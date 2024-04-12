Кто такие традвайфс: почему за «идеальными домохозяйками» из соцсетей следят миллионы?

Молодая беременная домохозяйка в пушистом свитере готовит клубничный десерт, чтобы позавтракать им со своим мужем — вполне типичный сюжет видео в TikTok Нары Смит. Этот ролик набрал почти 20 млн просмотров, но это далеко не предел —аналогичные ее посты могут набирать 25, и даже больше 30 млн просмотров. Нара — одна из икон движения традвайфс или «традиционных жен».

«Традвайф — это женщина, которая выбирает вести более традиционную жизнь с ультратрадиционными гендерными ролями, — рассказывает Эсти Уильямс, еще одна популярная представительница движения. — То есть мужчина выходит из дома, идет на работу, зарабатывает на жизнь семьи. Женщина остается дома, заботится о семейном очаге и детях». К слову, ролик с этим объяснением набрал в TikTok около 1,5 млн просмотров

Впервые о традвайфс как о социальном феномене заговорили несколько лет назад. О женщинах, которые открыто заявляли о возвращении к идеалам семейной жизни 1950-х, делали материалы крупнейшие СМИ вроде Guardian и Daily Mail. Однако тогда о них писали скорее как о диковинке. Сегодня британский журнал Dazed называет популярных традвайфс «одними из самых влиятельных людей в социальных сетях».