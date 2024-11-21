Институт русского языка выбрал слово 2024 года. Это — «Пушкин»!

Государственный институт русского языка имени Пушкина выбрал слово 2024 года — об этом сообщили в «Тасс». По аналитическим данным статистика поисковых запросов показывает постоянно растущий интерес к личности поэта.

«Сегодня Пушкин — полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству», — комментирует и.о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.

Акция проводится Институтом Пушкина ежегодно с 2018 года для выявления общественных настроений и интересов, духа времени, фиксирования ключевых слов и выражений прошедшего года. Слово года выбирается в несколько этапов: по всенародному голосованию, через анализ текстов СМИ и интернет-запросов.

Напомним, ранее словарь Collins назвал словом года «brat». Официально оно означает «невоспитанного или непослушного ребенка, который раздражает своим поведением». Но успех одноименного альбома Charli XCX закрепил за словом новое поп-культурное значение.