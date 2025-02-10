Все вокруг помешались на таро! Правда ли расклады теперь используют вместо собеседований? И как это вообще возможно в XXI веке?

«Таролог — это вам не гадалка»

«Есть случаи, когда люди с психологическим образованием практикуют таро, — рассказывает Собака.ru Айсылу Сайфуллина из клиники Open Mind. — Однако профессиональное сообщество психиатров и психологов относится к этому категорически отрицательно, поскольку смешение научных методов с ненаучными эзотерическими практиками может подрывать доверие к профессии и вводить пациентов и клиентов в заблуждение».

Между тем, как объясняет Александра Филимонова, сами тарологи зачастую стараются дистанцироваться от мистицизма. «[Работая над диссертацией], я не общалась с теми, для кого это именно магический ритуал, — рассказывает она. — Обычно они говорят, что таролог — это вам не гадалка, что современный мастер раскладов — это скорее аналитик. Он с помощью карт обращается к пространству вариантов и видит наиболее вероятный исход. Некоторые тарологи делают отсылки к понятиям из психологии (например, упоминают расклад на таро как инструмент для работы с подсознанием или отсылают к теории Юнга об архетипах)».

Также тарологи активно осваивают новые технологии — большинство сеансов проходят онлайн. «Офлайн-формат, когда человек приходит на расклад, тоже возможен, но чаще это Zoom (когда с включенной камерой, когда без) или даже текстовое общение, когда клиент отправляет свой запрос в мессенджере, а ему голосовым или текстом же рассказывают, какие карты выпали».

«Запросы при этом могут быть разные, — продолжает Филимонова, — если это предприниматели, то у них будут вопросы про бизнес, про то, принимать им деловое решение или нет».

В целом, заключает Филимонова, сами клиенты тарологов тоже далеко не всегда ищут именно потустороннего знания. «Есть люди, которые идут к тарологу даже со скепсисом, — говорит она, — но при этом есть кейсы, когда человек уже в ходе расклада меняет свое мнение. Так, среди моих информантов была девушка, которая крайне скептично относилась к эзотерике, но в итоге, после того как ей сделали расклад, сама стала тарологом».