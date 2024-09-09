Самый спорный тренд последнего времени! Кто такие квадроберы? Почему дети подражают животным? Опасно ли это?

«Квадроберы — направление, пришедшее к нам с Запада, где, к сожалению, с каждым годом все сильнее разлагается общество. Квадроберы — это когда люди надевают на себя хвосты и маски кошек, передвигаются на четвереньках; шипят, мяукают, пристают к собакам, кусаются; могут быть агрессивными», — такие слова певица Mia Boyka произнесла 7 сентября в эфире радио Like FM. При этом она добавила, что это «аморальное поведение».

С самого начала сентября артистка находится в центре скандала, произошедшего после ее выступления в ямало-ненецком городе Надым. Там на концерте 1 сентября на сцену вывели маленькую девочку в маске кошки. «Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила Бойко. Узнав, что девочка именно квадробер, певица поинтересовалась у зала: «кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Услышав неоднозначную реакцию зала, звезда поинтересовалась у ребенка: «Но ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?»