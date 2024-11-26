«Вайб» стало словом 2024 года по версии «Грамота.ру»

Самое популярное слово года по версии интернет-портала «Грамота.ру» «вайб» означает «логически необъяснимое эмоциональное состояние, возникающее при общении с кем-либо, контакте с чем-либо; атмосфера, настроение, создаваемое каким-либо местом». Слово набрало 256 голосов среди 400 экспертов-филологов со всей страны. Следом идет «скуф» с охватом в 229 голосов. Также как и победитель, это термин разговорной речи, «обозначает мужчин в возрасте за 35 лет, которые выглядят не очень опрятно, работают на низкооплачиваемой и бесперспективной работе». Тройку лидеров с 124 голосами замыкает эвфемизм «прилет» — «попадание одиночного артиллерийского снаряда, ракеты или барражирующего боеприпаса».

«Пришедшее в русский язык из зарубежных соцсетей слово получило широкое распространение, в том числе через производные от него слова и выражения, например, «вайбовый», «повайбить», — отмечают в «Грамоте.ру».

Основной список из 120 слов был получен в результате опросов на портале и в социальных сетях Грамоты, анализа большого массива источников, в том числе СМИ. Слова прошли фильтрацию по формальным основаниям, и был сформирован лонг-лист из 40 слов.

Напомним, ранее в этом месяце Институт русского языка выбрал свое слово года — «Пушкин». В Британии слово года тоже связано с личностью. По версии словаря Collins, им стало «brat» — слово, успех которого закрепился после выхода альбома певицы Charli XCX. А словарь Cambridge отдал предпочтение термину «манифестировать» — «участвовать, заявлять, представлять» или «использовать визуализацию и аффирмации, чтобы представить достижение желаемого и повысить вероятность его осуществления».