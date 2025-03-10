Без возрастных ограничений: почему пенсионеры в разных странах все чаще заключают браки и партнерства?

«Я блокадница, много лет собирала группы блокадников и вместе с ними путешествовала по миру. Как-то раз у нас было путешествие в Болгарию, и к нашей группе присоединились несколько мужчин, в том числе Юрий Иванович Семенов. Так мы и познакомились», — рассказывает Галина Будумян редакции Собака.ru.

За три года до этого Юрий Семенов (тоже житель блокадного Ленинграда) потерял жену, с которой прожил 48 лет, Галина Будумян давно была в разводе. «Мы как-то начали встречаться, – продолжает собеседница редакции, — потом получилось так, что у Юрия Ивановича были напряженные отношения с дочерью по поводу жилья, и он переехал ко мне жить. А потом мы подали заявление в ЗАГС, и наш брак зарегистрировали — это было 14 лет назад».

С тех пор пара живет вместе, и, как уверяют супруги, их пример не единичен. «Вообще, я про много таких браков знаю, когда люди находят друг друга даже в 80 лет», — говорит Галина Будумян. Судя по всему, впечатления ее не обманывают, во всяком случае, русская версия журнала Forbes и газета «Вечерняя Москва» в своих недавних материалах утверждают: россияне пенсионного возраста все чаще создают новые семьи.