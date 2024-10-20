18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Спрос на товары для квадробики вырос в 49 раз

На маркетплейсах продажи выросли на 4800% в штуках и на 4700% в объеме. Активное число продаж зафиксировали в мае этого года.

Как подсчитали в сервисе аналитики маркетплейсов MPGO, сейчас на Wildberries представлены 1218 товаров с упоминанием «квадроберов» и 14 905 с упоминанием «квадробики», об этом пишут «Ведомости». Чаще всего это «карнавальные костюмы», аксессуары, перчатки, митенки, гетры и ободки. По другим маркетплейсам таких данных нет.

По оценке аналитиков, самыми продаваемыми стали перчатки, наборы для квадробики и маски, а еще «парфюм по квадробике». Кроме того, пользователи часто ищут корм для квадроберов, но администрация маркетплейса снимает его с витрины, если у продавца нет «соответствующих документов».

Ранее мы писали о том, что в Госдуме хотят запретить «пропаганду квадроберства». Новомодное увлечение называют «пропагандой деструктивной идеологии».

Квадроберы — это субкультура, которая переживает в последние месяцы  взлет популярности. С марта число запросов с ее названием в «Яндексе» выросло в десятки раз, достигнув почти 700 тысяч в месяц! Массовое увлечение (прежде всего детей) квадробикой уже не первый месяц вызывает споры в российском обществе.Еще сильнее дискуссия разгорелась в сентябре после того, как певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера прямо на сцене (позднее за ребенка вступились Егор Крид и Екатерина Мизулина). В чем суть нового тренда? Почему многие воспринимают его как угрозу? И насколько это оправданно — в материале Собака.ru

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: