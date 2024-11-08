Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России продолжает расти. В этом году он стал самым большим за 11 лет! Почему так происходит?

Мужчины получают больше, чем женщины (даже когда речь идет об одной и той же работе в одной отрасли): эта проблема давно и широко обсуждается — тому, как сократить гендерное неравенство в оплате труда была посвящена отдельная дискуссия на Евразийском женском форуме в Петербурге. Однако в самой России пока наблюдается обратный процесс. Весной 2024 года стало известно, что разрыв между зарплатой среднего россиянина и средней россиянки стал максимальным за 11 лет(!). При этом, как рассказали Собака.ru в сервисах по поиску сотрудников, разрыв в зарплатных ожиданиях кандидатов мужчин и женщин только вырос. Почему так происходит? Есть ли предел у этого разрыва? И какие у него есть неожиданные последствия — к примеру удар по демографии.
«Речь должна идти не только о словах, но о создании реальных возможностей для самореализации женщин, раскрытия их творческого и интеллектуального потенциала, продвижения женского лидерства. Возможности и лидерство должны быть доступны всем женщинам планеты, а не становиться бесконечным путем, как у нас говорят, "через тернии к звездам". Сегодня профессиональная карьера для женщин такая же важная часть жизни, как и семья», — с такой речью выступила на Евразийском женском форуме в Таврическом дворце спикер Совета Федерации и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
На полях этого мероприятия представительницы Женской двадцатки (официальное объединение представительниц 20 разных стран мира, созданное для отстаивания прав женщин) обсуждали как победить неравенство в оплате труда. Так, по озвученным на площадке Форума данным Всемирного банка, мужчины в среднем по миру зарабатывают на 23% больше. В результате 380 млн женщин и девочек на планете живут в условиях крайней нищеты.
Ксения Рожкова
Научный сотрудник Лаборатории исследования рынка труда НИУ ВШЭ:
Гендерный разрыв – это достаточно устойчивая ситуация в экономике, [которую можно наблюдать] во всех странах мира. Его величина варьируется [от страны к стране] в зависимости от многих факторов. Но, в целом, в мире нет ни одной страны, где не было бы гендерного разрыва заработных плат.
Что происходит в России?
«Средние заработки российских женщин, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2023 году были на 33%, или почти на 28 тысяч рублей меньше, чем у мужчин, и составляли 56,2 тысячи рублей после вычета подоходного налога с учетом всех премиальных», — такие цифры в этом мае опубликовала аудиторская компания FinExpertiza со ссылкой на данные Росстата.
Как отметили аналитики компании, «"гендерный разрыв" в трудовых доходах, отмеченный в 2023 году, стал максимальным за 11 лет». С тех пор, вероятно, неравенство в доходах продолжило усиливаться. Во всяком случае, за последние полгода рост зарплатных ожиданий россиянок уступал аналогичному показателю для россиян, рассказала Собака.ru директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.
«По данным hh.ru, за последние шесть месяцев этого года россиянки в среднем просили зарплату на уровне 57 тысяч рублей, что на 6 тысяч больше, чем в 2023 году. Но при этом на 24 тысячи меньше, чем средние запросы мужчин в целом по РФ. А вот запросы мужчин выросли сильнее +7 тысяч год к году (до 84 тысяч)», — констатирует она.
Еще больше, чем в среднем по стране, разрыв зарплатных ожиданий заметен в Петербурге и Москве, продолжает Сахарова. «Петербурженки запрашивают доход на уровне 70 тысяч рублей (+8 тысяч за год), мужчины в Петербурге в среднем хотят получать на уровне 90 тысяч рублей (+13 тысяч). Разрыв также составляет порядка 20 тысяч рублей. В Москве зарплатный разрыв, более выраженный до 30 тыс. (дамы хотят не менее 100 тысяч, мужчины – более 130 тысяч)», — заключает она.
Впрочем, не все собеседники редакции склонны оценивать ситуацию таким же образом. Так, в пресс-службе сервиса SuperJob редакции Собака.ru сообщили, что не ведут расчеты в целом по отраслям или регионам. «Вспомнить хотя бы об официальном списке профессий, запрещающем труд женщин в крайне тяжелых и опасных условиях. Получается, аналитики FinExpertiza сравнивают заработные платы, к примеру, женщин-диспетчеров и мужчин-шахтеров», — удивляются представители SuperJob. При этом они отметили, что во многих сферах наблюдается разница в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами, однако она не так велика. «По данным SuperJob, зарплатные ожидания мужчин в Санкт-Петербурге в среднем на 8% выше, чем у женщин [такой же квалификации, опыта работы и претендующих на те же вакансии] (в Москве — на 5%)», — заключили собеседники редакции.
Почему разрыв снова начал расти?
«Более низкие зарплаты женщин по сравнению с мужскими заработками — это ситуация, характерная для большинства стран мира», — указывали в своем обзоре эксперты FinExpertiza. Это объясняется вынужденными перерывами в карьере, связанными с декретным отпуском, а также тем, что женщинам приходится отвлекаться от работы из-за домашней нагрузки и часто соглашаться на неполную занятость.
Среди специалистов, занимающихся изучением рынка труда существует термин «штраф за материнство» (motherhood penalty). Он означает, что женщина за счет рождения ребенка серьезно проигрывает на рынке труда и оплате. «С рождением ребенка женщина сильно проигрывает даже женщинам у которых нет детей, не говоря уже о коллегах-мужчинах. Поэтом этот эффект помет постепенно сглаживаться, но на первоначальном этапе так происходит практически всегда», — говорит в беседе с Собака.ru доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Юлия Зеликова.
