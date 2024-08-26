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Прокуратура Франции официально назвала причину задержания Павла Дурова

Французские правоохранители обвиняют Павла Дурова в том, что тот отказывается сотрудничать с ними в вопросах расследования киберпреступлений и финансовых махинаций с использованием Telegram. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию страны.  

Muhammad Alimaki / Shutterstock

Напомним, основатель Telegram был задержан в субботу вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже прямо на выходе из своего частного самолета. Тогда СМИ сообщали о том, что Дурову может быть предъявлено обвинение в пособничестве терроризму, наркопреступлениям и отмыванию денег. Однако официальной информации до этого момента не было, французская прокуратура обещала опубликовать заявление для прессы в понедельник. 

Теперь СМИ со ссылкой на французскую полицию сообщают, что расследование в отношении Дурова ведет национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством.  Незадолго до появления этих новостей президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих соцсетях официальное заявление, в котором отверг обвинения в покушении на свободу слова и подчеркнул, что дело Дурова «ни в коем случае не политическое»

Позднее, представители прокуратуры страны сообщили, что дело в рамках которого задержали предпринимателя было открыто 8 июля. Срок его задержания истекает 28 августа. Сообщается также, что основателя Telegram допрашиваю в рамках расследования в отношении неназванного лица, подозреваемого в многочисленных киберпреступлениях. 

Согласно пресс-релизу французской прокуратуры, среди предъявленных этому лицу обвинений:

  • Управление онлайн-платформой для осуществления незаконных сделок в составе организованной преступной группы;
  • Соучастие в хранении детской порнографии;
  • Пособничество в приобретении, транспортировке, хранении и сбыте наркотиков;
  • Соучастие в мошенничестве в составе организованной преступной группы;
  • Отказ в предоставлении органам информацию и документы для прослушивания, разрешенного законом;
  • Преступный сговор с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, наказуемого лишением свободы сроком на 5 лет;
  • Незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности.

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