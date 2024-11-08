Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России продолжает расти. В этом году он стал самым большим за 11 лет! Почему так происходит?

Что происходит в России?

«Средние заработки российских женщин, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2023 году были на 33%, или почти на 28 тысяч рублей меньше, чем у мужчин, и составляли 56,2 тысячи рублей после вычета подоходного налога с учетом всех премиальных», — такие цифры в этом мае опубликовала аудиторская компания FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата.

Как отметили аналитики компании, «"гендерный разрыв" в трудовых доходах, отмеченный в 2023 году, стал максимальным за 11 лет». С тех пор, вероятно, неравенство в доходах продолжило усиливаться. Во всяком случае, за последние полгода рост зарплатных ожиданий россиянок уступал аналогичному показателю для россиян, рассказала Собака.ru директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

«По данным hh.ru, за последние шесть месяцев этого года россиянки в среднем просили зарплату на уровне 57 тысяч рублей, что на 6 тысяч больше, чем в 2023 году. Но при этом на 24 тысячи меньше, чем средние запросы мужчин в целом по РФ. А вот запросы мужчин выросли сильнее +7 тысяч год к году (до 84 тысяч)», — констатирует она.

Еще больше, чем в среднем по стране, разрыв зарплатных ожиданий заметен в Петербурге и Москве, продолжает Сахарова. «Петербурженки запрашивают доход на уровне 70 тысяч рублей (+8 тысяч за год), мужчины в Петербурге в среднем хотят получать на уровне 90 тысяч рублей (+13 тысяч). Разрыв также составляет порядка 20 тысяч рублей. В Москве зарплатный разрыв, более выраженный до 30 тыс. (дамы хотят не менее 100 тысяч, мужчины – более 130 тысяч)», — заключает она.

Впрочем, не все собеседники редакции склонны оценивать ситуацию таким же образом. Так, в пресс-службе сервиса SuperJob редакции Собака.ru сообщили, что не ведут расчеты в целом по отраслям или регионам. «Вспомнить хотя бы об официальном списке профессий, запрещающем труд женщин в крайне тяжелых и опасных условиях. Получается, аналитики FinExpertiza сравнивают заработные платы, к примеру, женщин-диспетчеров и мужчин-шахтеров», — удивляются представители SuperJob. При этом они отметили, что во многих сферах наблюдается разница в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами, однако она не так велика. «По данным SuperJob, зарплатные ожидания мужчин в Санкт-Петербурге в среднем на 8% выше, чем у женщин [такой же квалификации, опыта работы и претендующих на те же вакансии] (в Москве — на 5%)», — заключили собеседники редакции.