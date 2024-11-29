«Прошлая была хорошая, но позапрошлая была лучше»: как конкуренция магазинов, интернет и усталость меняют «черную пятницу»

Почти 90% россиян готовы потратить от 50 тысяч рублей в эту «черную пятницу», во всяком случае, об этом говорит исследование Почта Банка, результаты которого опубликовали «Известия» в день старта распродажи. При этом удивительным образом 91% участников того же опроса заявили, что не ждут знаменитую акцию, и лишь 9% планируют траты на последние дни ноября.

Публикации в других СМИ выглядят более однозначными — так, еще 18 ноября «КоммерсантЪ» написал о прогнозе «Т-Кассы» (сервис эквайринга Т-Банка). Согласно данным сервиса, продажи в ходе акции этого года могут вырасти всего на 4% (против 12% в прошлом году).

В свою очередь РБК еще 2 ноября опубликовал результаты исследования сервиса SuperJob, говорящие о том, что три четверти россиян не верят в скидки на «черную пятницу», считая их маркетинговой уловкой. Как результат— разочаровываются в акции и эксперты: «Если в 2016–2017 годах мы наблюдали прирост трафика в день скидок в два раза, то сейчас это максимум 15–20%», — констатирует в беседе с профильным изданием Retailer директор по маркетингу Central Properties (занимается управлением коммерческой недвижимостью) Александра Бартель.