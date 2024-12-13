«Нормис» или «скуф»? «Яндекс» назвал самые популярные неологизмы у россиян в 2024 году

Лидерами 2024 года стали следующие неологизмы:

«Докс» — поиск и использование конфиденциальной информации для шантажа.

«Воненизм» — тренд на минимализм, здоровый образ жизни и самодостаточность, вдохновленный образом южнокорейской певицы Чан Вонен.

«Скуф» — мужчины старше 30 лет, которые не следят за собой, избегают спорта и предпочитают вредную еду.

«Пикми» — девушка, стремящаяся завоевать внимание противоположного пола.

«Нормис» — обычный, ничем не примечательный человек.

Кроме того, «Яндекс» представил ретроспективу самых популярных неологизмов с 2015 года. Например, в почти 10 лет назад россиян интересовали такие слова, как «кек», «крафтовый», «панчлайн» и «дрипка». Почувствовали себя старым? В 2019 году в топе оказались «фудпорн», «глэмпинг» и «симп», а в 2023-м году — «сплитовать», «подкрадули» и «сватнуть».