Однако для России этот феномен характерен не в полной мере. «Женщины в России работают всего на два часа меньше, чем мужчины – в среднем 39 часов в неделю. Но даже если сделать поправку на относительную продолжительность рабочей недели, рабочее время женщины на рынке труда все равно ценится меньше: среднечасовая зарплата женщин на 27% ниже мужской», — констатировали в FinExpertiza. Тем более этим нельзя объяснить последние изменения, особенно учитывая тенденцию на снижение рождаемости, которую демографы фиксируют в последнее время.
«[Наблюдаемый сейчас рост разрыва в оплате труда] связан с текущей ситуацией, — поясняет Собака.ru проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев, — инвестиции идут в те отрасли, где традиционно работают преимущественно мужчины (например ВПК). Обратите внимание, что максимальный разрыв мы видим в арктических регионах, где активно поддерживаются добывающие отрасли, и на Дальнем Востоке, где активно ведутся работы по [созданию инфраструктуры для] поворота экспорта на Восток. В этих отраслях также задействованы в основном мужчины. Эта структура экономики приводит к росту [гендерного] неравенства».
В то же время женщины часто заняты в бюджетной сфере, напоминает Юлия Зеликова из Президентской академии в Санкт-Петербурге, где рост зарплат может быть заметно ниже, чем в среднем по экономике. «К этому надо еще учитывать эффект базы, — продолжает она, — то есть женщины изначально получали меньше. В результате, если, условно, сотруднице библиотеки поднимают зарплату на 10 тысяч рублей, это может быть повышение в полтора раза. Если сталевару с зарплатой в 100 тысяч поднимают зарплату на 20 тысяч — это всего 20%. То есть повышение формально меньше, а на деле разрыв растет только сильнее».
Неравномерное распределение мужчин и женщин на рабочих местах в разных областях экономики называется гендерной сегрегацией. «К примеру, мужчины концентрируются в IT, а женщины в бюджетном секторе в здравоохранении, работе с людьми», — объясняет в беседе с Собака.ru Ксения Рожкова, научный сотрудник Лаборатории исследования рынка труда НИУ ВШЭ. Экономисты подразделяют гендерную сегрегацию на два вида. Горизонтальная сегрегация подразумевает неравномерно распределение женщин и мужчин между разными профессиями (чаще всего, речь идет о меньшей представленности женщин в более высокооплачиваемых видах занятости). Вертикальная сегрегация (ее еще иногда называют стратификацией) выражается в ограничении доступа женщин к руководящим должностям, вне зависимости от их опыта и квалификации. «Здесь видим признаки дискриминаций, стеклянного потолка, когда женщин при высоком уровне образования и навыков не продвигают по службе и это уже является определенной проблемой», — говорит Рожкова.
Почему гендерный разрыв это плохо?
«Наблюдается, что распределение талантов на самом деле примерно равномерно среди мужчин и женщин, — объясняет Максим Буев из РЭШ. — Стало быть, если ты начинаешь выбирать преимущественно из претендентов мужского пола, ты делаешь себе же хуже на уровне экономики. Часть талантов просто не попадают на те места, где могли бы проявить себя в максимальной мере. Ты не берешь перспективных женщин, а нанимаешь мужчин вполне возможно меньших талантов».
Так, приводит пример Юлия Сахарова из hh.ru СЗФО, «считается, что женщина более стрессоустойчива, но не обладает стратегическим мышлением, что неправда». Однако на этом негативные последствия гендерного разрыва в оплате труда не заканчиваются. Помимо того, что такое положение просто несправедливо, оно негативно влияет на демографию, говорит Юлия Зеликова из Президентской академии в Санкт-Петербурге.
«Гендерное неравенство в оплате труда сокращает рождаемость, — говорит она, — потому что женщина с низкими доходами, скорее всего, ограничит количество детей, которых она может иметь, даже если она хочет больше».
Максим Буев
Экономист, профессор, проректор Российской экономической школы (РЭШ):
Сейчас есть откровенно глупые заявления, что место женщины на кухне и надо ей рожать ребенка. Рождаемость этим не поднимается, это не бинарное решение: родить и уйти с рынка труда или не рожать ребенка и не уходить с рынка труда. Вопрос в том, как выстроена система детских садов и школ и насколько доступ к этим благам легок в стране.
Что будет дальше?
В ответе на вопрос, будет ли гендерный разрыв в российской экономике усиливаться, эксперты, опрошенные редакцией, разошлись во мнении. Так, Максим Буев из РЭШ полагает, что разрыв может в обозримом будущем сократиться. «Нехватка рук всегда подхлестывала процесс вывода на рынок труда незадействованных ресурсов, — говорит он. — Участие женщин в рабочей силе везде по миру ниже. Это тот ресурс, который страны могут задействовать. Соответственно, безусловно, разумно предполагать, что этот фактор будет влиять на сокращение гендерного разрыва в оплате труда [в том числе, в России]».
Сходного мнения придерживается и Юлия Зеликова из Президентской академии в Санкт-Петербурге. «Мне кажется, мы должны увидеть сокращение [разрыва], — предполагает она. — Потому что слишком большой дефицит рабочей силы [наблюдается в стране]. Не зря мы видим такой косвенный признак, как обсуждение снятия запрета на допуск женщин в определенные профессии. Ни экономика, ни общество не могут себе позволить такую дискриминацию, связанную с недопуском женщин к высокодоходным, но тяжелым работам».
В свою очередь директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова смотрит на ситуацию более пессимистично. «Мы предполагаем, что с учетом текущей парадигмы “зарплатного крючка" зарплатный разрыв может увеличиваться, но это может преимущественно касаться остродефицитных профессий», — заключает она.
Текст: Константин Крылов, Алена Соколова.
Комментарии (0)