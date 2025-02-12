Россию накрыло «барометрическим ударом» — что это такое? Люди правда падают в обморок? Разбираемся!

Что такое этот «барометрический удар»?

Таким термином журналисты, очевидно, обозначили резкий рост атмосферного давления, который, по их данным, наблюдался в Европейской части страны. Однако, как объясняет в беседе с Собака.ru главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сами специалисты не используют такое словосочетание.

«Нет, конечно, слово "удар" подходит к чему-то мгновенному, — объясняет Колесов, — а эти процессы происходят довольно медленно и растягиваются не на один день. Бывает, конечно, что в каких-то очень больших циклонах давление может измениться на 10–12 гектопаскалей (около 7–10 мм ртутного столба, — прим. Собака.ru), но такое бывает очень редко. Так что "барометрический удар" — это журналистский штамп».

«На данный момент в научной и медицинской литературе термина "барометрический удар" нет, — подтвердила Собака.ru кардиолог Валентина Байдина, главный врач СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, — Однако существует понятие баротравмы, то есть поражения внутренних органов при резкой смене давления, к примеру, при спуске в глубокие водоемы при занятиях дайвингом и взлете самолета. Что касается резкого скачка атмосферного давления в России, то выражение "барометрический удар" применительно к данной ситуации используется в несколько художественном ключе».