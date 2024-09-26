Норвегия стала первой страной в мире, где число электромобилей превысило количество машин на бензине. Возможно ли такое в РФ?

В середине сентября 2024 года число электромобилей в Норвегии впервые превысило количество машин, работающих на бензине. В масштабах целой страны такого раньше не случалось! Сейчас там насчитывается 754,3 тысячи автомобилей с электроприводом, это примерно на 400 штук больше, чем личных транспортных средств, потребляющих бензин. Власти страны назвали случившееся «исторической вехой, которую мало кто мог спрогнозировать еще десять лет назад». Возможно ли повторить это достижение в России? Или суровый климат и слабое развитие инфраструктуры делают такую перспективу невозможной? Об этом в комментарии для Собака.ru рассуждают транспортный проектировщик, главный инженер проектов Лаборатории гидропланирования Илья Резников, а также создатель первого российского электрического грузовика Илья Рашкин.
Электрический транспорт в Норвегии развивается достаточно давно. В свое время мне доводилось бывать в этой стране, и я убедился в этом своими глазами. Равно как и в том, что это, скажем так, политически ангажированная история. Или, если хотите, это сознательный выбор властей и общества.
Страна приложила много усилий, чтобы увеличить количество электромобилей. Их покупку всячески стимулируют; ведется пропаганда этого вида транспорта, который называют самым «зеленым»; в обществе постоянно говорят, что использовать машину с электроприводом — это хорошо и правильно.
Конечно, подобные усилия предпринимаются в разных государствах, но именно здесь идеология встретилась с экономикой. За счет большого распространения горных гидроэлектростанций страна располагает большим количеством относительно дешевой по европейским меркам электроэнергии. Именно поэтому Норвегия стала первой страной, которая смогла реализовать этот идеологический и привлекательный, учитывая сегодняшнее внимание к климату, проект.
Встает вопрос, возможно ли этот успех повторить, скажем, в России? Ну, как мы знаем, «Россия — страна возможностей». Здесь возможно все что угодно… только надо ответить на два вопроса: сколько за это надо заплатить, и кто это будет делать. Мы прекрасно знаем, что если что-то очень нужно государству, то оно старается этого достичь. В том числе, перекладывая необходимые траты на население.
Если кто не помнит, мы уже два десятилетия поддерживаем российский автопром повышенными пошлинами на подержанные иномарки. Любой человек, желающий ввезти старый автомобиль в Россию, должен переплатить фактически в два раза. С этим уже давно никто не спорит, а многие, вероятно, об этом просто забыли. Так что у меня нет сомнений, что если по какой-то причине правительство задастся целью достичь того, чтобы электрические автомобили превзошли по своему количеству бензиновые, то это будет реализовано.
Конечно, мне тут могут возразить, мол, у нас есть холодные регионы — та же Якутия. Но, во-первых, там и машины с двигателем внутреннего сгорания не ездят зимой без дополнительной подготовки: двойные стекла, дополнительные отопители, теплые гаражи. Конечно, к электромобилям такие новшества еще никто не применял, но я уверен, что это возможно. Повторюсь, вопрос в том, кто за это будет платить.
Во-вторых, у нас большая страна и необязательно какое-то новшество раскатывать сразу на все регионы. Ну да, в Якутске и Магадане, возможно, электромобилей не будет, зато в Европейской части страны, на Кавказе и даже на Урале и в Южной Сибири они могут широко распространиться. В конце концов климат Петербурга, Карелии, Мурманской области не радикально отличается от скандинавского. Норвегия тоже, между прочим, северная страна.
Поэтому куда более интересным мне представляется вопрос — а нужно ли это на самом деле? С моей точки зрения, это очень большой вопрос (за который, конечно, меня вполне могут сегодня побить). Если мы посмотрим правде в глаза, то электротранспорт экологичен довольно условно. Электроэнергия всегда берется откуда-то. Одно дело, когда, как в Норвегии, она генерируется множеством горных гидроэлектростанций, другое — когда, как в России, больше 10% ее вырабатывается при сжигании угля. И есть ещё проблема производства и утилизации аккумуляторных батарей, вопросы строительства линий электропередач, и так далее.
