Black Friday — 2024! Где брать мастхэвы сезона (и не только этого) по супер-скидкам?

Хотя «Черная пятница», кажется, идет уже весь ноябрь, каноничный суперсейл наступит только 29 ноября. Бережем силы (и деньги) и готовимся к дню X заранее — специально для этого собрали для вас мегагид по скидкам главных брендов, чьи вещи отработают не один сезон и не станут печальным напоминанием о стихийном фэшн-трипе.
Autentiments
В черно-пятничную гонку врываются спецы по феминному минимализму Autentiments — до 29 ноября отдают cо скидками до 40% снова модные велютровые костюмы, плечистые пиджаки, пудрово-розовые (важный тренд сезона!) двойки и море базы: футболки с V-образным вырезом, мини-сарафаны, oversize-джинсы и приталенные рубашки.
Homies
Cамый модный российский бренд обуви Homies (их «хомисы» носят Оксана Рим, Наталья Гольденберг и Маша Попова!) приготовил промокод BLACKHOM: по нему до 1 декабря все тапки в черном цвете отдают со скидкой 10%. Плюс до конца осени на любой сертификат до 50 тысяч рублей действует скидка 20% (им получится воспользоваться с 1 января 2025 года).
MIUZ Diamonds
Закупаемся желтыми бриллиантами, турмалинами параиба, изумрудами, топазами и сапфирами со скидками до 60% (в условиях ювелирного шопинга это возможность сэкономить 200 000, а то и все 2 000 000 рублей!). Времени зависнуть на 612 (!) страницах с сейл-товарами осталось не так много — до 28 ноября.
Poison Drop
К таким скидкам (аж до 70%) стоит подойти со всей серьезностью: готовимся заранее — обновляем избранное и выбираем подарки (или намекаем на них). А узнать, что будет на сейле с 28 ноября по 1 декабря, можно прямо сейчас на главной странице сайта или приложения.
P.Y.E
У рок-звезд петербургской оптики P.Y.E тоже стартовал черно-пятничный суперсейл (аж до 2 декабря!) — абсолютно все авангардные оправы (например, в металлике и трендово-анималистичные!) и солнечнозащитные очки отдают со скидкой 20%.
Imakebags
Сумочные мастера Imakebags готовятся к своей первой Черной пятнице, которая стартует в конце недели. Будем охотиться за пятнистыми и полосатыми Wild, колдовскими Witch Bag и другими любимыми Seva — и не забываем следить за обновлениями в тг-канале фаундера Ксении Лапшовой (подписчики не только узнают первыми о начале распродажи, но и получат подарок-сюрприз).
Only me
Не обольщаемся плюсовым ноябрем и не проходим мимо мехов. В том числе «зеленых» — главные по экомеху Only me анонсировали Green Friday со скидками до 65%. Из плюсов искусственных шуб — неограниченная цветовая палитра (от фуксии до небесно-голубого и винного) и море вариантов меха (даже леопардовый, только не по цене студии в Парглово!), а по функционалу ничем не отличаются от натуральных — выдерживают до -25.
JENЁK
Фаундер Женя Петрова задумала сейл не простой, а секретный — для доступа к списку женьков со скидками, подписывайтесь на e-mail-рассылку на сайте бренда. Sale-лист тоже, как понимаете, тайный, но мечтаем увидеть хобо-новинки 10Everyday, металлик-зеркальца и алые кисеты-бестселлеры.
Walk of Shame
Гранд-сейл не начался, а наша корзина в WOS уже трещит по швам: батякорный алый кардиган на молнии, асимметричный топ из bubble gum атласа, вязаная худи и brat-пуховик (все это нам надо!). Для предновогодних вечеринок планируем отхватить пайеточную юбку в паре с потертой гранж-майкой или полосатой рубашкой. А чтобы не пропустить начало веселья, подписываемся на e-mail-рассылку.
Misa Bags
К Черной пятнице сумочные локалы Misa Bags подготовили акцию — с 23 по 30 ноября при покупке двух сумок дарят скидку 20%. Присматриваем красную плетенку Vale для себя, а джинсовую Oups забираем в подарок подруге на Новый год (при желании обе можно оставить под собственной елкой!).
Osome2some
Петербургские амбассадоры готик-кэжуала до 1 декабря раздают свои фэшн-хиты за полцены. Готовимся к походу на новогоднего «Щелкунчика» в Мариинку и собираем остромодный лук при помощи приталенного жакета, макси-юбки из полупрозрачного шифона и мрачно-праздничного кисета из черного бархата (тренд!).
