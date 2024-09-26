Норвегия стала первой страной в мире, где число электромобилей превысило количество машин на бензине. Возможно ли такое в РФ?

Встает вопрос, возможно ли этот успех повторить, скажем, в России? Ну, как мы знаем, «Россия — страна возможностей». Здесь возможно все что угодно… только надо ответить на два вопроса: сколько за это надо заплатить, и кто это будет делать. Мы прекрасно знаем, что если что-то очень нужно государству, то оно старается этого достичь. В том числе, перекладывая необходимые траты на население.

Если кто не помнит, мы уже два десятилетия поддерживаем российский автопром повышенными пошлинами на подержанные иномарки. Любой человек, желающий ввезти старый автомобиль в Россию, должен переплатить фактически в два раза. С этим уже давно никто не спорит, а многие, вероятно, об этом просто забыли. Так что у меня нет сомнений, что если по какой-то причине правительство задастся целью достичь того, чтобы электрические автомобили превзошли по своему количеству бензиновые, то это будет реализовано.

Конечно, мне тут могут возразить, мол, у нас есть холодные регионы — та же Якутия. Но, во-первых, там и машины с двигателем внутреннего сгорания не ездят зимой без дополнительной подготовки: двойные стекла, дополнительные отопители, теплые гаражи. Конечно, к электромобилям такие новшества еще никто не применял, но я уверен, что это возможно. Повторюсь, вопрос в том, кто за это будет платить.

Во-вторых, у нас большая страна и необязательно какое-то новшество раскатывать сразу на все регионы. Ну да, в Якутске и Магадане, возможно, электромобилей не будет, зато в Европейской части страны, на Кавказе и даже на Урале и в Южной Сибири они могут широко распространиться. В конце концов климат Петербурга, Карелии, Мурманской области не радикально отличается от скандинавского. Норвегия тоже, между прочим, северная страна.