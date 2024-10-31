Фонд борьбы с лейкемией проведет благотворительный фестиваль «Самое время жить» — с книжным маркетом, паблик-токами и выступлением постхора Attaque de Panique

Фестиваль «Самое время жить», который пройдет 9 ноября в Московском рынке, приурочен к 10-летию фонда борьбы с лейкемией. Целый день посетителей будет ждать научно-популярный лекторий, в рамках которого расскажут про осознанную благотворительность, милосердие в искусстве, о важности коммуникации и мифах о донорстве. Среди спикеров — генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян, психолог Наталья Керре, искусствовед Юлия Страйста-Бурлак, исследователь современной философии Макс Неаполитанский и другие. Попасть на лекции можно в свободном порядке, зарегестрировавшись.

Второй этаж Московского рынка на день станет площадкой для благотворительного маркета. Свои книги представят Ad Marginem, «Поляндрия», «Во весь голос» и издательская группа «Альпина». Также можно будет купить товары локальных петербургских брендов, в том числе винил от Washing Machine, тиражную графику от художницы Chermanteeva, украшения от Doroteya Jewelry и Need.ob.