Британский словарь Collins назвал слово 2024 года. Оно связано с музыкой Charli XCX и излучает уверенность

Ошеломительный успех летнего поп-альбома певицы, который за считанные дни стал виральным по всему миру, поменял оригинальное определение слова.
Charli XCX
Официально «brat» все еще означает «невоспитанного или непослушного ребенка, который раздражает своим поведением». Однако после маркетингового успеха и культурного взрыва альбома brat британской певицы Charli XCX слово закрепилось в другом значении. Теперь это «уверенный, независимый и гедонистический». По мнению самой певицы, слово обозначает «того, кто немного небрежен, любит веселиться, может ляпнуть что-то глупое, чувствует себя уверенно, а потом может и расклеиться, но продолжает тусить».
«Во многом вдохновленное альбомом Charli XCX, слово brat стало одним из самых обсуждаемых в 2024 году. Brat — это больше, чем успешный альбом, это культурное явление, нашедшее отклик по всему миру, а “brat summer” стало целым эстетическим движением и образом жизни», — сообщили представители словаря.
Какие еще слова могли стать главными в 2024 году?
- brainrot (буквально «разложение мозга») – неспособность ясно мыслись, вызванная чрезмерным потреблением некачественного онлайн-контента;
- anti-tourism — противодействие крупномасштабному туризму;
- looksmaxxing («улучшение») — попытка максимизировать привлекательность чьей-либо внешности.
Напомним, в 2023 году Collins назвал аббревиатуру AI (искусственный интеллект) словом года.
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