Оксфордский словарь назвал слово 2024 года. И это выражение brain rot

Оксфордский словарь выбрал слово этого года — это «brain rot». Издательство Oxford University Press выбрало его в результате открытого голосования, в котором приняли участие более 37 тысяч человек со всего мира. За этот год употребление слова возросло на 230%.

«„Brain rot“ определяется как „предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно рассматриваемое как результат чрезмерного потребления [онлайн-контента низкого качества]“»

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь прокомментировал: «Слово-победитель прошлого года, “rizz”, стало интересным примером того, как язык всё чаще формируется, изменяется и распространяется в онлайн-сообществах.

Напомним, ранее лингвисты портала «Грамота.ру» выбрали словом года «вайб» — «настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации». Институт русского языка имени Пушкина выбрал главным словом-2024 «Пушкина». В Британии слово года тоже связано с личностью. По версии словаря Collins, им стало «brat» — слово, успех которого закрепился после выхода альбома певицы Charli XCX. А словарь Cambridge отдал предпочтение термину «манифестировать» — «участвовать, заявлять, представлять» или «использовать визуализацию и аффирмации, чтобы представить достижение желаемого и повысить вероятность его осуществления».