Без возрастных ограничений: почему пенсионеры в разных странах все чаще заключают браки и партнерства?

В современном мире все чаще обсуждается кризис института брака. Однако есть как минимум одна социальная категория, интерес которой к супружеству, судя по всему, только растет — это пожилые. На протяжении последних лет в разных странах фиксируется рост количества свадеб, сыгранных теми, кто уже вышел на пенсию. В чем причины этого феномена? Насколько он окажется устойчивым? И какие у него могут быть социальные последствия. Спойлер: эксперты видят только преимущества.
«Я блокадница, много лет собирала группы блокадников и вместе с ними путешествовала по миру. Как-то раз у нас было путешествие в Болгарию, и к нашей группе присоединились несколько мужчин, в том числе Юрий Иванович Семенов. Так мы и познакомились», — рассказывает Галина Будумян редакции Собака.ru.
За три года до этого Юрий Семенов (тоже житель блокадного Ленинграда) потерял жену, с которой прожил 48 лет, Галина Будумян давно была в разводе. «Мы как-то начали встречаться, – продолжает собеседница редакции, — потом получилось так, что у Юрия Ивановича были напряженные отношения с дочерью по поводу жилья, и он переехал ко мне жить. А потом мы подали заявление в ЗАГС, и наш брак зарегистрировали — это было 14 лет назад».
С тех пор пара живет вместе, и, как уверяют супруги, их пример не единичен. «Вообще, я про много таких браков знаю, когда люди находят друг друга даже в 80 лет», — говорит Галина Будумян. Судя по всему, впечатления ее не обманывают, во всяком случае, русская версия журнала Forbes и газета «Вечерняя Москва» в своих недавних материалах утверждают: россияне пенсионного возраста все чаще создают новые семьи.
От Урала до Ла Манша
В начале 2024-го начальница управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова сообщила, что за минувший год ее подчиненные расписали 5137 пар старше 50 лет. В 2022-м в регионе было официально оформлено 4990 таких союзов (то есть примерно на 3% меньше).
Конечно, подобное изменение могло быть обусловлено случайностью. Говорить о тенденции, опираясь только на такую скудную информацию, было бы неверно — для этого нужна общенациональная статистика за много лет. Для России таких данных найти не удалось (не ссылаются на них и журналисты). Однако сведения есть для других стран, и они подтверждают: интерес пожилых к браку растет, причем в разных странах.
Так, в 2019 году издание «Телеграф» писало о том, что в Латвии резко выросло количество браков, заключенных пожилыми людьми. «Хотя общее количество заключенных браков в прошлом году по сравнению с 2017-м упало на 0,7%, при этом в 1,7 раза выросло число браков, заключенных людьми старшего возраста, — отмечали журналисты. — В прошлом году в брак вступили 1054 мужчин и 791 женщина в возрасте старше 60 лет. Из всех вступивших в брак 7,1% составили люди старшего поколения. Для сравнения: в 2015 году пожилые люди составляли 3,8% общего количества вступивших в брак».
Еще более глобальную статистику в 2017 году опубликовала Национальная служба статистики Великобритании. В публикации ведомства говорилось: «за 10 лет число невест и женихов в возрасте от 65 лет выросло на 46%: с 7468 в 2004 году до 10937 в 2014 году».
Судя по всему, тенденция продолжает набирать обороты (хотя может принимать и немного другие формы в зависимости от конкретной страны). Так, в 2021 году журнал Time опубликовал текст, в котором отмечалось, что хотя число повторных браков среди американцев старше 50 лет оставалось стабильным с 2000 до 2020 года, число романтических партнерств выросло более чем в 4 раза.
Стереотипы, над которыми смеются
«Это действительно глобальный тренд», — говорит в беседе с редакцией Собака.ru доцент Департамента психологии НИУ ВШЭ Наталья Антонова. По ее словам, стремление все большего числа людей пенсионного возраста обзавестись романтическими партнерами является отражением общей тенденции на пересмотр возрастных границ.
Этому способствует сразу несколько факторов, полагает собеседница редакции. Во-первых, сами люди все больше внимания уделяют своему здоровью, лучше питаются и, как следствие, дольше сохраняют активный образ жизни. Во-вторых, сказываются усилия государственных и благотворительных программ по созданию условий для активной старости. Наконец, в-третьих, меняется само общество, в котором живут эти люди, а также представления о «должном» в том или ином возрасте.
Наталья Антонова
Доцент Департамента психологии НИУ ВШЭ:
Если раньше 55 лет считались преклонным возрастом, временем, когда уже не к чему стремиться и надо заботиться о внуках, то теперь у многих и внуков-то еще нет. Стереотипы меньше довлеют над людьми, особенно в городах. Да, они еще сохраняются, в частности в рекламе, нацеленной на людей 50+, но сами эти люди над ней смеются.
С этим согласна и социолог Юлия Байер, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге. «Мы видим общую тенденцию продления молодости, — говорит она, — а молодость подразумевает романтические отношения, в том числе сексуальную активность». Кроме того, добавляет эксперт, важную роль играет смена общественных представлений относительно семьи и отношений. «Сегодняшние представления о моногамии предполагают, что у вас один партнер не на всю жизнь, а в течение определенного периода», — говорит она.
Это подтверждается, в том числе и тем, что помимо роста числа браков, среди пожилых людей увеличивается и количество разводов. «К примеру, когда семейная пара вырастила детей, и ей, что называется, не о чем больше дружить, то партнеры либо переизобретают свои отношения, либо расходятся и вступают в новые, повышая тем самым качество своей жизни», — заключает Юлия Байер.
Жажда жизни
«Точно могу сказать, [не будь брака с Юрием Ивановичем], мне сегодня было бы очень плохо, — говорит в беседе с Собака.ru Галина Будумян. — Мы поддерживаем друг друга, театр посещаем, часто ходим на встречи. Это поддерживает жажду жизни. Вот, даже если мне не очень хорошо, тем не менее мы берем друг друга за руку и идем гулять. Одна бы я не пошла…».
Также, говорит собеседница редакции, брак делает ее более независимой. «К примеру, у меня сейчас здоровье подкачало, — говорит она, — если бы не мой муж, Юрий Иванович, мне бы пришлось напрягать дочку, внука. Слава богу, я этого не делаю».
Как полагает Наталья Антонова, этот мотив очень важен для людей старших возрастов. «По моим наблюдениям, многие люди зрелого возраста стремятся к самостоятельности», — говорит она. Соответственно, тот факт, что романтические отношения позволяют ее поддержать, становится еще одним важным стимулом для их создания.
«Я считаю, что это классная тенденция, которая будет набирать обороты, — говорит в беседе с Собака.ru Юлия Байер. — Пожилые пары поддерживают друг друга. Это не только снимает часть нагрузки с социальных служб, это реально повышает качество жизни, снижает уровень депрессии, алкоголизма и самоубийств от одиночества среди пожилых людей. Люди перестают бояться старости, а это все ведет к увеличению продолжительности жизни. В общем, с социальной точки зрения я вижу одни плюсы».
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