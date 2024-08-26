Прокуратура Франции официально назвала причину задержания Павла Дурова

Напомним, основатель Telegram был задержан в субботу вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже прямо на выходе из своего частного самолета. Тогда СМИ сообщали о том, что Дурову может быть предъявлено обвинение в пособничестве терроризму, наркопреступлениям и отмыванию денег. Однако официальной информации до этого момента не было, французская прокуратура обещала опубликовать заявление для прессы в понедельник.

Теперь СМИ со ссылкой на французскую полицию сообщают, что расследование в отношении Дурова ведет национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством. Незадолго до появления этих новостей президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих соцсетях официальное заявление, в котором отверг обвинения в покушении на свободу слова и подчеркнул, что дело Дурова «ни в коем случае не политическое».

Позднее, представители прокуратуры страны сообщили, что дело в рамках которого задержали предпринимателя было открыто 8 июля. Срок его задержания истекает 28 августа. Сообщается также, что основателя Telegram допрашиваю в рамках расследования в отношении неназванного лица, подозреваемого в многочисленных киберпреступлениях.

Согласно пресс-релизу французской прокуратуры, среди предъявленных этому лицу обвинений: