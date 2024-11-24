18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Black Friday — 2024! Где брать мастхэвы сезона (и не только этого) по супер-скидкам?

Хотя «Черная пятница», кажется, идет уже весь ноябрь, каноничный суперсейл наступит только 29 ноября. Бережем силы (и деньги) и готовимся к дню X заранее — специально для этого собрали для вас мегагид по скидкам главных брендов, чьи вещи отработают не один сезон и не станут печальным напоминанием о стихийном фэшн-трипе. 

Autentiments

Топ Autentiments, 19 900 руб. 11 940 руб.

Топ Autentiments, 19 900 руб. 11 940 руб. 

Юбка Autentiments, 27 900 руб. 16 740 руб.

Юбка Autentiments, 27 900 руб. 16 740 руб.

Худи Autentiments, 21 500 руб. 12 900 руб.

Худи Autentiments, 21 500 руб. 12 900 руб.

В черно-пятничную гонку врываются спецы по феминному минимализму Autentiments — до 29 ноября отдают cо скидками до 40% снова модные велютровые костюмы, плечистые пиджаки, пудрово-розовые (важный тренд сезона!) двойки и море базы: футболки с V-образным вырезом, мини-сарафаны, oversize-джинсы и приталенные рубашки. 

Homies

Тапки Homies, 28 000 руб. (до скидки)
Архивы пресс-служб

Тапки Homies, 28 000 руб. (до скидки)

Cамый модный российский бренд обуви Homies (их «хомисы» носят Оксана Рим, Наталья Гольденберг и Маша Попова!) приготовил промокод BLACKHOM: по нему до 1 декабря все тапки в черном цвете отдают со скидкой 10%. Плюс до конца осени на любой сертификат до 50 тысяч рублей действует скидка 20% (им получится воспользоваться с 1 января 2025 года).

MIUZ Diamonds

Колье MIUZ Diamonds, 999 000 руб. 549 450 руб.

Колье MIUZ Diamonds, 999 000 руб. 549 450 руб.

Кольцо MIUZ Diamonds, 469 900 руб. 258 445 руб.

Кольцо MIUZ Diamonds, 469 900 руб. 258 445 руб.

Закупаемся желтыми бриллиантами, турмалинами параиба, изумрудами, топазами и сапфирами со скидками до 60% (в условиях ювелирного шопинга это возможность сэкономить 200 000, а то и все 2 000 000 рублей!). Времени зависнуть на 612 (!) страницах с сейл-товарами осталось не так много — до 28 ноября. 

Poison Drop

Браслет Alexis Bittar, Poison Drop, 41 600 руб. (до скидки)

Браслет Alexis Bittar, Poison Drop, 41 600 руб. (до скидки) 

Колье Anissa Kermiche, Poison Drop, 69 900 руб. (до скидки)

Колье Anissa Kermiche, Poison Drop, 69 900 руб. (до скидки) 

К таким скидкам (аж до 70%) стоит подойти со всей серьезностью: готовимся заранее — обновляем избранное и выбираем подарки (или намекаем на них). А узнать, что будет на сейле с 28 ноября по 1 декабря, можно прямо сейчас на главной странице сайта или приложения. 

P.Y.E

Очки P.Y.E x Fakoshima, 17 500 руб. 14 000 руб.
Архивы пресс-служб

Очки P.Y.E x Fakoshima, 17 500 руб. 14 000 руб.

Очки P.Y.E x Avgvst, 15 500 руб. 12 400 руб.
Архивы пресс-служб

Очки P.Y.E x Avgvst, 15 500 руб. 12 400 руб.

У рок-звезд петербургской оптики P.Y.E тоже стартовал черно-пятничный суперсейл (аж до 2 декабря!) — абсолютно все авангардные оправы (например, в металлике и трендово-анималистичные!) и солнечнозащитные очки отдают со скидкой 20%. 

Imakebags

Сумка Imakebags, 51 900 руб. (до скидки)

Сумка Imakebags, 51 900 руб. (до скидки)

Сумка Imakebags, 31 900 руб. (до скидки)

Сумка Imakebags, 31 900 руб. (до скидки)

Сумочные мастера Imakebags готовятся к своей первой Черной пятнице, которая стартует в конце недели. Будем охотиться за пятнистыми и полосатыми Wild, колдовскими Witch Bag и другими любимыми Seva — и не забываем следить за обновлениями в тг-канале фаундера Ксении Лапшовой (подписчики не только узнают первыми о начале распродажи, но и получат подарок-сюрприз). 

Only me

Экошуба Only me, 38 980 руб. 33 133 руб.

Экошуба Only me, 38 980 руб. 33 133 руб.

Экошуба Only me, 42 980 руб. 34 384 руб.

Экошуба Only me, 42 980 руб. 34 384 руб.

Экошуба Only me, 28 980 руб. 27 531 руб.

Экошуба Only me, 28 980 руб. 27 531 руб.

Не обольщаемся плюсовым ноябрем и не проходим мимо мехов. В том числе «зеленых» — главные по экомеху Only me анонсировали Green Friday со скидками до 65%. Из плюсов искусственных шуб — неограниченная цветовая палитра (от фуксии до небесно-голубого и винного) и море вариантов меха (даже леопардовый, только не по цене студии в Парглово!), а по функционалу ничем не отличаются от натуральных — выдерживают до -25. 

JENЁK

Сумка JENЁK, 56 000 руб.

Сумка JENЁK, 56 000 руб.

Обвес-зеркальце JENЁK, 12 000 руб.

Обвес-зеркальце JENЁK, 12 000 руб.

Сумка JENЁK, 39 000 руб.

Сумка JENЁK, 39 000 руб.

Фаундер Женя Петрова задумала сейл не простой, а секретный — для доступа к списку женьков со скидками, подписывайтесь на e-mail-рассылку на сайте бренда. Sale-лист тоже, как понимаете, тайный, но мечтаем увидеть хобо-новинки 10Everyday, металлик-зеркальца и алые кисеты-бестселлеры. 

Walk of Shame

Кардиган Walk of Shame, 22 000 руб. (до скидки)

Кардиган Walk of Shame, 22 000 руб. (до скидки) 

Брюки Walk of Shame, 28 000 руб. (до скидки)

Брюки Walk of Shame, 28 000 руб. (до скидки) 

Пуховик Walk of Shame, 43 000 руб. (до скидки)

Пуховик Walk of Shame, 43 000 руб. (до скидки)

Гранд-сейл не начался, а наша корзина в WOS уже трещит по швам: батякорный алый кардиган на молнии, асимметричный топ из bubble gum атласа, вязаная худи и brat-пуховик (все это нам надо!). Для предновогодних вечеринок планируем отхватить пайеточную юбку в паре с потертой гранж-майкой или полосатой рубашкой. А чтобы не пропустить начало веселья, подписываемся на e-mail-рассылку. 

Misa Bags

Сумка Misa Bags, 44 900 руб. (до скидки)

Сумка Misa Bags, 44 900 руб. (до скидки)

Сумка Misa Bags, 37 500 руб. (до скидки)

Сумка Misa Bags, 37 500 руб. (до скидки)

Сумка Misa Bags, 59 900 руб. (до скидки)

Сумка Misa Bags, 59 900 руб. (до скидки)

К Черной пятнице сумочные локалы Misa Bags подготовили акцию — с 23 по 30 ноября при покупке двух сумок дарят скидку 20%. Присматриваем красную плетенку Vale для себя, а джинсовую Oups забираем в подарок подруге на Новый год (при желании обе можно оставить под собственной елкой!). 

Osome2some

Жакет Osome2some, 39 400 руб. 33 490 руб. Юбка Osome2some, 22 800 руб. 18 240 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Osome2some, 39 400 руб. 33 490 руб.

Юбка Osome2some, 22 800 руб. 18 240 руб.

Сумка Osome2some, 17 800 руб. 15 130 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Osome2some, 17 800 руб. 15 130 руб.

Петербургские амбассадоры готик-кэжуала до 1 декабря раздают свои фэшн-хиты за полцены. Готовимся к походу на новогоднего «Щелкунчика» в Мариинку и собираем остромодный лук при помощи приталенного жакета, макси-юбки из полупрозрачного шифона и мрачно-праздничного кисета из черного бархата (тренд!).

Arny Praht

Сумка Arny Praht, 10 900 руб. 8 720 руб.

Сумка Arny Praht, 10 900 руб. 8 720 руб.

Сумка Arny Praht, 8 500 руб. 6 800 руб.

Сумка Arny Praht, 8 500 руб. 6 800 руб.

Сумка Arny Praht, 10 500 руб. 8 400 руб.

Сумка Arny Praht, 10 500 руб. 8 400 руб.

