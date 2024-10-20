Спрос на товары для квадробики вырос в 49 раз

Как подсчитали в сервисе аналитики маркетплейсов MPGO, сейчас на Wildberries представлены 1218 товаров с упоминанием «квадроберов» и 14 905 с упоминанием «квадробики», об этом пишут «Ведомости». Чаще всего это «карнавальные костюмы», аксессуары, перчатки, митенки, гетры и ободки. По другим маркетплейсам таких данных нет.

По оценке аналитиков, самыми продаваемыми стали перчатки, наборы для квадробики и маски, а еще «парфюм по квадробике». Кроме того, пользователи часто ищут корм для квадроберов, но администрация маркетплейса снимает его с витрины, если у продавца нет «соответствующих документов».

Ранее мы писали о том, что в Госдуме хотят запретить «пропаганду квадроберства». Новомодное увлечение называют «пропагандой деструктивной идеологии».

Квадроберы — это субкультура, которая переживает в последние месяцы взлет популярности. С марта число запросов с ее названием в «Яндексе» выросло в десятки раз, достигнув почти 700 тысяч в месяц! Массовое увлечение (прежде всего детей) квадробикой уже не первый месяц вызывает споры в российском обществе.Еще сильнее дискуссия разгорелась в сентябре после того, как певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера прямо на сцене (позднее за ребенка вступились Егор Крид и Екатерина Мизулина). В чем суть нового тренда? Почему многие воспринимают его как угрозу? И насколько это оправданно — в материале Собака.ru