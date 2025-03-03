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Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима

Также с блогера и автора «Марафона желаний» взыскали 587 миллионов рублей штрафа. Блиновская полностью признала вину.

Фото: Николай Зверков для Собака.ru

«Королева марафонов» Елена Блиновская теперь в СИЗО! Как развиваются налоговые дела известных блогеров?

Решение сегодня вынес Савеловский суд Москвы — об этом сообщили РИА Новости. Елену Блиновскую приговорили к 5 годам колонии общего режима, при этом суд освободил блогера от наказания по одному из эпизодов — в связи с истечением срока давности преступления.

Суд также постановил обратить в доход государства имущество Блиновской.

Ранее прокуратура просила назначить Блиновской шесть лет колонии со штрафом в 1,5 миллиона рублей запретом на коммерческую деятельность на пять лет.

Напомним, Блиновская была задержана 27 апреля во время попытки покинуть Россию — она собиралась въехать в Белоруссию через Смоленскую область. Вечером того же дня ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств. Речь идет о более 918 миллионов рублей, 43 миллиона из которых ей удалось легализовать. Блогер перечислила их с расчетных счетов 18 подконтрольных организаций и трех ИП, использующих упрощенную систему налогообложения, благодаря чему понизила свой доход.

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