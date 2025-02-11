Петербург накрыло рекордно высокое атмосферное давление — из-за него выходят из строя машины и отменяют рейсы. Что происходит?

Почему же у этого такие последствия?

Волна аномального давления, распространившаяся по Европейской части страны неожиданно серьезно повлияло на работу техники. Так, еще 7 февраля аэропорт Пулково в своих социальных сетях сообщил, что ряд авиакомпаний вынужден корректировать расписание вылетов. Как писало издание «Эксперт» всего было отменено или перенесено порядка 90 рейсов — РБК со ссылкой на источник в одном из перевозчиков написал, что одна из самых массовых корректировок работы авиалиний из-за атмосферного давления за последние 40 лет.

Однако отмены и переносы вылетов были связаны вовсе не с тем, что самолеты физически не могут летать при давлении, превышающем 790 мм ртутного столба. Как пояснил РБК исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, ошибка была чисто технической — электроника самолетов SSJ100 (а они сегодня составляют значительную часть парка авиакомпаний в РФ) не позволяла ввести давление в 1055 гектопаскалей.

«Если не ввести точное значение давления, ряд систем самолета не сможет корректно работать, что создаст риски с точки зрения обеспечения безопасности полетов. Поэтому ряд воздушных судов, и не только "Суперджеты", [в пятницу] из "Пулково" не взлетали», — объяснял эксперт.

Проблемы возникли не только у летчиков. На технические проблемы также стали массово жаловаться владельцы китайских автомобилей (а они, по подсчетам аналитиков заняли в 2024 году около 65% рынка новых машин). Как пояснил в беседе с «Российской газетой» генеральный директор испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко все дело, опять же, в некорректной работе электроники.