Arny Praht
Сейл у устойчивых bag-артизанов Arny Praht: отдают минималистичные багеты Unblock и ретрофутуристичные Bowie, мегашопперы Melt и кросс-боди-сердечки Crush со скидкой 20% по промокоду EARLY_FRIDAY до 28 ноября. Плюс можно успеть забрать гремящие сумочные обвесы, украшения и даже сервировочные плейсматы и подстаканники из экокожи.
Viva la Vika
Старт охоты на цацки — 28 ноября. Успеваем отхватить на вау-сейле (до 1 декабря) инфантильные моносерьги-ключики Mer's, псевдовинтажные колье и кольца Celeste Starre и бестселлеры Viva la Vika — браслеты-мантры со скидками от 20% до 60%.
Belle you
Гуру спортивно-домашнего гардероба Belle you объявили скидки до 60% до конца ноября — за время сейл-марафона легко урвать бесшовные комплекты, пижамы из ажурного трикотажа, айтемы из коллаборации с художницей Машей Руденко и легинсы со штрипками, которые можно носить далеко за пределами йога-классов.
Petra
Флористические кружева Enigme, пятнистая сетка Kitty и шелка Fytó — в будуарных кладовых Petra скидки 20% на все черного цвета. Записываем в вишлист макси-платье с перьевой отделкой Madame Butterfly (пригодится на предновогодней party-карусели в тандеме с акцентными лодочками и металлик-сумкой), атласное кимоно Yu и базовый прозрачный сет Basic Black.
Sanchy
В главных ролях черно-пятничного сейла — шерстяные ретродвойки с юбкой-карандаш Aleksevna, образцовый пижамкорный сет Daisy и пальто-бестселлер с меховым воротничком Annushka (уже есть в гардеробе главной фэшн-мамы года Марии Червоткиной).
Studio 29
Команда Studio 29 во главе с фэшн-инфлюэнсером Татьяной Фомичевой объявила суперсейл до 1 декабря: например, отдают со скидкой 65% ромкорные жакеты в трендовом оттенке bubble gum, утепленные бомберы (альтернатива гигапуховикам и пушистым шубам во время снегодождя) и нарядные платья-халтеры (пригодятся для праздничного лука).
aim clo
В черно-пятничном сейле участвуют новосибирские мастера трикотажа aim clo, которые до конца ноября отдают за полцены культовый зип-свитер в остромодном электрик-оттенке (носим с офискорными брюками или вельветом!), базовые кроп-рубашки (для мэтча с макси-юбкой в клетку!) и преппи-кардиганы.
Mellow
До 28 ноября у мастеров кэжуал-минимализма Mellow скидки от 15% до 50% на вещи из летней и осенней коллекции: берем жемчужное кимоно с бахромой и юбки на запах, а костюмные брюки миксуем с вязаными рубашками. Плюс на сейл попала спортивная линейка — джоггеры, лонги и шорты.
Free Age
До 30 ноября у вязальщиков Free Age скидки 30% на все — от водолазок из мягкой шерсти и поло из полупрозрачной вискозы до трендовых гетр (пригодятся для миумиувских комбо со слингбэками, хлопковыми комбинациями и олимпийками). При покупке не забывайте указать промокод — BIGF30.
No One
Забираем осенне-зимние новинки со скидками до 30% в мультибрендовом бутике No One. Наш выбор — ультрамодные хайкеры и ботильоны на танкетке (снова тренд — с подачи Alaia и Courreges) Principe di Bologna, хаки-челси Pantanetti и сумка-хит Diesel в оттенке ультрамариновый металлик.
Very Neat
У Very Neat праздник (и скидки) в честь Всемирного дня шопинга перетек в масштабную распродажу: с 29 ноября по 1 декабря действует скидка 15% на всю коллекцию бренда, в том числе — лаконичные двойки из шерсти, базовые футболки и лонгсливы, трикотажные брюки-клеш и кардиганы в трендовом шоколадном оттенке.
Galerie46
Мегаскидки в обители всех интерьерных гиков — повод задуматься о подарках заранее и не запрыгивать в последний вагон (читай: пытать удачу в ближайшем ТЦ). Здесь есть все — от лаконичных бокалов для мартини и увесистых пледов с косами до арт-орешков (что? да!), антикварных блюд для сервировки мяса XIX века и икорниц из перламутра. Поэтому запасайтесь терпением, чтобы не класть в корзину каждую вторую вещь, и успевайте забрать эксклюзивные предметы по ценам affordable luxury.
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