Петербург накрыло рекордно высокое атмосферное давление — из-за него выходят из строя машины и отменяют рейсы. Что происходит?

В Петербурге побит исторический рекорд атмосферного давления для февраля. В пиковые моменты барометры показывали 791,5 мм ртутного столба. И хотя в начале недели показатели несколько снизились, но давление все еще остается очень высоким. Последствия погодной аномалии оказались неожиданно серьезными — в Пулково отменяли авиарейсы, а автолюбители жаловались на поломки автомобилей. Что происходит? Опасно ли это для человека? Разбираемся в материале Собака.ru.
Везде пишут, что давление установило рекорд — оно правда такое высокое?
В этом году атмосферное давление в Петербурге действительно побило исторические рекорды, причем не раз. Сначала в пятницу, 7 февраля барометры показали 1 055,1 гектопаскаля (в пересчете на более привычные единицы измерения это 791,33 мм ртутного столба). А уже в ночь на 8 февраля только что установленный рекорд был обновлен — стрелки приборов остановились в районе 1055,3 гектопаскаля (791,5 мм ртутного столба). Такого высокого давления в феврале город еще не видел.
«В последний раз нечто подобное было в феврале 2012 года, — рассказывает редакции Собака.ru главный синоптик Петербурга Александр Колесов, — но тогда давление было чуть ниже — 1054,9 гектопаскаля. То есть мы на несколько десятых, но перекрыли прошлый максимум».
Почему все это происходит?
Всему виной гигантский сибирский антициклон, который в конце прошлой недели пришел на территорию европейской части страны. «В зоне действия антициклона давление всегда достаточно высокое, — объясняет Александр Колесов, — хотя у нас оно обычно несколько ниже: 1030–1040 гектопаскалей. Давление выше отметки в 1050, все же устанавливается сравнительно редко».
По какой причине в этот раз давление поднялось настолько выше привычных значений сказать сложно, объясняет главный синоптик города. «На сегодняшний день происходит сложная ситуация, потому что сибирский антициклон объединился с западным, который пришел к нам с Атлантики, из района Великобритании и принес сравнительно теплый воздух — в итоге все воздушные массы перемешались. Кстати именно поэтому мы не видели серьезных морозов — минимальные температуры по области доходили только до -10… -15 градусов».
Однако нечто подобное раньше все же случалось?
Такое давление нельзя назвать привычным для Петербурга, но абсолютно уникальной она также не является.
Более того, подчеркивает Александр Колесов — 8 февраля был побит только февральский рекорд. В целом же в истории наблюдались даже более высокие показатели атмосферного давления. «Как-то у нас в январе фиксировалось и 1064 гектопаскаля», — приводит пример эксперт.
Почему же у этого такие последствия?
Волна аномального давления, распространившаяся по Европейской части страны неожиданно серьезно повлияло на работу техники. Так, еще 7 февраля аэропорт Пулково в своих социальных сетях сообщил, что ряд авиакомпаний вынужден корректировать расписание вылетов. Как писало издание «Эксперт» всего было отменено или перенесено порядка 90 рейсов — РБК со ссылкой на источник в одном из перевозчиков написал, что одна из самых массовых корректировок работы авиалиний из-за атмосферного давления за последние 40 лет.
Однако отмены и переносы вылетов были связаны вовсе не с тем, что самолеты физически не могут летать при давлении, превышающем 790 мм ртутного столба. Как пояснил РБК исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, ошибка была чисто технической — электроника самолетов SSJ100 (а они сегодня составляют значительную часть парка авиакомпаний в РФ) не позволяла ввести давление в 1055 гектопаскалей.
«Если не ввести точное значение давления, ряд систем самолета не сможет корректно работать, что создаст риски с точки зрения обеспечения безопасности полетов. Поэтому ряд воздушных судов, и не только "Суперджеты", [в пятницу] из "Пулково" не взлетали», — объяснял эксперт.
Проблемы возникли не только у летчиков. На технические проблемы также стали массово жаловаться владельцы китайских автомобилей (а они, по подсчетам аналитиков заняли в 2024 году около 65% рынка новых машин). Как пояснил в беседе с «Российской газетой» генеральный директор испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко все дело, опять же, в некорректной работе электроники.
Юрий Пархоменко
Генеральный директор «УслугиАвто» (в интервью «Российской газете»):
Датчик измерил атмосферное давление, в турбину было подано меньше воздуха, двигатель не смог развить мощность.
А для людей это не опасно?
Как указывают в беседах с журналистами эксперты, в первую очередь экстремально высокое атмосферное давление может сказаться на людях с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызывая обострения. Как заявила в беседе с «Российской газетой» заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Вера Ларина, в этих условиях таким людям необходимо тщательно следить за показателями артериального давления.
«Самоконтроль артериального давления, самоконтроль за симптомами, которые могут быть первыми предикторами изменения самочувствия, играет важную роль», — отметила она. Серьезных последствий для людей без хронических заболеваний такое повышение давление повлечь не должно. «Если давление в норме, и пациент принимает все препараты, но прогноз погоды нам свидетельствует о том, что сегодня высокое атмосферное давление, то, скорее всего, боль проявляется на фоне того, что меняется адаптация сосудистого русла», — добавила она.
Долго ли еще такое будет такое высокое давление?
Как поясняет Александр Колесов, давление начало снижаться еще в выходные и уже сейчас оно достигает порядка 1040 гектопаскалей. «Уже к среде–четвергу давление спадет еще сильнее, до 1030», — добавляет собеседник редакции.
Впрочем и эти показатели являются сравнительно высокими. Как ранее заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, значительного снижения показателей давления следует ожидать только к выходным.
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