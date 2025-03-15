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Павлу Дурову разрешили покинуть Францию

Основатель Telegram отправился Дубай. Агентство AFP сообщает, что суд позволил выехать из страны на несколько недель.

Muhammad Alimaki / Shutterstock

«Он покинул Францию ​​сегодня утром», — сообщил агентству AFP источник, знакомый с делом, добавив, что Дуров уехал с разрешения властей. Представитель Telegram отказался от комментариев журналистам. Он добавил, что компания позже выступит с заявлением.

Напомним, что в августе 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был задержан во Франции по обвинениям в соучастии в распространении детской порнографии, наркотиков и хакерских программ через его мессенджер. Ему также вменялся отказ сотрудничать с властями в расследованиях незаконной деятельности на платформе.

После более чем 80 часов содержания под стражей Дуров был освобожден под судебный надзор с залогом в размере 5 млн евро, обязательством дважды в неделю отмечаться в полиции и запретом на выезд из Франции.

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