самого себя и свою жизнь», — говори он.
«Таролог — это вам не гадалка»
«Есть случаи, когда люди с психологическим образованием практикуют таро, — рассказывает Собака.ru Айсылу Сайфуллина из клиники Open Mind. — Однако профессиональное сообщество психиатров и психологов относится к этому категорически отрицательно, поскольку смешение научных методов с ненаучными эзотерическими практиками может подрывать доверие к профессии и вводить пациентов и клиентов в заблуждение».
Между тем, как объясняет Александра Филимонова, сами тарологи зачастую стараются дистанцироваться от мистицизма. «[Работая над диссертацией], я не общалась с теми, для кого это именно магический ритуал, — рассказывает она. — Обычно они говорят, что таролог — это вам не гадалка, что современный мастер раскладов — это скорее аналитик. Он с помощью карт обращается к пространству вариантов и видит наиболее вероятный исход. Некоторые тарологи делают отсылки к понятиям из психологии (например, упоминают расклад на таро как инструмент для работы с подсознанием или отсылают к теории Юнга об архетипах)».
Также тарологи активно осваивают новые технологии — большинство сеансов проходят онлайн. «Офлайн-формат, когда человек приходит на расклад, тоже возможен, но чаще это Zoom (когда с включенной камерой, когда без) или даже текстовое общение, когда клиент отправляет свой запрос в мессенджере, а ему голосовым или текстом же рассказывают, какие карты выпали».
«Запросы при этом могут быть разные, — продолжает Филимонова, — если это предприниматели, то у них будут вопросы про бизнес, про то, принимать им деловое решение или нет».
В целом, заключает Филимонова, сами клиенты тарологов тоже далеко не всегда ищут именно потустороннего знания. «Есть люди, которые идут к тарологу даже со скепсисом, — говорит она, — но при этом есть кейсы, когда человек уже в ходе расклада меняет свое мнение. Так, среди моих информантов была девушка, которая крайне скептично относилась к эзотерике, но в итоге, после того как ей сделали расклад, сама стала тарологом».
Каждому по своему раскладу
«Не требует повторения простая истина — информации сегодня слишком много, — говорит Александр Новиков из исследовательской компании "Радость понимания", — сейчас даже говорят: есть big data но нет big solution. У человека, живущего в огромном количестве информации из разных источников, претендующих на объективность и рациональность, в конце концов может возникнуть потребность в таких источниках или системах знания, которые противопоставляют себя этой реальности. Карты таро — один из таких "иррациональных", лежащий вне повседневной логики способ получить информацию об окружающем мире. Есть ощущение, что логика нам сейчас не поможет».
Однако большинство собеседников редакции полагают, что мода на таро все же не будет долгосрочной. «Когда ситуация стабилизируется, человек становится менее зависим от дополнительных инструментов положительного подкрепления и поддержания чувства контроля», — говорит Ольга Абрамова, старший преподаватель Департамента психологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. При этом, уверена эксперт, люди увлеченные таро, останутся (и в первую очередь это будет зависеть от того, насколько их окружение будет поддерживать это увлечение), но это уже не будет массовой практикой. Не ожидают долгосрочной моды на таро и эксперты рынка труда.
«Многие компании, видя, что людям интересна тема тарологов, помечают так свои вакансии, — говорит Юлия Сахарова из hh.ru СЗФО. — Часто подобное упоминание таро — это "крючок", чтобы привлечь внимание людей именно к своей вакансии или компании. Так, если раньше работодатели старались "изобрести" оригинальное название своей вакансии, то теперь к этому добавилось еще и таро. Кадровый дефицит достаточно сильно давит на работодателей, а потому компании стараются привлечь внимание разными способами. Как долго продержится этот тренд, сказать сложно, но так как он мало влияет на найм и качество рынка труда, скорее всего, уже совсем скоро мы его не станем замечать».
С этим же согласен и Роман Абрамов из НИУ ВШЭ. «Все пару раз разложат таро, каждый посетит пару корпоративных вечеринок с соответствующими аттракционами в виде стойки с тарологом, какой-то банк наймет бизнес-таролога, а потом все вернется к обычному состоянию, придет новая мода». Впрочем, добавляет эксперт, тренд на увлечение популярной психологией, в том числе в тех ее формах, которые связаны с эзотерикой, сохранится и переживет увлечение таро.
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