Сейл у устойчивых bag-артизанов Arny Praht: отдают минималистичные багеты Unblock и ретрофутуристичные Bowie, мегашопперы Melt и кросс-боди-сердечки Crush со скидкой 20% по промокоду EARLY_FRIDAY до 28 ноября. Плюс можно успеть забрать гремящие сумочные обвесы, украшения и даже сервировочные плейсматы и подстаканники из экокожи. 

Viva la Vika

Колье Mya Bay, Viva la Vika, 11 020 руб. (до скидки)

Колье Mya Bay, Viva la Vika, 11 020 руб. (до скидки)

Моносерьга Mer's, Viva la Vika, 11 220 руб. (до скидки)

Моносерьга Mer's, Viva la Vika, 11 220 руб. (до скидки)

Старт охоты на цацки — 28 ноября. Успеваем отхватить на вау-сейле (до 1 декабря) инфантильные моносерьги-ключики Mer's, псевдовинтажные колье и кольца Celeste Starre и бестселлеры Viva la Vika — браслеты-мантры со скидками от 20% до 60%.

Belle you

Майка Belle you, 3 999 руб. 2 799 руб.

Майка Belle you, 3 999 руб. 2 799 руб.

Брюки Belle you, 6 999 руб. 4 899 руб.

Брюки Belle you, 6 999 руб. 4 899 руб.

Трусы Belle you, 1 399 руб. 629 руб.

Трусы Belle you, 1 399 руб. 629 руб.

Гуру спортивно-домашнего гардероба Belle you объявили скидки до 60% до конца ноября — за время сейл-марафона легко урвать бесшовные комплекты, пижамы из ажурного трикотажа, айтемы из коллаборации с художницей Машей Руденко и легинсы со штрипками, которые можно носить далеко за пределами йога-классов.

Petra

Халат Petra, 39 600 руб. 31 680 руб.

Халат Petra, 39 600 руб. 31 680 руб.

Бюстгалтер Petra, 8 200 руб. 6 560 руб.

Бюстгалтер Petra, 8 200 руб. 6 560 руб.

Сорочка Petra, 7 600 руб. 6 080 руб.

Сорочка Petra, 7 600 руб. 6 080 руб.

Флористические кружева Enigme, пятнистая сетка Kitty и шелка Fytó — в будуарных кладовых Petra скидки 20% на все черного цвета. Записываем в вишлист макси-платье с перьевой отделкой Madame Butterfly (пригодится на предновогодней party-карусели в тандеме с акцентными лодочками и металлик-сумкой), атласное кимоно Yu и базовый прозрачный сет Basic Black. 

Sanchy

Пальто Sanchy, 58 000 руб. 43 500 руб.

Пальто Sanchy, 58 000 руб. 43 500 руб.

Жакет Sanchy, 40 000 руб. 28 000 руб.

Жакет Sanchy, 40 000 руб. 28 000 руб.

Сумка Sanchy, 30 000 руб. 21 000 руб.

Сумка Sanchy, 30 000 руб. 21 000 руб.

В главных ролях черно-пятничного сейла — шерстяные ретродвойки с юбкой-карандаш Aleksevna, образцовый пижамкорный сет Daisy и пальто-бестселлер с меховым воротничком Annushka (уже есть в гардеробе главной фэшн-мамы года Марии Червоткиной). 

Studio 29

Жакет Studio 29, 21 890 руб. 12 900 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Studio 29, 21 890 руб. 12 900 руб.

Платье Studio 29, 14 190 руб. 7 990 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Studio 29, 14 190 руб. 7 990 руб.

Косуха Studio 29, 27 390 руб. 11 990 руб.
Архивы пресс-служб

Косуха Studio 29, 27 390 руб. 11 990 руб.

Команда Studio 29 во главе с фэшн-инфлюэнсером Татьяной Фомичевой объявила суперсейл до 1 декабря: например, отдают со скидкой 65% ромкорные жакеты в трендовом оттенке bubble gum, утепленные бомберы (альтернатива гигапуховикам и пушистым шубам во время снегодождя) и нарядные платья-халтеры (пригодятся для праздничного лука). 

aim clo

Свитер aim clo, 6450 руб. 5160 руб.
Архивы пресс-служб

Свитер aim clo, 6450 руб. 5160 руб.

Рубашка aim clo, 5950 руб. 1785 руб.
Архивы пресс-служб

Рубашка aim clo, 5950 руб. 1785 руб.

Кардиган aim clo, 6950 руб. 5560 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган aim clo, 6950 руб. 5560 руб.

В черно-пятничном сейле участвуют новосибирские мастера трикотажа aim clo, которые до конца ноября отдают за полцены культовый зип-свитер в остромодном электрик-оттенке (носим с офискорными брюками или вельветом!), базовые кроп-рубашки (для мэтча с макси-юбкой в клетку!) и преппи-кардиганы.

Mellow

Кимоно Mellow, 13 900 pуб. 5 560 pуб.
Архивы пресс-служб

Кимоно Mellow, 13 900 pуб. 5 560 pуб.

Футболка Mellow, 16 900 pуб. 11 830 pуб.
Архивы пресс-служб

Футболка Mellow, 16 900 pуб. 11 830 pуб.

Юбка Mellow, 19 000 pуб. 17 100 pуб.
Архивы пресс-служб

Юбка Mellow, 19 000 pуб. 17 100 pуб.

До 28 ноября у мастеров кэжуал-минимализма Mellow скидки от 15% до 50% на вещи из летней и осенней коллекции: берем жемчужное кимоно с бахромой и юбки на запах, а костюмные брюки миксуем с вязаными рубашками. Плюс на сейл попала спортивная линейка — джоггеры, лонги и шорты.

Free Age

Свитер Free Age, 29 200 руб. 20 440 руб.

Свитер Free Age, 29 200 руб. 20 440 руб.

Кардиган Free Age, 86 000 руб. 60 200 руб.

Кардиган Free Age, 86 000 руб. 60 200 руб.

Юбка Free Age, 54 000 руб. 37 800 руб.

Юбка Free Age, 54 000 руб. 37 800 руб.

До 30 ноября у вязальщиков Free Age скидки 30% на все — от водолазок из мягкой шерсти и поло из полупрозрачной вискозы до трендовых гетр (пригодятся для миумиувских комбо со слингбэками, хлопковыми комбинациями и олимпийками). При покупке не забывайте указать промокод — BIGF30. 

No One

Ботинки Principe di Bologna, No One, 59 990 руб. 47 990 руб.

Ботинки Principe di Bologna, No One, 59 990 руб. 47 990 руб.

Сумка Diesel, No One, 82 490 руб. 65 990 руб.

Сумка Diesel, No One, 82 490 руб. 65 990 руб.

Ботильоны Principe di Bologna, No One, 46 490 руб. 37 190 руб.

Ботильоны Principe di Bologna, No One, 46 490 руб. 37 190 руб.

Забираем осенне-зимние новинки со скидками до 30% в мультибрендовом бутике No One. Наш выбор — ультрамодные хайкеры и ботильоны на танкетке (снова тренд — с подачи Alaia и Courreges) Principe di Bologna, хаки-челси Pantanetti и сумка-хит Diesel в оттенке ультрамариновый металлик. 

Very Neat

Лонгслив Very Neat, 3 450 руб. 2 932,5 руб.

Лонгслив Very Neat, 3 450 руб. 2 932,5 руб.

Брюки Very Neat, 9 150 руб. 7 777,5 руб.

Брюки Very Neat, 9 150 руб. 7 777,5 руб.

У Very Neat праздник (и скидки) в честь Всемирного дня шопинга перетек в масштабную распродажу: с 29 ноября по 1 декабря действует скидка 15% на всю коллекцию бренда, в том числе — лаконичные двойки из шерсти, базовые футболки и лонгсливы, трикотажные брюки-клеш и кардиганы в трендовом шоколадном оттенке. 

Galerie46

Книга Hermès: Heavenly Days, Galerie46, 6 200 руб. 4 960 руб.

Книга Hermès: Heavenly Days, Galerie46, 6 200 руб. 4 960 руб.

Плед Ralph Lauren Home, Galerie46, 51 300 руб. 43 605 руб.

Плед Ralph Lauren Home, Galerie46, 51 300 руб. 43 605 руб.

Фляга Ralph Lauren Home, Galerie46, 35 000 руб. 28 000 руб.

Фляга Ralph Lauren Home, Galerie46, 35 000 руб. 28 000 руб.

Мегаскидки в обители всех интерьерных гиков — повод задуматься о подарках заранее и не запрыгивать в последний вагон (читай: пытать удачу в ближайшем ТЦ). Здесь есть все — от лаконичных бокалов для мартини и увесистых пледов с косами до арт-орешков (что? да!), антикварных блюд для сервировки мяса XIX века и икорниц из перламутра. Поэтому запасайтесь терпением, чтобы не класть в корзину каждую вторую вещь, и успевайте забрать эксклюзивные предметы по ценам affordable luxury. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: