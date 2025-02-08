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8 февраля Петербург обновил рекорд атмосферного давления

Приборы показали значение в 1055,3 гПа (791,5 мм рт. ст.). В дальнейшем снижение атмосферного давления будет продолжаться, но очень медленно.

Ekaterina McClaud / Shutterstock.com

«Мы постоянно будем находится под антициклоном с высоким давлением. К норме 1013 гПа (760 мм рт. ст.) атмосферное давление в Санкт-Петербурге приблизится, скорее всего, только к следующим выходным дням», — написал в своих социальных сетях синоптик Александр Колесов.

Центр антициклона располагался над юго-востоком Ленинградской области. Максимальное атмосферное давление 1057 гПа (792,8 мм рт. ст.) отмечено на метеостанции Ефимовская. Утром в субботу атмосферное давление начало понижаться. В погодном центре «Фобос» прогнозируют падение температуры к выходным.

Напомним, что вчерашние показатели атмосферного давления так же были рекордными. Явление привело к сдвигу воздушных масс и стало причиной массовой отмены авиарейсов. 

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