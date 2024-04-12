Кто такие традвайфс: почему за «идеальными домохозяйками» из соцсетей следят миллионы?

В соцсетях все большую популярность набирают видео «идеальных домохозяек», на которых молодые женщины готовят обед, пылесосят или гладят рубашки своих мужей. Эти записи объединяет хэштег #tradwife, то есть «традиционные жены». Почему эти видео так популярны? Означает ли это конец феминизма и возврат к идеалам 1950-х годов?
Молодая беременная домохозяйка в пушистом свитере готовит клубничный десерт, чтобы позавтракать им со своим мужем — вполне типичный сюжет видео в TikTok Нары Смит. Этот ролик набрал почти 20 млн просмотров, но это далеко не предел —аналогичные ее посты могут набирать 25, и даже больше 30 млн просмотров. Нара — одна из икон движения традвайфс или «традиционных жен».
«Традвайф — это женщина, которая выбирает вести более традиционную жизнь с ультратрадиционными гендерными ролями, — рассказывает Эсти Уильямс, еще одна популярная представительница движения. — То есть мужчина выходит из дома, идет на работу, зарабатывает на жизнь семьи. Женщина остается дома, заботится о семейном очаге и детях». К слову, ролик с этим объяснением набрал в TikTok около 1,5 млн просмотров
Впервые о традвайфс как о социальном феномене заговорили несколько лет назад. О женщинах, которые открыто заявляли о возвращении к идеалам семейной жизни 1950-х, делали материалы крупнейшие СМИ вроде Guardian и Daily Mail. Однако тогда о них писали скорее как о диковинке. Сегодня британский журнал Dazed называет популярных традвайфс «одними из самых влиятельных людей в социальных сетях».
Игорь Олейников
Социолог, НИУ ВШЭ:
Само слово tradwife стало набирать популярность в сети с середины 2018 года, после чего вышло на некоторое плато, на котором оставалось где-то до весны прошлого года. Затем начался резкий рост интереса к этому явлению, а сейчас оно уже популярно как никогда. Люди гуглят его, читают о нем, выходят журналистские материалы и научные исследования.
Почему традвайфс так популярны?
Растущая аудитория аккаунтов «идеальных домохозяек» у многих вызывает серьезное беспокойство. Опасения усиливает тот факт, что едва ли не самой успешной площадкой для традвайфс стал TikTok, то есть наиболее молодая на сегодня глобальная социальная сеть. Колумнист Forbes Марк Трэверс писал в январе 2024 года, что «резкий рост количества контента и числа подписчиков традвайфс-блогеров представляет серьезную угрозу феминизму и гендерному равенству, учитывая истоки этого движения в среде альтернативных правых».
В сети можно встретить мнение, что секрет популярности явления в том, что TikTok-домохозяйки эстетизируют бытовую рутину и едва ли не прямо обманывают своих подписчиков. По мнению критиков, показывая лишь наиболее фотогеничные аспекты домашних хлопот вроде приготовления десертов или ухода за красивыми вещами, традвайфс оставляют за кадром куда менее приятные дела вроде смены грязных подгузников, чистки унитаза и тому подобные вещи.
Однако, как пишут авторы журнала Prospect причина может быть много сложнее: «феномен традвайфс следует понимать как реакцию на растущую незащищенность нашего времени», — полагают они. С этим согласен и социолог НИУ ВШЭ Игорь Олейников. Социальные лифты по всему миру ломаются, возможности для карьерного роста исчезают, одновременно требовательность рынка труда растет — в результате даже постоянное образование и усердная работа уже не могут дать человеку того уровня благосостояния, которое можно увидеть в фильмах и книгах конца прошлого века.
Игорь Олейников
Социолог, НИУ ВШЭ:
Можно привести такой пример. Вспомните прекрасный мультсериал «Симпсоны» — как живут его герои? Отец семейства не имеет высшего образования, но тем не менее у него огромный дом, гараж, две машины. Его жена не работает, у него трое детей. Даже для 90-х годов это была реальность, уже уходящая в прошлое. Но все же у многих еще вполне хватало денег, чтобы обеспечивать себе такую жизнь.
Сейчас это запредельные фантазии — и это становится очевидно. Зумеры с разбегу наткнулись на экономическую стену современного капитализма и быстро пришли к осознанию, что в сегодняшних условиях они могут работать хоть 50 лет после колледжа, но концептуально уровень своего благополучия все равно не улучшат. Логично возникает желание — а не пойдет ли оно все лесом.