Так что главное преимущество электромобилей не в том, что они ничего не выбрасывают. Плюс этого вида транспорта в том, что выбросы происходят не там, где машина непосредственно находится. Это очень актуально для больших городов (поэтому многие из них совершенно справедливо стимулируют жителей покупать автомобили на электрической тяге). Но тут кроется своя проблема.
Дело в том, что оптимальное время для зарядки электромобиля — ночь. Если значительная часть населения у вас живет в своих домах, как в Норвегии (еще один залог успеха этой страны в деле распространения электрокаров), то проблем нет никаких. Человек просто ставит в гараже розетку для медленной зарядки. Но, что делать, в мегаполисе, где значительная часть людей не пользуется даже специально оборудованными парковками и паркингами, оставляя машины во дворе? Есть, конечно, истории с быстрыми зарядками, но они отчасти портят аккумуляторы и не особо удобны водителям.
Все это вовсе не значит, что проблемы качества воздуха в города не нужно решать. Но все же важно помнить, что Москва и Петербург — города с крупнейшими автопарками страны, находятся далеко не на последних местах в плане загрязнения воздуха. Труднее всего с экологией в городах с устаревшими грязными производствами — возможно именно эту проблему и нужно решать в первую очередь?
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что я противник электромобилей. Но это не совсем так — просто для меня все еще есть вопрос, стоит ли тратить такие государственные или общественные средства на внедрение этой технологии, ради самой технологии. Ведь электромобили по-прежнему развиваются в основном за счет субсидий.
Если в какой-то момент электромобили в своей эксплуатации и производстве станут дешевле машин с двигателем внутреннего сгорания, то они вытеснят последние сами. Без всяких затрат со стороны бюджета — рынок все сделает сам. И поскольку технологии постоянно развиваются, то этот момент, вполне возможно, не за горами.
Илья Рашкин
Генеральный директор ООО «ЭМ Рус» (создатель и производитель первого российского электрогрузомобиля EVM PRO):
Начнем с того, что Норвегия занимает 67-е место по территории, а ее население всего 5,5 млн человек. Кроме того, это страна с очень «зеленой» энергетикой, в которой гидроэлектростанции генерируют чуть ли не 100% электроэнергии. Все это сделало Норвегию идеальным кандидатом для такого достижения.
В России ситуация радикально отличается - наша территория первая в мире и несравнима с Норвегией. И это важно в нашем разговоре – электромобили пока имеют ограничения по дальности хода. Кроме того, в нашей стране дешевое по мировым меркам топливо. Так что в ближайшей перспективе вряд ли произойдет полное вытеснение автомобилей с ДВС электрическими в масштабах страны. Замена существенного процента – да, но не тотальное вытеснение.
И в крупных городах, таких как Москва, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород этот тренд уже виден. Думаю, в ближайшие 5–7 лет мы придем к тому, что электромобили будут занимать десятки процентов автопарка крупных мегаполисов. На Дальнем Востоке, который испытывает большое влияние японского автопрома, уже сейчас одна из самых популярных моделей — электромобиль Nissan Leaf.
Конечно, в удаленных регионах доля электротранспорта меньше. Важный сдерживающий фактор - отсутствие зарядной инфраструктуры. Если Москва помимо федеральной программы сама субсидирует строительство зарядных станций, то в других регионах, не являющихся к тому же пилотными для программы развития электротранспорта, этот процесс идет медленнее. Возникает проблема курицы и яйца — бизнес не хочет вкладываться в инфраструктуру, потому что в городе нет электромобилей, а автовладельцы не покупают машины с электроприводом, потому что нет зарядных станций. Но эта проблема прямо сейчас активно решается как на федеральном уровне, так и на региональных.
Непреодолимых же технических препятствий нет вообще. Да, у нас есть холодные регионы, которые, как традиционно считается, не подходят для внедрения электротранспорта. Но, во-первых, в таких регионах живет сравнительно небольшой процент населения, а во-вторых, некоторые современные электромобили на литиевых батареях демонстрируют едва ли не большую устойчивость к экстремальным холодам, чем машины на ДВС, которые просто не заводятся в таких условиях.
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