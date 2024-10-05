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Общество

В Госдуме хотят запретить «пропаганду квадроберства»

В российском парламенте разрабатывают законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии», в которую включили детское новомодное увлечение. 

«Разрабатываю законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства. Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», —  цитирует первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову РИА «Новости».

По мнению депутата, ребенок с кошачьими ушами и хвостом — не преступник, а «жертва пропаганды», но отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике. «Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — пояснила она.

Квадроберы — это субкультура, которая переживает в последние месяцы  взлет популярности. С марта число запросов с ее названием в «Яндексе» выросло в десятки раз, достигнув почти 700 тысяч в месяц! Массовое увлечение (прежде всего детей) квадробикой уже не первый месяц вызывает споры в российском обществе.Еще сильнее дискуссия разгорелась в сентябре после того, как певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера прямо на сцене (позднее за ребенка вступились Егор Крид и Екатерина Мизулина). В чем суть нового тренда? Почему многие воспринимают его как угрозу? И насколько это оправданно — в материале Собака.ru

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