В условиях, когда подавляющее большинство семей в развитых и развивающихся странах могут поддерживать достойный уровень жизни, лишь если оба партнера работают, мечта о том, чтобы одной зарплаты хватило бы на содержание всего домохозяйства, становится все более актуальной, считает Олейников. Именно эту мечту и продают пользователям традвайфс.
«Кто этого хочет? — задается вопросом Олейников. — Молодежь, причем вне зависимости от политических взглядов. Актуально это и для миллениалов, многие из них тоже мечтают, чтобы кто-то один в семье работал, а кто-то другой обеспечивал уют. Причем не обязательно это связано с традиционными гендерными ролями.
Традвайфс — это конец феминизма?
Многие TikTok- и YouTube-домохозяйки действительно открыто критикуют феминизм и призывают вернуться к семейным порядкам середины XX века. Одна из известнейших представительниц движения традвайфс Алена Петтит в интервью британским журналистам заявляла, что быть «традиционной женой» — значит «подчиняться мужу и баловать его, как будто на дворе 1959 год».
Однако, отмечают специалисты, движение имеет в своей основе куда больше связи с феминизмом, чем само хочет признавать. Так, на сайте Петтит пишет, что она «научилась любить себя и свою женскую индивидуальность». Уже упоминавшаяся звезда TikTok Эсти Уильямс настаивает на том, что быть домохозяйкой — ее сознательный выбор.
«Если говорить о 50-х годах, [к которым отсылает публичный образ многих традвайфс, — прим. ред.], это, вообще-то, не было выбором — объясняет редакции «Собака.ru» социолог Анна Темкина. — Для среднего класса США и Европы это была норма. Буржуазный «гендерный контракт» домохозяйки, когда муж работает, а женщина занимается домом и детьми, — это была не возможность, а принудительный социальный факт».
Как добавляет Игорь Олейников, для многих поклонниц традвайфс-блогеров важен принцип Not like other girls. То есть идея быть домохозяйкой для кого-то может быть едва ли не протестом против современной ситуации, когда женщины, как и мужчины, не просто имеют право работать, а вынуждены это делать как в силу экономической ситуации, так и из-за популярности образа успешной деловой женщины. «Другое дело, когда это движение начинает критиковать тех, кто сознательно не выбирает такой же путь и решает сконцентрироваться на карьере, — это уже некрасивая история», — добавляет он.
Наконец, отмечает эксперт, следует помнить, что большинство «традиционных жен» из соцсетей на самом деле таковыми не являются. «Для начала они именно блогеры, — поясняет Олейников свою мысль, — они в первую очередь занимаются процессом создания контента, а во вторую уже домашними делами. Так что традвайф для них — в некотором роде сценический образ, эстетика. За счет них звезды TikTok могут зарабатывать даже больше, чем их мужья, [которые их якобы содержат, — прим. ред.]».
За традвайфс будущее?
Как предполагает Игорь Олейников, популяризация образа традвайф в известной степени может способствовать популярности «традиционных жен» и в реальной жизни.
«Наши коллеги из ВШЭ проводили исследования, которые подтвердили, что женатые мужчины в среднем зарабатывают несколько больше холостых, — поясняет он свою мысль. — Возможно, что популярность движения традвайфс может заставить некоторое количество женщин как-то влиять на карьеру мужей, чтобы те работали больше и тем самым позволили бы наконец им уйти с ненавистной работы. Но думаю, что этот эффект будет совсем небольшим, ведь существует объективная экономическая реальность, которая не позволяет большинству семей жить на доход только одного человека».
Рост популярности традвайфс вполне отвечает наметившемуся правому повороту, который заметен в политике очень многих стран, добавляет Анна Темкина. «Запрос в обществе на новый пересмотр «гендерного контракта» есть, он прямо связан с ростом влияния консервативных сил в самых разных обществах, — поясняет она. — Международное консервативное движение на подъеме, его поддерживают мужчины и женщины, и у него, конечно, есть потребность в продвижении, в том числе и через такие образы».
Другое дело, оговаривается эксперт, будут ли женщины, в том числе придерживающиеся традиционалистских взглядов, реально следовать образу традвайфс в жизни. «Этот образ может получить практическое выражение, но может и остаться одним из элементов большого выбора, такой, если угодно, игры: хочу — сегодня выбираю такой образ, а завтра — совершенно другой», — заключает Анна Темкина.
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