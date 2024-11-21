18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Институт русского языка выбрал слово 2024 года. Это — «Пушкин»!

Также в топе списка «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

Yura Borisov / Shutterstock

Государственный институт русского языка имени Пушкина выбрал слово 2024 года — об этом сообщили в «Тасс». По аналитическим данным статистика поисковых запросов показывает постоянно растущий интерес к личности поэта. 

«Сегодня Пушкин — полномасштабный символ русской культуры. В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству», — комментирует и.о. ректора Института Пушкина Никита Гусев.

Акция проводится Институтом Пушкина ежегодно с 2018 года для выявления общественных настроений и интересов, духа времени, фиксирования ключевых слов и выражений прошедшего года. Слово года выбирается в несколько этапов: по всенародному голосованию, через анализ текстов СМИ и интернет-запросов.

Напомним, ранее словарь Collins назвал словом года «brat». Официально оно означает «невоспитанного или непослушного ребенка, который раздражает своим поведением». Но успех одноименного альбома Charli XCX закрепил за словом новое поп-культурное значение. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: