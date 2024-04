Кто такие традвайфс: почему за «идеальными домохозяйками» из соцсетей следят миллионы?

Традвайфс — это конец феминизма?

Многие TikTok- и YouTube-домохозяйки действительно открыто критикуют феминизм и призывают вернуться к семейным порядкам середины XX века. Одна из известнейших представительниц движения традвайфс Алена Петтит в интервью британским журналистам заявляла, что быть «традиционной женой» — значит «подчиняться мужу и баловать его, как будто на дворе 1959 год».

Однако, отмечают специалисты, движение имеет в своей основе куда больше связи с феминизмом, чем само хочет признавать. Так, на сайте Петтит пишет, что она «научилась любить себя и свою женскую индивидуальность». Уже упоминавшаяся звезда TikTok Эсти Уильямс настаивает на том, что быть домохозяйкой — ее сознательный выбор.

«Если говорить о 50-х годах, [к которым отсылает публичный образ многих традвайфс, — прим. ред.], это, вообще-то, не было выбором — объясняет редакции «Собака.ru» социолог Анна Темкина. — Для среднего класса США и Европы это была норма. Буржуазный «гендерный контракт» домохозяйки, когда муж работает, а женщина занимается домом и детьми, — это была не возможность, а принудительный социальный факт».

Как добавляет Игорь Олейников, для многих поклонниц традвайфс-блогеров важен принцип Not like other girls. То есть идея быть домохозяйкой для кого-то может быть едва ли не протестом против современной ситуации, когда женщины, как и мужчины, не просто имеют право работать, а вынуждены это делать как в силу экономической ситуации, так и из-за популярности образа успешной деловой женщины. «Другое дело, когда это движение начинает критиковать тех, кто сознательно не выбирает такой же путь и решает сконцентрироваться на карьере, — это уже некрасивая история», — добавляет он.

Наконец, отмечает эксперт, следует помнить, что большинство «традиционных жен» из соцсетей на самом деле таковыми не являются. «Для начала они именно блогеры, — поясняет Олейников свою мысль, — они в первую очередь занимаются процессом создания контента, а во вторую уже домашними делами. Так что традвайф для них — в некотором роде сценический образ, эстетика. За счет них звезды TikTok могут зарабатывать даже больше, чем их мужья, [которые их якобы содержат, — прим. ред.]».