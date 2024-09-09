Самый спорный тренд последнего времени! Кто такие квадроберы? Почему дети подражают животным? Опасно ли это?

Квадроберы — это субкультура, которая переживает в последние месяцы взлет популярности. С марта число запросов с ее названием в «Яндексе» выросло в десятки раз, достигнув почти 700 тысяч в месяц! Массовое увлечение (прежде всего детей) квадробикой уже не первый месяц вызывает споры в российском обществе. Еще сильнее дискуссия разгорелась в сентябре после того, как певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера прямо на сцене (позднее за ребенка вступились Егор Крид и Екатерина Мизулина). В чем суть нового тренда? Почему многие воспринимают его как угрозу? И насколько это оправданно?
«Квадроберы — направление, пришедшее к нам с Запада, где, к сожалению, с каждым годом все сильнее разлагается общество. Квадроберы — это когда люди надевают на себя хвосты и маски кошек, передвигаются на четвереньках; шипят, мяукают, пристают к собакам, кусаются; могут быть агрессивными», — такие слова певица Mia Boyka произнесла 7 сентября в эфире радио Like FM. При этом она добавила, что это «аморальное поведение».
С самого начала сентября артистка находится в центре скандала, произошедшего после ее выступления в ямало-ненецком городе Надым. Там на концерте 1 сентября на сцену вывели маленькую девочку в маске кошки. «Ты у нас котенок или квадробер, не дай бог?» — спросила Бойко. Узнав, что девочка именно квадробер, певица поинтересовалась у зала: «кто-нибудь еще это поддерживает из вас?» Услышав неоднозначную реакцию зала, звезда поинтересовалась у ребенка: «Но ты же человек, ты же красивая девочка. Зачем тебе быть кошкой?»
Через несколько дней мать девочки заявила Telegram-каналу Shot, что ребенок боится выходить на улицу после пережитого публичного унижения. За юную слушательницу публично вступился певец Егор Крид, а глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, даже заявила, что пожаловалась на Mia Boyka в прокуратуру.
Впрочем, споры о квадроберах родились не в сентябре — быстрый рост популярности этого тренда начался еще в марте 2024 года. Во всяком случае, если верить статистике сервиса «Яндекс Вордстат», согласно которому именно с этого месяца число запросов со словом «квадробер» начало резко расти. С этого времени новый тренд постоянно вызывает споры о том, не опасен ли он и не стоит ли его запретить?
Кто такие квадроберы?
Сегодня квадроберы — субкультура и тренд в соцсетях. Его последователи (в основном дети и младшие подростки) надевают маски животных, крепят на одежду искусственные хвосты и подражают повадкам выбранных зверей.
Сформировалось это явление из спортивного увлечения — квадробики, предположительно зародившейся в Японии в 2000-е годы. Ее адепты выполняли спортивные упражнения в зале и даже бегали на четвереньках. Так, в 2008 году спринтер Кеничи Ито пробежал стометровку на руках и ногах всего за 18,58 секунды. С тех пор Ито, получивший прозвище «человек-обезьяна», не раз обновлял свое достижение (в 2020-м дистанция покорилась ему уже за 15,71 секунды).
В начале 2020-х годов число людей, подражающих повадкам животных, стало расти. Более того, это стало модным трендом в TikTok. Первоначально их сравнивали с субкультурой фурри (людьми, которые косплеят животных из мультфильмов и книг), однако затем стало ясно, что новый тренд нечто иное. Теперь подростки якобы именно идентифицировали себя с теми или иными животными (во всяком случае, они делали это на видео в соцсетях), подражали их поведению и находили у себя те или иные черты «звериного» характера.
Об этом тренде в западных соцсетях (к примеру, на Reddit и популярном сервисе вопросов и ответов Quora) заговорили в 2023 году. А в 2024-м о нем стали писать и западные СМИ. Впрочем, там никто не называет последователей этого тренда «квадроберами». В английском языке для обозначения этой субкультуры используется термин Therians (от английского theria — зверь). Также в этом году тренд стал активно обсуждаться в России.
Почему квадробика стала популярной?
Как полагает психотерапевт центров W Clinic и «Все мы дети» Ирина Матвеева, детей может привлекать в квадробике сразу несколько аспектов.
- Во-первых, принадлежность к сообществу и возможность общаться с «такими же, как ты». «Это способ почувствовать принадлежность к большой группе с общими увлечениями и интересами, — говорит она в беседе с Собака.ru. — Поддержка от других, которая помогает детям и подросткам, особенно в период, когда самооценка может быть очень неустойчива. Раньше было деление на другие субкультуры — эмо, панки, рокеры, хиппи т.д., — и квадробика очередная из субкультур».
- Во-вторых, самая простая потребность в игре. «Квадробика — это способ наиграться, — поясняет Матвеева. — Реализовать потребности, которые до этого приходилось сдерживать. Или в результате каких-либо обстоятельств реализовать не получалось».
- В-третьих, подростки в 8–13 лет активно ищут себя и свою самоидентификацию. По мнению собеседницы редакции, подражание зверю на камеру вполне может быть частью этого процесса. «Кто-то коротко обрезает волосы, кто-то кардинально меняет стиль в одежде и поведении, а кто-то увлекается квадробикой. Это нормально, у каждого человека свой путь к пониманию себя», — резюмирует Матвеева.
