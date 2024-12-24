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«Вайб», «сигма» и «квадробер»: названы самые популярные слова 2024 года

Этим рейтингом поделилась компания по мониторингу и анализу СМИ и соцсетей «Медиалогия».

Pixel-Shot / Shutterstock

Лидером списка стало слово «вайб», означающее общее настроение или атмосферу. За год оно появилось более чем в 5,7 миллионах сообщений. Следом за ним с 4 миллионами упоминаний «сигма» — так называют независимого и самодостаточного мужчину. Замыкает тройку «квадробер» — термин, описывающий представителей молодежной субкультуры, имитирующих поведение животных, с результатом в 2,7 миллиона упоминаний. Исследование проводилось с 1 января по 22 декабря 2024 года. При составлении списка учитывались новые слова, а также термины, которые получили дополнительные значения и продемонстрировали рост популярности более чем на 100% по сравнению с прошлым годом.

В десятке популярнейших также:

  • «капибара» (2,2 млн сообщений) — животное, популярное в соцсетях из-за нового поколения популярных актеров, похожих на грызунов: Глена Пауэлла, Джоша О'Коннора, Майка Фейста и других;
  • «скуф» (1,7 млн) — неопрятный и неуспешный мужчина средних лет;
  • «тапать/тапалка» (1,6 млн) — термин из геймерского сленга, описывающее нажатие на экран;
  • «инсайт» (1,4 млн) — внезапное озарение;
  • «докс» (872 тыс.) — публикация частной информации без согласия;
  • «пикми» (773 тыс.) — человек, стремящийся привлечь внимание и одобрение;
  • «нормис» (532 тыс.) — человек, далекий от субкультур и мемов, ведущий обычную жизнь.

Напомним, «Яндекс» ранее назвал самые популярные неологизмы у россиян в 2024 году. Во многом они повторяют рейтинг «Медиалогии». «Вайб», «скуф» и «нормис» также вошли в топ самых распространенных выражений года по версии портала «Грамота.ру».

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