Британский словарь Collins назвал слово 2024 года. Оно связано с музыкой Charli XCX и излучает уверенность

Официально «brat» все еще означает «невоспитанного или непослушного ребенка, который раздражает своим поведением». Однако после маркетингового успеха и культурного взрыва альбома brat британской певицы Charli XCX слово закрепилось в другом значении. Теперь это «уверенный, независимый и гедонистический». По мнению самой певицы, слово обозначает «того, кто немного небрежен, любит веселиться, может ляпнуть что-то глупое, чувствует себя уверенно, а потом может и расклеиться, но продолжает тусить».

«Во многом вдохновленное альбомом Charli XCX, слово brat стало одним из самых обсуждаемых в 2024 году. Brat — это больше, чем успешный альбом, это культурное явление, нашедшее отклик по всему миру, а “brat summer” стало целым эстетическим движением и образом жизни», — сообщили представители словаря.

Какие еще слова могли стать главными в 2024 году?

brainrot (буквально «разложение мозга») – неспособность ясно мыслись, вызванная чрезмерным потреблением некачественного онлайн-контента;

anti-tourism — противодействие крупномасштабному туризму;

looksmaxxing («улучшение») — попытка максимизировать привлекательность чьей-либо внешности.

Напомним, в 2023 году Collins назвал аббревиатуру AI (искусственный интеллект) словом года.