Почему тогда квадробику хотят запретить?
Практически сразу после резкого подъема популярности квадроберов в рунете стали появляться голоса, критикующие это увлечение. Так, еще в апреле 2024 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу одной из пользовательниц, которая рассказала, что девочка-квадробер подошла к ней прямо на улице и стала кусать. Впрочем, уже через несколько часов Мизулина опубликовала еще один пост, в котором осудила призывы избивать последователей нового тренда.
В апреле уполномоченная по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец заявила, что родители требуют запрета новой субкультуры. «Важно понять грань, за которой кончается игра и начинается отклонение и угроза психологической безопасности ребенка», — приводило ее слова издание MSK1.ru. Позднее она же рассказала «Известиям» о запросе в Росдетство с просьбой оценить новое увлечение.
В мае 2023 года детский психиатр и психотерапевт Антонина Перекрестова в интервью РБК заявила, что квадробика, по ее мнению, не способствует развитию интеллекта. «Есть опасность в причинах, вызывающих такое поведение. Побегать в маске в парке ребенку до девяти лет — вполне нормально, но проводить в масках животных свободное время детям старшего возраста, объединяясь в группу, — уже девиация», — заявила она.
«Чем опасно квадроберство? Уходом от реальности, — настаивает в беседе с Собака.ru Дмитрий Балашов, заведующий сектором психологического сопровождения Президентской академии в Санкт-Петербурге, — Потерей времени на движение вперед. Отставанием в развитии, стойким нарушением социализации, скатыванием в бесчеловечность: а что, мы же звери, нам можно! Здесь же – скрытые, порой неосознаваемые протесты против тревожной реальности. Здесь же – скрытые, порой неосознаваемые протесты против тревожной реальности. Вы мне "Движение Первых"? А у меня лапки…. Кому это выгодно? Тем, кто заинтересован в торможении нашего развития, в буквальном смысле. Кому важно, чтобы дети росли инфантилами, были асоциальными, истероидными, некритичными к реальности».
То есть квадробика может быть опасна?
Как объяснила в беседе с Собака.ru Ирина Матвеева из центров W Clinic и «Все мы дети», в самом по себе подражании животным ничего предосудительного нет.
Хотя в отдельных случаях занятие квадробикой действительно свидетельствует о психологических проблемах ребенка или взрослого. Так, уход в данное хобби (как и в любое другое, будь то классический спорт или рисование) может говорить о наличии психологической травмы, с которой человек не может справиться и вытесняет ее из своей жизни новым делом.
«Кроме того, редко (!), но все же бывают случаи, когда подобное поведение может говорить о наличии психического расстройства у ребенка, — добавляет Матвеева. — Спектр расстройств может быть разным — это и шизофренический спектр, и расстройство идентичности, психотические состояния». По ее словам, насторожиться следует, если родители и близкие люди замечают, что:
- Увлечение занимает всю социальную жизнь ребенка, при этом квадробер не учитывает культурные и социальные рамки своего поведения;
- Ребенок не разделяет реальность и увлечение. «Важно: в норме ребенок должен понимать, что он копирует поведение животных, притворяется ими, — поясняет Матвеева. — Если же ребенок не понимает, что в реальности он не собака, то это повод обратиться на прием к специалисту»;
- Квадробер полностью изолируется от реальности;
- Увлечение мешает ребенку выстраивать отношения с другими детьми.
А в остальных случаях это нормально?
Как настаивает Ирина Матвеева, в подавляющем большинстве случаев квадробика — всего лишь хобби, которое не должно давать поводов для беспокойства. «Для детей от 3 до 8-10 лет подобные игры оказывают позитивное влияние на развитие физических, эмоциональных и социальных сторон личности (в отличие от буллинга, который наносит большой вред детской психике!). Для подростков — это общность в социальном плане, общие интересы и увлечения», — говорит собеседница редакции.
«Для взрослых людей квадробика может так же являться очередным увлечением. Если квадробика не занимает "всю жизнь", не мешает в социальной и профессиональной сферах жизни. Не мешает выстраиванию межличностных взаимоотношений, то в этом нет ничего плохого. Можно рассматривать это как "клуб по интересам" (кто-то смотрит фильмы, увлекается вселенной Гарри Поттера, Властелином Колец и аниме, а кто-то занимается квадробикой)», — заключает собеседница редакции.
Ирина Матвеева
Психотерапевт центров W Clinic и «Все мы дети»:
Важно понимать, что в увлечении квадробикой и другими субкультурами (фурри, теариантропы и др. модные увлечения среди детей и подростков) нет ничего предосудительного. Это не влияет на социальное, эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка. Если это увлечение остается в рамках ролевой игры, самоидентификации и самовыражения. Важно не отвергать ребенка, поддерживать его, обсуждать с ним его увлечение. Но и также обращать внимание на эмоциональное состояние ребенка, его мотивацию к данному увлечению. Для того чтобы в случае сложностей вовремя оказать ребенку поддержку и помощь.
Текст: Константин Крылов, Дарья Скаянская
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