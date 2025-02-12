Россию накрыло «барометрическим ударом» — что это такое? Люди правда падают в обморок? Разбираемся!

«Петербург попал под "барометрический удар"» — такие сообщения появились днем в СМИ и Telegram-каналах. В них говорится о том, что люди массово теряют сознание, жалуются на сильную головную боль и даже на кровотечение из носа. Что такое этот «барометрический удар»? Правда ли он так страшен? И что вообще происходит с давлением в Петербурге. Отвечаем на все эти вопросы максимально понятно!
Что случилось?
Около обеда в разнообразных петербургских и федеральных медиа появились новости о том, что в городе наблюдается резкий рост атмосферного давления. В этих сообщениях (к примеру, раз, два и три) употреблялся термин «барометрический удар». Все они ссылались на один пост в Telegram-канале SHOT.
«Центральная Россия попала под "барометрический удар", — говорилось в изначальном сообщении. — Из-за резких скачков атмосферного давления увеличилось число вызовов скорой помощи. Люди теряют сознание, жалуются на сильнейшую головную боль и кровотечение из носа. А еще многие испытывают вялость и нехватку сил. Как заявляют специалисты Гидрометцентра России, высокое давление связано с влиянием мощного азиатского антициклона. Сильнее всего накрыло Москву и Подмосковье, Питер, Калугу и Владимир».
Что такое этот «барометрический удар»?
Таким термином журналисты, очевидно, обозначили резкий рост атмосферного давления, который, по их данным, наблюдался в Европейской части страны. Однако, как объясняет в беседе с Собака.ru главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сами специалисты не используют такое словосочетание.
«Нет, конечно, слово "удар" подходит к чему-то мгновенному, — объясняет Колесов, — а эти процессы происходят довольно медленно и растягиваются не на один день. Бывает, конечно, что в каких-то очень больших циклонах давление может измениться на 10–12 гектопаскалей (около 7–10 мм ртутного столба, — прим. Собака.ru), но такое бывает очень редко. Так что "барометрический удар" — это журналистский штамп».
«На данный момент в научной и медицинской литературе термина "барометрический удар" нет, — подтвердила Собака.ru кардиолог Валентина Байдина, главный врач СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, — Однако существует понятие баротравмы, то есть поражения внутренних органов при резкой смене давления, к примеру, при спуске в глубокие водоемы при занятиях дайвингом и взлете самолета. Что касается резкого скачка атмосферного давления в России, то выражение "барометрический удар" применительно к данной ситуации используется в несколько художественном ключе».
Так а сам-то скачок давления был?
В Центральной части страны (в том числе в Московском регионе, Рязанской области, Волгоградской области) действительно наблюдается повышение давления, связанное с прохождением части сибирского антициклона.
Однако рост не такой большой. Так, в Рязанской и Московской областях наблюдается давление в 770 мм ртутного столба, а в отдельных городах Волгоградской области зарегистрированы пики в 772,6 мм.
Александр Колесов
Главный синоптик Петербурга:
Вообще давление в пределах 770–780 мм высоковато, но более или менее нормально, — говорит Александр Колесов. — Для сравнения: экстремальные значения в Петербурге наблюдались в эти выходные, тогда мы фиксировали слегка за 790 мм ртутного столба. То есть в Центральной России нет даже тех показателей, которые были у нас 7–8 февраля.
А что происходит в Петербурге?
А в Петербурге давление как раз продолжает снижаться после рекорда, установленного в выходные. «Сейчас у нас 772 мм ртутного столба и пока продолжается снижение, — говорит Александр Колесов. — Сегодня ночью у нас проходит атмосферный фронт, поэтому показатели стабилизируются, а к выходным уже вернутся близко к норме».
Также Валентина Байдина из СМ-Клиники в Санкт-Петербурге призывает критически относиться к сообщениям о массовом недомогании горожан. «Во-первых, давление уже снижается. Во-вторых, тяжелых случаев нет. То, что "люди падают с кровотечениями из ушей", — преувеличения недобросовестных СМИ. Мы действительно наблюдаем рост обращений, связанных с повышением давления: носовыми кровотечениями, обмороками, трудностями с сердцем, но рост этот сравнительно небольшой», — сообщила собеседница редакции.
«А если вы действительно нехорошо себя чувствуете, то поступайте по ситуации: соблюдайте режим сна и отдыха, пейте больше воды, гуляйте и обратитесь к врачу, если ощущаете сильный дискомфорт», — добавляет Байдина.
Что будет дальше?
Как поясняет Александр Колесов, «больших скачков давления в ближайшие 10–15 дней не просматривается».
При этом главный синоптик Петербурга отмечает, что погода останется неровной. «Поле [погоды] неровное: то циклон, то антициклон, поэтому в ближайшее время общий фон атмосферного давления будет повышен, но не сильно».
А хотя бы теоретически возможен тот самый «барометрический удар»?
Как поясняет Александр Колесов, такое развитие событий скорее маловероятно. Историческим рекордом в Петербурге остается отметка 798 мм ртутного столба. Вряд ли этот показатель может быть существенно превышен.
«Скачки же бывают, но очень редко, — добавляет главный синоптик Петербурга. — Повторюсь, это возможно при очень сильных циклонах, которые приводят к наводнениям. Тогда может быть рост до 40 гектопаскалей (30 мм ртутного столба, – прим. Собака.ru) за половину суток. Тогда людям метеозависимым действительно может быть нехорошо».
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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