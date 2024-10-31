18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Фонд борьбы с лейкемией проведет благотворительный фестиваль «Самое время жить» — с книжным маркетом, паблик-токами и выступлением постхора Attaque de Panique

Собранные средства передадут на срочное лечение взрослых с заболеваниями системы крови.

Фотография предоставлена пресс-службой Московского рынка

Фестиваль «Самое время жить», который пройдет 9 ноября в Московском рынке, приурочен к 10-летию фонда борьбы с лейкемией. Целый день посетителей будет ждать научно-популярный лекторий, в рамках которого расскажут про осознанную благотворительность, милосердие в искусстве, о важности коммуникации и мифах о донорстве. Среди спикеров — генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян, психолог Наталья Керре, искусствовед Юлия Страйста-Бурлак, исследователь современной философии Макс Неаполитанский и другие. Попасть на лекции можно в свободном порядке, зарегестрировавшись

Второй этаж Московского рынка на день станет площадкой для благотворительного маркета. Свои книги представят Ad Marginem, «Поляндрия», «Во весь голос» и издательская группа «Альпина». Также можно будет купить товары локальных петербургских брендов, в том числе винил от Washing Machine, тиражную графику от художницы Chermanteeva, украшения от Doroteya Jewelry и Need.ob.

Собака.ru
Фотограф: Анастасия Большакова

Вечером заиграет музыка — любительский хор Дома Радио «Большой Распев» исполнит программу Voices of the Soul, в которой русские народные песни «Во сыром бору тропина», «⁠Ах вы, сени, мои сени» соединяться в современной обработке с голливудскими хитами. После — чтение писем проекта «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского. Завершит фестивальную программу  выступление концептуального постхора Attaque de Panique.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: