«Нормис» или «скуф»? «Яндекс» назвал самые популярные неологизмы у россиян в 2024 году

В исследовании рассматривались обезличенные запросы пользователей с фразами «что такое», «что это» и «что значит». В итоговый список попали слова, интерес к которым вырос как минимум в пять раз по сравнению с предыдущим годом.
Лидерами 2024 года стали следующие неологизмы:
- «Докс» — поиск и использование конфиденциальной информации для шантажа.
- «Воненизм» — тренд на минимализм, здоровый образ жизни и самодостаточность, вдохновленный образом южнокорейской певицы Чан Вонен.
- «Скуф» — мужчины старше 30 лет, которые не следят за собой, избегают спорта и предпочитают вредную еду.
- «Пикми» — девушка, стремящаяся завоевать внимание противоположного пола.
- «Нормис» — обычный, ничем не примечательный человек.
Кроме того, «Яндекс» представил ретроспективу самых популярных неологизмов с 2015 года. Например, в почти 10 лет назад россиян интересовали такие слова, как «кек», «крафтовый», «панчлайн» и «дрипка». Почувствовали себя старым? В 2019 году в топе оказались «фудпорн», «глэмпинг» и «симп», а в 2023-м году — «сплитовать», «подкрадули» и «сватнуть».
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