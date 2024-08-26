Прокуратура Франции официально назвала причину задержания Павла Дурова

Французские правоохранители обвиняют Павла Дурова в том, что тот отказывается сотрудничать с ними в вопросах расследования киберпреступлений и финансовых махинаций с использованием Telegram. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию страны.
Напомним, основатель Telegram был задержан в субботу вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже прямо на выходе из своего частного самолета. Тогда СМИ сообщали о том, что Дурову может быть предъявлено обвинение в пособничестве терроризму, наркопреступлениям и отмыванию денег. Однако официальной информации до этого момента не было, французская прокуратура обещала опубликовать заявление для прессы в понедельник.
Теперь СМИ со ссылкой на французскую полицию сообщают, что расследование в отношении Дурова ведет национальное подразделение по борьбе с киберпреступлениями и национальное управление по борьбе с мошенничеством. Незадолго до появления этих новостей президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своих соцсетях официальное заявление, в котором отверг обвинения в покушении на свободу слова и подчеркнул, что дело Дурова «ни в коем случае не политическое».
Позднее, представители прокуратуры страны сообщили, что дело в рамках которого задержали предпринимателя было открыто 8 июля. Срок его задержания истекает 28 августа. Сообщается также, что основателя Telegram допрашиваю в рамках расследования в отношении неназванного лица, подозреваемого в многочисленных киберпреступлениях.
Согласно пресс-релизу французской прокуратуры, среди предъявленных этому лицу обвинений:
- Управление онлайн-платформой для осуществления незаконных сделок в составе организованной преступной группы;
- Соучастие в хранении детской порнографии;
- Пособничество в приобретении, транспортировке, хранении и сбыте наркотиков;
- Соучастие в мошенничестве в составе организованной преступной группы;
- Отказ в предоставлении органам информацию и документы для прослушивания, разрешенного законом;
- Преступный сговор с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, наказуемого лишением свободы сроком на 5 лет;
- Незаконное предоставление криптографических услуг и инструментов для обеспечения конфиденциальности.
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